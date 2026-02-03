ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν φοβάμαι τα δικαστήρια, εγώ παρακαλώ να πάμε» – Η Annie Alexui προκαλεί και κατονομάζει «εγκληματίες» και «συγκαλύψεις»

Η Alexui, απαντώντας με έντονο ύφος σε όσους την κατηγορούν για αναλήθειες, εμφανίζεται έτοιμη να οδηγήσει την υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες, δηλώνοντας με αυτοπεποίθηση πως κατέχει αποδείξεις που θα εκθέσουν στελέχη των Αρχών και εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η Alexui ξεκαθαρίζει από την αρχή πως δεν φοβάται τη δικαστική οδό, σημειώνοντας πως το βάρος της απόδειξης πέφτει πλέον σε εκείνους που την αμφισβητούν. Υποστηρίζει χαρακτηριστικά πως, εφόσον εκείνοι εμφανίζονται ως παραπονούμενοι, οφείλουν να αποδείξουν ότι η ίδια ψεύδεται, ενώ δηλώνει έτοιμη να τεκμηριώσει κάθε ισχυρισμό της. Σύμφωνα με την ίδια, η αλήθεια των όσων καταγγέλλει θα φανεί μέσα από στοιχεία και μαρτυρίες που προτίθεται να παρουσιάσει στο Δικαστήριο.

Ονομαστικές αναφορές και σοβαρές κατηγορίες

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, η Annie Alexui στρέφει τα βέλη της κατά συγκεκριμένων προσώπων. Αναφερόμενη στον Μιχάλη Νικολάου, τον κατηγορεί ευθέως για συνεργασία με εγκληματικά στοιχεία και συγκάλυψη υποθέσεων, ενώ προειδοποιεί πως θα παρουσιάσει μάρτυρες πολίτες που είχαν ανάλογη αρνητική αντιμετώπιση από τον ίδιο. Παράλληλα, στρέφεται κατά του πρώην Αστυνομικού Διευθυντή Πάφου, υποστηρίζοντας την ύπαρξη οπτικοακουστικού υλικού που καταδεικνύει την άρνηση των αρχών να λάβουν κατάθεση για καταγγελία που ήθελε να κάνει στο παρελθόν.

Η ανάρτηση κορυφώνεται με την επανάληψη των σοκαριστικών κατηγοριών κατά του Φώτη Φωτίου για παιδεραστία και βιασμό. Η Alexui υποστηρίζει πως κατέχει βίντεο-ντοκουμέντο που αποδεικνύει τους ισχυρισμούς της, περιγράφοντας σκηνές από την ανήλικη ζωή της στο παιδικό της δωμάτιο. Επιπλέον, θέτει υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα του Κόκου Κλεάνθους, ισχυριζόμενη πως ακολουθούσε παρόμοιες πρακτικές συνεργασίας με τον υπόκοσμο.