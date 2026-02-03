Απίστευτη ιστορία: 33χρονος άντεξε 48 ώρες χωρίς πνεύμονες μέχρι τη μεταμόσχευση - Η καινοτομία που τον έσωσε

Η μελέτη περίπτωσης του ασθενούς δημοσιεύτηκε στο Med.

Από τη γρίπη στην ολική καταστροφή των πνευμόνων

Ο ασθενής ανέπτυξε την άνοιξη του 2023 σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια έπειτα από λοίμωξη με γρίπη, η οποία εξελίχθηκε ραγδαία σε πνευμονία, σήψη και σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας. Η λοίμωξη αποδείχθηκε ανθεκτική σε όλα τα διαθέσιμα αντιβιοτικά, με αποτέλεσμα οι πνεύμονες να καταστραφούν πλήρως και να αποτελούν πλέον τη βασική εστία μόλυνσης του οργανισμού. «Η λοίμωξη προκάλεσε τη ρευστοποίηση των πνευμόνων του και στη συνέχεια άρχισε να επεκτείνεται στο υπόλοιπο σώμα του», εξήγησε ο θωρακοχειρουργός Ankit Bharat.

Οι γιατροί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο δίλημμα: χωρίς την αφαίρεση των πνευμόνων ο ασθενής ήταν καταδικασμένος, όμως η αφαίρεση και των δύο πνευμόνων συνήθως οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια, λόγω σοβαρών διαταραχών στη ροή του αίματος.

Ο ολικός τεχνητός πνεύμονας έδωσε τη λύση

Η λύση ήρθε μέσα από την ανάπτυξη ενός συστήματος Ολικού Τεχνητού Πνεύμονα (Total Artificial Lung – TAL) και από τους επιστήμονες του Northwestern στις ΗΠΑ, το οποίο οξυγονώνει το αίμα και ρυθμίζει τη ροή του, προστατεύοντας παράλληλα την καρδιά. Χάρη στο σύστημα αυτό, οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν και τους δύο πνεύμονες και να διατηρήσουν τον ασθενή σταθερό μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταμόσχευση.

Μετά την αφαίρεση των κατεστραμμένων οργάνων, ο οργανισμός άρχισε να ανακάμπτει από τη λοίμωξη, επιβεβαιώνοντας ότι η μεταμόσχευση αποτελούσε τη μοναδική βιώσιμη λύση. Περισσότερα από δύο χρόνια αργότερα, ο ασθενής έχει αναρρώσει πλήρως και οι νέοι του πνεύμονες λειτουργούν φυσιολογικά.

Αλλάζουν τα δεδομένα στις μεταμοσχεύσεις πνευμόνων

«Συμβατικά, η μεταμόσχευση πνευμόνων προορίζεται για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, όπως η διάμεση πνευμονοπάθεια ή η κυστική ίνωση», επισημαίνει ο Δρ. Bharat. Ωστόσο, η συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει ότι ακόμη και σε οξείες, βαριές λοιμώξεις, η μεταμόσχευση μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Αν και τέτοιου είδους συστήματα είναι προς το παρόν διαθέσιμα μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι στο μέλλον η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην ευρύτερη κλινική πρακτική, σώζοντας περισσότερες ζωές.

Ενώ μια διπλή μεταμόσχευση πνεύμονα παλαιότερα θεωρούνταν αδύνατη σε ένα τέτοιο σενάριο, πλέον είναι σαφές ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιτυχία, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης διαθεσιμότητας μοσχευμάτων.

«Στην πρακτική μου, νέοι ασθενείς πεθαίνουν σχεδόν κάθε εβδομάδα επειδή κανείς δεν συνειδητοποίησε ότι η μεταμόσχευση ήταν μια επιλογή», τονίζει ο Δρ. Bharat. «Για σοβαρή πνευμονική βλάβη που προκαλείται από αναπνευστικές λοιμώξεις, ακόμη και σε οξείες καταστάσεις, η μεταμόσχευση πνεύμονα μπορεί να σώσει ζωές» καταλήγει.

