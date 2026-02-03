Στο κελί ο 41χρονος για ληστεία σε περίπτερο στην Αμμόχωστο

Ο 41χρονος ύποπτος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, με το ΤΑΕ Αμμοχώστου να διερευνά την υπόθεση ληστείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 10.40 χθες το πρωί, άντρας εισήλθε σε περίπτερο στην επαρχία Αμμοχώστου, φορώντας κράνος μοτοσυκλετιστή και με την απειλή κυνηγετικού πυροβόλου όπλου, απέσπασε από την εργαζόμενη στο ταμείο του υποστατικού, χρηματικό ποσό και τράπηκε σε φυγή.

Σημειώνεται πως τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού Ξυλοφάγου και του ΤΑΕ Αμμοχώστου και «από τις εξετάσεις που έγιναν, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 41χρονου».

Αυτός εντοπίστηκε από μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου, λίγο μετά τις 7.30 το βράδυ της Δευτέρας και αφού συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα, τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ σήμερα εκδόθηκε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης κράτησης. Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ