Συνελήφθη ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν για ανθρωποκτονία στο Ντέλαγουερ

Όπως αναφέρει το NBC News, ο 77χρονος Γουίλιαμ Στίβενσον, που υπήρξε παντρεμένος με την πρώην Πρώτη Κυρία, τέθηκε υπό κράτηση τη Δευτέρα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού αναφορικά με τον θάνατο της Λίντα Στίβενσον, όπως προκύπτει από κατηγορητήριο ενόρκων που κατατέθηκε στο Ντέλαγουερ.

Κλήση για ενδοοικογενειακό επεισόδιο

Η Αστυνομία της Κομητείας Νιου Καστλ (New Castle County Police) δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου. Ωστόσο, σε αρχική ανακοίνωση αναφερόταν ότι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για ενδοοικογενειακό επεισόδιο στις 28 Δεκεμβρίου σε κατοικία στην ευρύτερη περιοχή του Γουίλμινγκτον.

An investigation into a woman's death in late December has resulted in her husband being charged with 1st-Degree murder. https://t.co/6G8uQUxJ3q pic.twitter.com/Kw8f4HCvkO — WDEL 101.7FM / 1150AM (@WDEL) February 3, 2026

Η Λίντα Στίβενσον εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σαλόνι του σπιτιού και, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, κατέληξε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση εκείνης της ημέρας, η σορός της μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πολιτείας του Ντέλαγουερ για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Η αιτία θανάτου δεν περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη σύλληψη του Γουίλιαμ Στίβενσον. Η αστυνομία ανέφερε ότι το κατηγορητήριο των ενόρκων τη Δευτέρα ήταν αποτέλεσμα «εκτεταμένης, πολυεβδομαδιαίας έρευνας» για τον θάνατο της γυναίκας.

Μάλιστα, το TMZ έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικό απόσπασμα από κλήση στην Άμεση Δράση τη μοιραία βραδιά.

Former First Lady Jill Biden's ex-husband is charged with the murder of his late wife.



William Stevenson, 77, is facing first-degree murder charges in the death of 64-year-old Linda Stevenson, who was found unresponsive at their home in December. pic.twitter.com/wlnXfef5nx — White People X (@WhitePepleX) February 3, 2026

Δεν κατέβαλε χρηματική εγγύηση

Ο Γουίλιαμ Στίβενσον παραμένει κρατούμενος στο σωφρονιστικό κατάστημα Howard Young, καθώς δεν κατέβαλε χρηματική εγγύηση ύψους 500.000 δολαρίων. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν είναι σαφές εάν έχει ορίσει συνήγορο υπεράσπισης.

Εκπρόσωπος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και της συζύγου του Τζιλ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του NBC News για σχόλιο.

Τον παντρεύτηκε στα 18 της

Η Τζιλ Μπάιντεν παντρεύτηκε τον Μπιλ Στίβενσον τον Φεβρουάριο του 1970, όταν εκείνη ήταν 18 ετών και φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ, ενώ εκείνος ήταν 23 ετών. Στη συνέχεια, ο Μπιλ Στίβενσον ίδρυσε το The Stone Balloon Club, ένα από τα δημοφιλέστερα φοιτητικά μπαρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κοντά στο Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ στο Νιούαρκ, όπου επί δεκαετίες εμφανίστηκαν καλλιτέχνες όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν κι ο Ντέιβ Μάθιους.

Ο γάμος της Τζιλ και του Μπιλ Στίβενσον διήρκεσε πέντε χρόνια. Τον Μάρτιο του 1975, η Τζιλ γνώρισε έναν γερουσιαστή του Ντέλαγουερ ονόματι Τζο Μπάιντεν, ενώ το πολιτικό διαζύγιο με τον Στίβενσον εκδόθηκε τον Μάιο του ίδιου έτους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Τζιλ Μπάιντεν επιχείρησε να διατηρήσει το 50% της ιδιοκτησίας του The Stone Balloon, ωστόσο το αίτημά της απορρίφθηκε.

ΠΗΓΗ: protothema.gr