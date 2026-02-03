Themasports lifenewscy
Ραγδαίες εξελίξεις: Πολύωρη κατάθεση από το φερόμενο θύμα της νέας καταγγελίας κατά Φαίδωνα

 03.02.2026 - 21:26
Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται η νέα αστυνομική διερεύνηση εναντίον του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, καθώς οι Αρχές επικεντρώνονται πλέον στην ουσία της καταγγελίας που έφερε στο φως ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φερόμενο θύμα της υπόθεσης πέρασε το κατώφλι της Αστυνομίας και έδωσε μια πολύωρη και λεπτομερή κατάθεση, η οποία θεωρείται καθοριστική για τη στοιχειοθεσία σοβαρού ποινικού αδικήματος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Υπόθεση Φαίδωνα: Λαμβάνουν καταθέσεις μετά από την καταγγελία του επιχειρηματία - «Αξιολογούνται όλες οι πληροφορίες»

Η υπόθεση, η οποία αφορά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το 2016, απέκτησε επίσημη μορφή μετά τη χθεσινή μαρτυρία του κ. Αριστοδήμου. Ο επιχειρηματίας, σε δηλώσεις του, υπενθύμισε πως είχε αναφερθεί δημόσια στο περιστατικό πριν από μια δεκαετία, προκαλώντας μάλιστα τον Δήμαρχο να κινηθεί δικαστικά εναντίον του για να λάμψει η αλήθεια – μια πρόκληση που, όπως σημειώνει, δεν έγινε ποτέ αποδεκτή. Ο κ. Αριστοδήμου χαρακτήρισε τη δική του κατάθεση συγκεκριμένη, τονίζοντας πως εναπόκειται πλέον στις Αρχές να αξιολογήσουν το περιεχόμενό της.

Την ίδια ώρα, ο κλοιός γύρω από τον κ. Φαίδωνος σφίγγει περαιτέρω, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αυτεπάγγελτη έρευνα για τον φερόμενο ξυλοδαρμό της συζύγου του. Η συσσώρευση των υποθέσεων έχει προκαλέσει έντονη πολιτική δυσφορία, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, Άριστο Δαμιανού, να ασκεί δριμεία κριτική στο Υπουργείο Εσωτερικών για την καθυστέρηση στη λήψη απόφασης σχετικά με το καθεστώς αργίας του Δημάρχου.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο παραπέμπει στη Νομική Υπηρεσία, υποστηρίζοντας πως η ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας είναι περίπλοκη και απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς.

