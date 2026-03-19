Βουλή: Με νομοθετική ρύθμιση διορθώνεται λανθασμένη κατάταξη οργανώσεων στην κατηγορία λομπιστών

Με τη ρύθμιση διορθώνεται η λανθασμένη κατάταξη των πιο πάνω οργανώσεων στην κατηγορία των λομπιστών κατά την ψήφιση της βασικής νομοθεσίας και αυτό αποσκοπεί στη διευκόλυνση τους στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μελών τους.

Ο εισηγητής της πρότασης Άριστος Δαμιανού σημείωσε ότι πρόθεση της Βουλής κατά τη συζήτηση των προνοιών της βασικής νομοθεσίας ήταν η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της των οργανώσεων που υπερασπίζονται ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των οργανώσεων ασθενών, χρόνια πασχόντων και ατόμων με αναπηρία, οι οποίες προασπίζονται το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα για διαβίωση με αξιοπρέπεια.

Σημείωσε ότι παρόλο που η βασική νομοθεσία προβλέπει ρητώς ότι εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της ζητήματα που αφορούν στην προστασία ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, στο πλαίσιο της εφαρμογής της από τις υπηρεσίες του κράτους η ερμηνεία και η προσέγγιση που ακολουθείται είναι διαφορετική, γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η ρητή νομοθετική εξαίρεση των οργανώσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε επιστολή του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας προς τα οργανωμένα σύνολα ασθενών, με την οποία καλούνται να εγγραφούν στο μητρώο λομπιστών ως ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να μπορούν να έχουν συναντήσεις με την Υφυπουργό ή υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους.

Πρόσθεσε ότι ενημερώθηκαν ότι δεν ήταν από το Υφυπουργείο αυτή η πρωτοβουλία, "αλλά από κάποιους άλλους, αλλά τα Υπουργεία και Υφυπουργεία συμμορφώθηκαν".

Γι΄αυτό, είπε ο κ. Δαμιανού, κρίναμε ότι έπρεπε να νομοθετήσουμε για το αυτονόητο ότι δηλαδή αυτές οι οργανώσεις που διεκδικούν για τη ζωή, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μελών τους , εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις εγγραφής στο νόμο περί λομπιστών.

"Είναι ένας μικρός σε έκταση νόμος, αλλά μεγάλος σε σημασία και παρακαλώ να υπερψηφιστεί από την Ολομέλεια", σημείωσε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ