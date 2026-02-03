Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΖητούνται εθελοντές να ζήσουν σε απομονωμένο νησί για 3 μήνες... μετρώντας θαλάσσιους παπαγάλους
LIKE ONLINE

Ζητούνται εθελοντές να ζήσουν σε απομονωμένο νησί για 3 μήνες... μετρώντας θαλάσσιους παπαγάλους

 03.02.2026 - 15:17
Ζητούνται εθελοντές να ζήσουν σε απομονωμένο νησί για 3 μήνες... μετρώντας θαλάσσιους παπαγάλους

Μια σπάνια ευκαιρία σε εθελοντές να ζήσουν σε ένα απομονωμένο, φυσικά προστατευόμενο νησί προσφέρεται στην Ουαλία, με αντάλλαγμα τη συμμετοχή σε προγράμματα που καταγράφουν θαλασσοπούλια, με κύριο στόχο την παρακολούθηση των παπαγάλων της θάλασσας, ενός είδους που κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Το νησί Σκόμερ βρίσκεται περίπου ένα μίλι ανοιχτά των ακτών του Πέμπροκσιρ, στη νοτιοδυτική Ουαλία, έχει έκταση 2,92 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελεί εθνικό φυσικό καταφύγιο. Τη διαχείρισή του έχει η Υπηρεσία Άγριας Ζωής Νότιας και Δυτικής Ουαλίας (WTSWW), η οποία αναζητά εθελοντές για να ζήσουν και να εργαστούν στο νησί για αρκετούς μήνες την άνοιξη, το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο.

Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος επισκεπτών του νησιού, Ρομπ Νοτ, οι παπαγάλοι της θάλασσας είναι «απολύτως εμβληματικά πουλιά», ενώ η καταμέτρησή τους αποτελεί «μια απαιτητική διαδικασία». Οι εθελοντές χωρίζουν το νησί σε τομείς και ξεκινούν τις μετρήσεις περίπου δύο ώρες πριν από τη δύση του ήλιου, όταν τα περισσότερα πουλιά βρίσκονται στη στεριά. Με ειδικά χειροκίνητα εργαλεία μετρήσεων, καταγράφουν όσα βρίσκονται στο έδαφος, στη θάλασσα αλλά και στον αέρα.

Οι θέσεις δεν προβλέπουν κάποιο μισθό, ωστόσο η WTSWW καλύπτει πλήρως τη διαμονή στο νησί, τα έξοδα μετακίνησης εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μια υποτροφία που κυμαίνεται από 200 έως 400 λίρες. Αυτή την περίοδο προκηρύσσονται τρεις μακροχρόνιες θέσεις εθελοντών και μία θέση παρακολούθησης θαλασσοπουλιών.

Το ευάλωτο είδος των παπαγάλων της θάλασσας

Οι παπαγάλοι της θάλασσας περιλαμβάνονται στον Κόκκινο Κατάλογο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης ως είδος ευάλωτο στην εξαφάνιση. «Το γεγονός αυτό είναι λάθος για πολλούς λόγους, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι παλαιότερα ο πληθυσμός τους ευημερούσε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε αυτούς τους αριθμούς», ανέφερε ο Νοτ.

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται συστηματική απογραφή των θαλασσοπουλιών στο Σκόμερ, με στόχο την καταγραφή του αριθμού που επιστρέφει την άνοιξη για αναπαραγωγή. Πέρυσι, καταγράφηκε αριθμός-ρεκόρ 43.626 παπαγάλων της θάλασσας, παρά τη ραγδαία μείωση των πληθυσμών παγκοσμίως. Σύμφωνα με την WTSWW, η αύξηση αυτή συνδέεται με την αφθονία τροφής στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και την απουσία θηρευτών, όπως αρουραίοι και αλεπούδες.

Το νησί φιλοξενεί επίσης περίπου 350.000 αναπαραγωγικά ζευγάρια πουλιών Manx shearwaters, καθώς και χιλιάδες guillemots και razorbills, που αποτελούν επίσης σπάνια είδη πτηνών στην ευρύτερη περιοχή του Ατλαντικού. Την άνοιξη, το έργο των εθελοντών επικεντρώνεται κυρίως στις μετρήσεις παπαγάλων και στις θαλάσσιες καταγραφές από σκάφη. Το καλοκαίρι, το βάρος πέφτει στην παρακολούθηση της ανάπτυξης των νεοσσών, ενώ το φθινόπωρο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση των γκρίζων φώκαινων, καθώς και άλλων ειδών, όπως τρωκτικά, ερπετά, κητώδη και νυχτοπεταλούδες.

Οι συνθήκες διαβίωσης

Οι εθελοντές εργάζονται για περίπου τρεις μήνες, από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ ο υπεύθυνος παρακολούθησης θαλασσοπουλιών θα απασχοληθεί από τις 23 Μαΐου έως τις 23 Ιουνίου. Παράλληλα, συνδράμουν και στη καθημερινή λειτουργία του νησιού, το οποίο υποδέχεται περίπου 25.000 επισκέπτες ετησίως.

Το Σκόμερ δεν διαθέτει καταστήματα και όσοι το επισκέπτονται οφείλουν να μεταφέρουν οι ίδιοι τρόφιμα και προμήθειες. Δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, ωστόσο εποχικό προσωπικό της WTSWW διαμένει εκεί για περίπου εννέα μήνες τον χρόνο. Η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με σκάφος, με συχνά δρομολόγια από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο, ενώ τον Σεπτέμβριο τα δρομολόγια περιορίζονται ανάλογα με τη ζήτηση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται νέα καταγγελία για τον Φειδία Παναγιώτου - Τι αφορά
Πέθανε ο Στέφανος Μανώλη: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Δύο φορές γάρος… Πάρκαρε σε δύο θέσεις στάθμευσης – Δείτε φωτογραφίες
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026
Σεξουαλικό... ατύχημα: Τύπος πήγε σε νοσοκομείο με βλήμα του 1918... μέσα του - Ήταν και ενεργό
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή Κοινοτάρχης – Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Χαμός στο τραμ: Πιτσιρικάδες πετούσαν συσκευή ερωτικού βοηθήματος σε επιβάτες προκαλώντας αναστάτωση

 03.02.2026 - 14:58
Επόμενο άρθρο

Συντριβή αεροσκάφους στο Μάντσεστερ - Πληροφορίες για δύο επιβαίνοντες

 03.02.2026 - 15:20
ΠτΔ: «Η Κύπρος καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην ΕΕ»

ΠτΔ: «Η Κύπρος καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην ΕΕ»

Η Κύπρος καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην ΕΕ, με επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο τόσο της ΕΕ όσο και της Ευρωζώνης, ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Η Κύπρος καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην ΕΕ»

ΠτΔ: «Η Κύπρος καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην ΕΕ»

  •  03.02.2026 - 14:38
Υπόθεση Φαίδωνος: Έδωσε κατάθεση ο Αριστοδήμου - «Ήταν συγκεκριμένη» - Έδωσε ονόματα κι άλλων που γνωρίζουν την υπόθεση

Υπόθεση Φαίδωνος: Έδωσε κατάθεση ο Αριστοδήμου - «Ήταν συγκεκριμένη» - Έδωσε ονόματα κι άλλων που γνωρίζουν την υπόθεση

  •  03.02.2026 - 12:15
Ε. Δίπλαρος: «Πυρά» για ολιγωρία στις έρευνες με φόντο τις αποκαλύψεις Alexui - «Όλα στο φως»

Ε. Δίπλαρος: «Πυρά» για ολιγωρία στις έρευνες με φόντο τις αποκαλύψεις Alexui - «Όλα στο φως»

  •  03.02.2026 - 13:18
Έρχεται νέα καταγγελία για τον Φειδία Παναγιώτου - Τι αφορά

Έρχεται νέα καταγγελία για τον Φειδία Παναγιώτου - Τι αφορά

  •  03.02.2026 - 13:03
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα - Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό και πυρκαγιά - Τι να κάνετε αν τα έχετε - Δείτε λίστα

Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα - Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό και πυρκαγιά - Τι να κάνετε αν τα έχετε - Δείτε λίστα

  •  03.02.2026 - 15:53
Πότε ορίστηκε η ακρόαση για την απόπειρα φόνου στην Αμαργέτη

Πότε ορίστηκε η ακρόαση για την απόπειρα φόνου στην Αμαργέτη

  •  03.02.2026 - 12:35
Συντριβή αεροσκάφους στο Μάντσεστερ - Πληροφορίες για δύο επιβαίνοντες

Συντριβή αεροσκάφους στο Μάντσεστερ - Πληροφορίες για δύο επιβαίνοντες

  •  03.02.2026 - 15:20
Άνοιξαν δεκάδες νέες θέσεις στις Βρετανικές Βάσεις σε διάφορους τομείς – Όλες οι λεπτομέρειες

Άνοιξαν δεκάδες νέες θέσεις στις Βρετανικές Βάσεις σε διάφορους τομείς – Όλες οι λεπτομέρειες

  •  03.02.2026 - 14:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα