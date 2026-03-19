ΑρχικήΠολιτικήΒουλή: Με νομοθετική ρύθμιση διορθώνεται λανθασμένη κατάταξη οργανώσεων στην κατηγορία λομπιστών
Βουλή: Με νομοθετική ρύθμιση διορθώνεται λανθασμένη κατάταξη οργανώσεων στην κατηγορία λομπιστών

 19.03.2026 - 21:49
Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε, την Πέμπτη, πρόταση νόμου του Βουλευτή, Άριστου Δαμιανού, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, η οποία τροποποιεί τον νόμο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων, ώστε να εξαιρούνται ρητώς από το πεδίο εφαρμογής του εκπρόσωποι ή μέλη 12 οργανώσεων χρόνια πασχόντων, οργανώσεων ασθενών, καθώς και οργανώσεων ατόμων με αναπηρία.

Με τη ρύθμιση διορθώνεται η λανθασμένη κατάταξη των πιο πάνω οργανώσεων στην κατηγορία των λομπιστών κατά την ψήφιση της βασικής νομοθεσίας και αυτό αποσκοπεί στη διευκόλυνση τους στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μελών τους.

Ο εισηγητής της πρότασης Άριστος Δαμιανού σημείωσε ότι  πρόθεση της Βουλής κατά τη συζήτηση των προνοιών της βασικής νομοθεσίας ήταν η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της των οργανώσεων που υπερασπίζονται ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των οργανώσεων ασθενών, χρόνια πασχόντων και ατόμων με αναπηρία, οι οποίες προασπίζονται το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα για διαβίωση με αξιοπρέπεια.  

Σημείωσε ότι παρόλο που η βασική νομοθεσία  προβλέπει ρητώς ότι εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της ζητήματα που αφορούν στην προστασία ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, στο πλαίσιο της εφαρμογής της από τις υπηρεσίες του κράτους η ερμηνεία και η προσέγγιση που ακολουθείται είναι διαφορετική, γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η ρητή νομοθετική εξαίρεση των οργανώσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε επιστολή του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας προς τα οργανωμένα σύνολα ασθενών, με την οποία καλούνται να εγγραφούν στο μητρώο λομπιστών ως ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να μπορούν να έχουν συναντήσεις με την Υφυπουργό ή υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους.

Πρόσθεσε ότι ενημερώθηκαν ότι δεν ήταν από το Υφυπουργείο αυτή η πρωτοβουλία, "αλλά από κάποιους άλλους, αλλά τα Υπουργεία και Υφυπουργεία συμμορφώθηκαν".

Γι΄αυτό, είπε ο κ. Δαμιανού, κρίναμε ότι έπρεπε να νομοθετήσουμε για το αυτονόητο ότι δηλαδή αυτές οι οργανώσεις που διεκδικούν για τη ζωή, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μελών τους , εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις εγγραφής στο νόμο περί  λομπιστών.

"Είναι ένας μικρός σε έκταση νόμος, αλλά μεγάλος σε σημασία και παρακαλώ να υπερψηφιστεί από την Ολομέλεια", σημείωσε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Μην πατήσετε στον σύνδεσμο του SMS - Δείτε φωτογραφίες
Ηλεκτρικό ρεύμα: Αύξηση στην τιμή από τον Μάϊο - Αβεβαιότητα για τις διακυμάνσεις εκφράζει ο Πρόεδρος της ΑΗΚ
Ρίψη πυροβολισμών κατά οικιών τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα - Οι πρώτες πληροφορίες
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Στέλιος Στυλιανίδης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Συμφέρει να ενοικιάζεις ή να αγοράσεις σπίτι στην Κύπρο το 2026; -  Η απάντηση θα σε εκπλήξει
Στα λευκά τα ορεινά… όχι από χιόνι! Το χαλάζι «έπνιξε» Πιτσιλιά και Άγιο Θεόδωρο - Βίντεο

 

 

 

Χαμός με το νέο κόμμα που ιδρύουν δύο Κύπριοι ηθοποιοί – Το βίντεο που έγινε viral

 19.03.2026 - 21:41
Έθεσε το θέμα των Βάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο ΠτΔ - Εξήγησε στους ηγέτες τι γίνεται στην Κύπρο

Έθεσε το θέμα των Βάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο ΠτΔ - Εξήγησε στους ηγέτες τι γίνεται στην Κύπρο

Τη θέση πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην επίτευξη προόδου στο Κυπριακό καθώς διαθέτει τα εργαλεία να καταδείξει τα οφέλη της λύσης στην Τουρκία, εξέφρασε, την Πέμπτη, ο Προέδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά το γεύμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο οποίο συμμετείχε, για τελευταία φορά πριν τη λήξη της θητείας του ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Εξάλλου, σε παρέμβασή του αργότερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και σε συζήτηση που πρέπει να ανοίξει μετά το τέλος του πολέμου για το καθεστώς των Βρτανικών Βάσεων.

LIVE: Το Ιράν χτύπησε διυλιστήριο στη Χάιφα - «Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι να ευχαριστούν τον Τραμπ, σήμερα η πιο μεγάλη επίθεση»

LIVE: Το Ιράν χτύπησε διυλιστήριο στη Χάιφα - «Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι να ευχαριστούν τον Τραμπ, σήμερα η πιο μεγάλη επίθεση»

  •  19.03.2026 - 20:30
Αιχμές Έρχιουρμαν για συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας: «Δεν πρέπει να αγνοείται η βάση Α. Παπανδρέου»

Αιχμές Έρχιουρμαν για συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας: «Δεν πρέπει να αγνοείται η βάση Α. Παπανδρέου»

  •  19.03.2026 - 21:11
Βουλή: Απορρίφθηκε ψήφισμα του ΑΚΕΛ για κοινοποίηση στοιχείων δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Βουλή: Απορρίφθηκε ψήφισμα του ΑΚΕΛ για κοινοποίηση στοιχείων δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

  •  19.03.2026 - 20:23
Ψηφίστηκε πρόταση νόμου που επιτρέπει στην Αστυνομία να ανακοινώνει περιοχές με κινητές κάμερες

Ψηφίστηκε πρόταση νόμου που επιτρέπει στην Αστυνομία να ανακοινώνει περιοχές με κινητές κάμερες

  •  19.03.2026 - 18:48
Υπόθεση Φαίδωνος: Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας νέο υλικό για τον ξυλοδαρμό - Πάει σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

Υπόθεση Φαίδωνος: Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας νέο υλικό για τον ξυλοδαρμό - Πάει σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

  •  19.03.2026 - 13:51
Στις 3 Απριλίου η απόφαση για προδικαστικές ενστάσεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου

Στις 3 Απριλίου η απόφαση για προδικαστικές ενστάσεις στην υπόθεση Θανάση Νικολάου

  •  19.03.2026 - 21:07
Ταραπάι το πράμα (με την τρελή που τη λένε Κυπρούλα)

Ταραπάι το πράμα (με την τρελή που τη λένε Κυπρούλα)

  •  19.03.2026 - 21:14

