Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣοβαρό επεισόδιο στη Χίο ανάμεσα σε Λιμενικό και διακινητές μεταναστών, πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό επεισόδιο στη Χίο ανάμεσα σε Λιμενικό και διακινητές μεταναστών, πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες

 03.02.2026 - 22:26
Σοβαρό επεισόδιο στη Χίο ανάμεσα σε Λιμενικό και διακινητές μεταναστών, πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στο πλήρωμα περιπολικού του Λιμενικού και διακινητές μεταναστών ενώ μετέφεραν ανθρώπους σε λέμβο προς τις ακτές της Χίου έγινε το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπάρχουν 5-7 νεκροί μετανάστες, αλλά και αρκετοί τραυματίες. Σε εξέλικη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.  Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο Λιμενικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, χωρίς να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες,  το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού από τις Οινούσσες εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα, κοντά στην περιοχή Μερσινίδι. Εως τώρα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, ενώ υπάρχουν αναφορές και για ανταλλαγή πυροβολισμών, που όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, στη λέμβο των παράνομων μεταναστών επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι που βρέθηκαν στη θάλασσα και αρκετοί έχουν τραυματισθεί.

Σύμφωνα με το politischios.gr sκάφη του Λιμενικού αποβιβάζουν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν κινητοποιηθεί για την ταχεία διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

Επιχείρηση με τη συνδρομή ελικοπτέρου

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Μέχρι αργά το βράδυ, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «πολλαπλούς βαριά τραυματισμένους» μεταξύ των επιβαινόντων στο σκάφος των μεταναστών.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται νέα καταγγελία για τον Φειδία Παναγιώτου - Τι αφορά
Πέθανε ο Στέφανος Μανώλη: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Δύο φορές γάρος… Πάρκαρε σε δύο θέσεις στάθμευσης – Δείτε φωτογραφίες
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026
Σεξουαλικό... ατύχημα: Τύπος πήγε σε νοσοκομείο με βλήμα του 1918... μέσα του - Ήταν και ενεργό
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή Κοινοτάρχης – Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «χρυσοί» αριθμοί για τα €1.000.000

 03.02.2026 - 22:06
Ραγδαίες εξελίξεις: Πολύωρη κατάθεση από το φερόμενο θύμα της νέας καταγγελίας κατά Φαίδωνα

Ραγδαίες εξελίξεις: Πολύωρη κατάθεση από το φερόμενο θύμα της νέας καταγγελίας κατά Φαίδωνα

Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται η νέα αστυνομική διερεύνηση εναντίον του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, καθώς οι Αρχές επικεντρώνονται πλέον στην ουσία της καταγγελίας που έφερε στο φως ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ραγδαίες εξελίξεις: Πολύωρη κατάθεση από το φερόμενο θύμα της νέας καταγγελίας κατά Φαίδωνα

Ραγδαίες εξελίξεις: Πολύωρη κατάθεση από το φερόμενο θύμα της νέας καταγγελίας κατά Φαίδωνα

  •  03.02.2026 - 21:26
ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν φοβάμαι τα δικαστήρια, εγώ παρακαλώ να πάμε» – Η Annie Alexui προκαλεί και κατονομάζει «εγκληματίες» και «συγκαλύψεις»

ΒΙΝΤΕΟ: «Δεν φοβάμαι τα δικαστήρια, εγώ παρακαλώ να πάμε» – Η Annie Alexui προκαλεί και κατονομάζει «εγκληματίες» και «συγκαλύψεις»

  •  03.02.2026 - 18:38
Reuters: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε αεροπλανοφόρο στην Αραβική Θάλασσα

Reuters: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε αεροπλανοφόρο στην Αραβική Θάλασσα

  •  03.02.2026 - 19:32
Θρίλερ στο Καλό Χωριό: Πώς έκαναν φτερά 13 κιλά εκρηκτικών την ώρα που το drone κατέγραφε;

Θρίλερ στο Καλό Χωριό: Πώς έκαναν φτερά 13 κιλά εκρηκτικών την ώρα που το drone κατέγραφε;

  •  03.02.2026 - 21:12
Sunday Kristallnacht

Sunday Kristallnacht

  •  03.02.2026 - 20:07
Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «χρυσοί» αριθμοί για τα €1.000.000

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «χρυσοί» αριθμοί για τα €1.000.000

  •  03.02.2026 - 22:06
SOS από ΤΟΜ: Επικίνδυνοι αερόσακοι «θανάτου» – Εκτοξεύουν μεταλλικά θραύσματα - Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

SOS από ΤΟΜ: Επικίνδυνοι αερόσακοι «θανάτου» – Εκτοξεύουν μεταλλικά θραύσματα - Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

  •  03.02.2026 - 19:58
Τραγική κατάληξη: Υπέκυψε στα τραύματα του ο 64χρονος Παναγιώτης – Προσέκρουσε με μοτοποδήλατο σε τοίχο

Τραγική κατάληξη: Υπέκυψε στα τραύματα του ο 64χρονος Παναγιώτης – Προσέκρουσε με μοτοποδήλατο σε τοίχο

  •  03.02.2026 - 17:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα