Άμεση απέλαση και stop list στους 11 αλλοδαπούς που είχαν εμπλακεί σε επεισόδια της Λεμεσού

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της ενιαίας κυβερνητικής γραμμής για άμεση και αποφασιστική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των σοβαρών επεισοδίων βίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, η Αστυνομία Κύπρου και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, λειτουργώντας σε πλήρη και διαρκή συντονισμό, προχώρησαν από τα λόγια στις πράξεις.

Μέσα από κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό και συντονισμένη αξιολόγηση των δεδομένων, η Αστυνομία Κύπρου προχώρησε, στις 26 Ιανουαρίου 2026, στη σύλληψη 11 αλλοδαπών προσώπων που εμπλέκονταν σε σοβαρό περιστατικό συμπλοκής με χρήση επικίνδυνων αντικειμένων, κατά το οποίο προκλήθηκαν τραυματισμοί και εκτεταμένα επεισόδια, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Κατόπιν κοινής αξιολόγησης από τις αρμόδιες Αρχές, κρίθηκε ότι η παραμονή των συγκεκριμένων προσώπων στη Δημοκρατία δεν εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον, καθώς αξιολογήθηκαν ως επικίνδυνα για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, με αποτέλεσμα την απέλαση των προσώπων που πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις, καθώς και την καταχώρησή τους στον κατάλογο των απαγορευμένων προσώπων (stop list), ώστε να μην δύνανται να επανέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Διευκρινίζεται ότι, εκ των 11 προσώπων που συνελήφθησαν, ένα πρόσωπο είναι Ευρωπαία πολίτης και, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται σε διαδικασία απέλασης, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο.

Σε ό,τι αφορά ένα ακόμη πρόσωπο, υπήκοο Ινδίας, αυτό δεν απελάθηκε στο παρόν στάδιο, καθώς εναντίον του βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή ποινική διαδικασία που αφορά υπόθεση εικονικού γάμου, η οποία διερευνάται σε συνεργασία με τη Interpol. Ως εκ τούτου, η υπόθεσή του τυγχάνει περαιτέρω χειρισμού από τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, η Αστυνομία Κύπρου και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας υπογραμμίζουν ότι λειτουργούν με κοινό πνεύμα, κοινό σχεδιασμό και κοινή γραμμή, με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, της ασφάλειας των πολιτών και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία.