Ακυρώσεις και νέες ευκαιρίες στο Σχέδιο Χορηγιών Οχημάτων – Ποιοι επιλαχόντες καλούνται τώρα από το Υπουργείο Μεταφορών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, οι δικαιούχοι που είχαν λάβει σχετικό email στις 20 Ιανουαρίου 2026 και δεν προχώρησαν στην αναρτηση/αποστολή παραγγελίας ή δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χάνουν πλέον την προκαταρκτική τους έγκριση. Οι ακυρώσεις καταγράφονται στον Πίνακα 2 του Σχεδίου.

Ως αποτέλεσμα, το Υπουργείο ενεργοποιεί επιλαχόντες δικαιούχους για τις κατηγορίες χορηγίας Δ5, Δ7, Δ8, Δ9 και Δ10, στους οποίους θα αποσταλούν νέες προκαταρκτικές εγκρίσεις.

Οι θέσεις της κλήρωσης έως τις οποίες θα αποσταλούν οι νέες εγκρίσεις έχουν ως εξής:

Κατηγορία Δ5: Θέσεις 514 – 523

Κατηγορία Δ7: Θέσεις 67 – 72

Κατηγορία Δ8: Θέση 48

Κατηγορία Δ9: Θέσεις 75 – 78

Κατηγορία Δ10: Θέση 15

Οι νέοι δικαιούχοι θα πρέπει να αναρτήσουν ή να αποστείλουν την παραγγελία του οχήματός τους —καινούργιου ή μεταχειρισμένου— εντός της προθεσμίας που θα καθορίζεται στο μήνυμα έγκρισης.

Για κάθε κατηγορία χορηγίας αναγράφονται συγκεκριμένα δικαιολογητικά που πρέπει να σταλούν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, καθώς και ο αντίστοιχος χρόνος υποβολής. Η μη συμμόρφωση εντός της προβλεπόμενης περιόδου συνεπάγεται ακύρωση και ενεργοποίηση επιλαχόντων επόμενων θέσεων.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι αν και οι νέοι δικαιούχοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην υλοποίηση της έγκρισής τους, τότε θα αποσταλούν εκ νέου προκαταρκτικές εγκρίσεις σε επιλαχόντες, βάσει της σειράς της αρχικής κλήρωσης.