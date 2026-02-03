Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Reuters: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε αεροπλανοφόρο στην Αραβική Θάλασσα

 03.02.2026 - 19:32
Οι αμερικάνικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο Lincoln, αναφέρει το Reuters.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Αραβική Θάλασσα και έρχεται εν μέσω μιας περιόδου έντασης, με ισχυρές αμερικανικές δυνάμεις να συγκεντρώνονται στην περιοχή και τον Λευκό Οίκο να μην αποκλείει εντελώς τη στρατιωτική επέμβαση.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι αμερικανικό F-35C κατέρριψε ένα ιρανικό Shahed 136 που «πλησίαζε επιθετικά» το αεροπλανοφόρο.

Πρόκειται για τύπο «drone αυτοκτονίας», το οποίο μεταφέρει εκρηκτικά και συγκρούεται με τον στόχο του. Οι Ιρανοί έχουν σώσει την άδεια για την κατασκευή Shahed στη Ρωσία, η οποία τα χρησιμοποιεί κατά χιλιάδες στην Ουκρανία.

Η κατάρριψη έγινε περίπου 500 μίλια από τις ακτές του Ιράν και δεν έβαλε σε κίνδυνο το αεροπλανοφόρο ή το προσωπικό του.

Νωρίτερα σήμερα είχε γίνει γνωστό ότι ιρανικά πολεμικά πλοία πλησίασαν αμερικανικό πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ και του έδωσαν εντολή να σταματήσει.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι  έξι ιρανικά ελαφρά πολεμικά με πυροβόλα όπλα 50 χιλιοστών πλησίασαν το πετρελαιοφόρο καθώς αυτό εισέρχονταν στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Τα ιρανικά πλοία το διέταξαν να σβήσει τις μηχανές και να προετοιμαστεί για επιβίβαση αντρών σε αυτό.

Ωστόσο, το αμερικανικό πλοίο επιτάχυνε και αργότερα συνοδεύτηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο προς ασφαλές σημείο.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και η βρετανική υπηρεσία Maritime Trade Operations, που είναι σχετίζεται με το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό. Όπως μετέδωσε, μια σειρά από μικρά οπλισμένα σκάφη προσπάθησαν να σταματήσουν ένα πλοίο που αγνόησε το αίτημα και συνέχισε την πορεία του, χωρίς να προσδιορίσει την ταυτότητα των επιτιθέμενων.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

