Axios: Το Ιράν θέτει νέους όρους λίγο πριν τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ζητά αλλαγή τόπου και διμερή μορφή

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη επιδιώκει τη μεταφορά των συνομιλιών από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν.

Παράλληλα, το Ιράν ζητά οι συνομιλίες να διεξαχθούν σε καθαρά διμερές επίπεδο, αποκλειστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντί της πολυμερούς μορφής που είχε αρχικά συζητηθεί, με τη συμμετοχή αραβικών και μουσουλμανικών χωρών ως παρατηρητών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι νέες αυτές απαιτήσεις συνιστούν υπαναχώρηση από συνεννοήσεις που είχαν επιτευχθεί τις προηγούμενες ημέρες, τη στιγμή που αρκετές χώρες είχαν ήδη προσκληθεί να λάβουν μέρος στη διαδικασία.

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από την Ουάσινγκτον ή την Τεχεράνη.