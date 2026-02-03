Themasports lifenewscy
Axios: Το Ιράν θέτει νέους όρους λίγο πριν τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ζητά αλλαγή τόπου και διμερή μορφή
ΔΙΕΘΝΗ

Axios: Το Ιράν θέτει νέους όρους λίγο πριν τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ζητά αλλαγή τόπου και διμερή μορφή

 03.02.2026 - 20:27
Axios: Το Ιράν θέτει νέους όρους λίγο πριν τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ζητά αλλαγή τόπου και διμερή μορφή

Το Ιράν ζητά αλλαγές τόσο στον τόπο όσο και στη μορφή των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των διεργασιών, που επικαλείται το Axios.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη επιδιώκει τη μεταφορά των συνομιλιών από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν.

Παράλληλα, το Ιράν ζητά οι συνομιλίες να διεξαχθούν σε καθαρά διμερές επίπεδο, αποκλειστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντί της πολυμερούς μορφής που είχε αρχικά συζητηθεί, με τη συμμετοχή αραβικών και μουσουλμανικών χωρών ως παρατηρητών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι νέες αυτές απαιτήσεις συνιστούν υπαναχώρηση από συνεννοήσεις που είχαν επιτευχθεί τις προηγούμενες ημέρες, τη στιγμή που αρκετές χώρες είχαν ήδη προσκληθεί να λάβουν μέρος στη διαδικασία.

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από την Ουάσινγκτον ή την Τεχεράνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται η νέα αστυνομική διερεύνηση εναντίον του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, καθώς οι Αρχές επικεντρώνονται πλέον στην ουσία της καταγγελίας που έφερε στο φως ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου.

