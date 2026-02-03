Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αννίτα Δημητρίου: Μηδενική ανοχή – Ώρα για πλήρη διαλεύκανση όλων των υποθέσεων

 03.02.2026 - 17:35
Αννίτα Δημητρίου: Μηδενική ανοχή – Ώρα για πλήρη διαλεύκανση όλων των υποθέσεων

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρη και σε βάθος διερεύνηση και διαλεύκανση όλων των υποθέσεων και καταγγελιών, χωρίς καμία εξαίρεση, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

«Οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρη και σε βάθος διερεύνηση και διαλεύκανση όλων των υποθέσεων και καταγγελιών, χωρίς καμία εξαίρεση. Ακόμη και για ισχυρισμούς που διατυπώνονται διαδικτυακά με τόση ένταση και την ώρα μάλιστα που το πρόσωπο το οποίο καταγγέλλει εκφράζει και την ετοιμότητα του να παραδώσει στοιχεία και υλικό στις αρμόδιες αρχές», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι, κάθε μέρα που περνάει με υποθέσεις που λιμνάζουν, με φακέλους που στοιβάζονται, με ευθύνες που μετατίθενται, βάζει σε δοκιμασία την εμπιστοσύνη των πολιτών και την αξιοπιστία των θεσμών.

«Κάθε καταγγελία πρέπει να φωτιστεί, να αξιολογηθεί και όπου απαιτείται να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη. Η αδράνεια και η καθυστέρηση ισοδυναμεί με θεσμική αποτυχία. Μόνο η αλήθεια μπορεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των θεσμών», αναφέρει η κ. Δημητρίου σημειώνοντας καταληκτικά ότι θέση του ΔΗΣΥ είναι «διαφάνεια παντού, έλεγχος σε όλα, μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε μεμπτό».

