Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαVideo: Δολοφονία 27χρονου στην Ελλάδα: Τον κράτησαν ζωντανό για έξι ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα με 10 σφαίρες
ΕΛΛΑΔΑ

Video: Δολοφονία 27χρονου στην Ελλάδα: Τον κράτησαν ζωντανό για έξι ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα με 10 σφαίρες

 02.02.2026 - 15:48
Video: Δολοφονία 27χρονου στην Ελλάδα: Τον κράτησαν ζωντανό για έξι ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα με 10 σφαίρες

Πυκνώνει το πέπλο του μυστηρίου γύρω από τη δολοφονία του 27χρονου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, χθες, μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή που έκανε τη νεκροψία - νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες το protothema.gr, ο ιατροδικαστής, κύριος Γιώργος Ντιλέρνια, που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε ότι ο θάνατος του 27χρονου επήλθε χθες Κυριακή (1/2). Ως εκ τούτου το αρχικό σενάριο που εξέταζε η ΕΛΑΣ, ότι δηλαδή η δολοφονία θα μπορούσε να έχει γίνει το πρώτο 24ωρο μετά την αρπαγή του έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, καταρρίπτεται. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το θύμα έχει δεχθεί δέκα σφαίρες, οι εννέα στην πλάτη και μία στο κεφάλι, πράγμα που ίσως δηλώνει ότι ο 27χρονος επιχείρησε να διαφύγει και οι δράστες τον πυροβόλησαν, ενώ έτρεχε για να σωθεί.

Ωστόσο, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά:

-Ποιά ήταν τα κίνητρα της αρπαγής; Οι τέσσερις άγνωστοι δεν διατύπωσαν καμία απαίτηση, δεν έκαναν καμία επικοινωνία με την οικογένεια του θύματος, δεν ζήτησαν λύτρα.

-Πού τον κρατούσαν από τη στιγμή που τον έβαλαν δια της βίας σε αυτοκίνητο μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε νεκρός;

-Δολοφονήθηκε στο σημείο που βρέθηκε; Εως τώρα, δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν μαρτυρίες για τους δέκα πυροβολισμούς που έχει δεχθεί το θύμα.

-Τι άλλαξε και από την «κράτηση» του θύματος έφτασαν στη δολοφονία του; Μήπως μια απόπειρά του να διαφύγει τον οδήγησε τελικά στον θάνατο;

Αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει η έρευνα των στελεχών του Ανθρωποκτονιών, που ήδη λαμβάνουν καταθέσεις και εξετάζουν πρόσωπα από το περιβάλλον του θύματος σε μια προσπάθεια να καταγράψουν τα σενάρια βάσει των οποίων θα προσανατολιστούν οι έρευνες.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες είχαν αρπάξει τον 27χρονο την περασμένη Δευτέρα, έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ήρθαν τα «πάνω – κάτω» σε χωριό της Κύπρου: Παραιτήθηκε Κοινοτάρχης – Ποιος ο λόγος
Νικόλας Παπαδόπουλος: Τα Τασσάκια του έκλεισαν 18 - «Είμαστε πάντα δίπλα σας» - Το συγκινητικό βίντεο
«Βιώσιμη κινητικότητα»… στην Κύπρο: Πάρκαρε την καρότσα του στο πεζοδρόμιο εδώ και δύο χρόνια - Δείτε φωτογραφία
Πέθανε ο Παναγιώτης Χριστού: «Στυλοβάτης και ευεργέτης» - Πότε θα γίνει η κηδεία
Ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό της Κύπρου: Το φεγγάρι «φόρεσε» φωτοστέφανο και μάγεψε το νησί - Φωτογραφίες
Έλενα Λυσάνδρου: Έκανε αυξητική στήθους και μας έδειξε ενθουσιασμένη το αποτέλεσμα -Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πώς να κοιμηθείς σε 60 δευτερόλεπτα: Η μέθοδος του Χάρβαρντ που σε στέλνει αμέσως για ύπνο

 02.02.2026 - 15:34
Επόμενο άρθρο

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΕΕ στο επίκεντρο Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών - Οι βασικές προτεραιότητες

 02.02.2026 - 16:20
Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών η νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν

Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών η νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, στις έντεκα το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών η νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν

Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών η νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν

  •  02.02.2026 - 17:10
Φ. Φαίδωνος: Με πολλές απουσίες η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου

Φ. Φαίδωνος: Με πολλές απουσίες η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου

  •  02.02.2026 - 18:51
Έστειλαν επιστολή στον ΠτΔ οι μοναχοί Αββακούμ – «Μας πέταξαν έξω από το μοναστήρι και κανείς δεν λογοδοτεί»

Έστειλαν επιστολή στον ΠτΔ οι μοναχοί Αββακούμ – «Μας πέταξαν έξω από το μοναστήρι και κανείς δεν λογοδοτεί»

  •  02.02.2026 - 13:49
«Σαρώνει» η γρίπη Α με τον RSV στην Κύπρο - Νοσηλεύονται βρέφη στο Μακάρειο

«Σαρώνει» η γρίπη Α με τον RSV στην Κύπρο - Νοσηλεύονται βρέφη στο Μακάρειο

  •  02.02.2026 - 14:40
Κίνημα Οικολόγων: Επιστολή σε Εισαγγελέα, Φυτιρή και Αρχηγό - Ζητούν διερεύνηση των ισχυρισμών της Annie Alexui

Κίνημα Οικολόγων: Επιστολή σε Εισαγγελέα, Φυτιρή και Αρχηγό - Ζητούν διερεύνηση των ισχυρισμών της Annie Alexui

  •  02.02.2026 - 13:47
Τραγωδία στην Κοφίνου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 55χρονου - Τι κατέδειξε

Τραγωδία στην Κοφίνου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 55χρονου - Τι κατέδειξε

  •  02.02.2026 - 16:58
Επιχείρηση Αστυνομίας: Χειροπέδες σε 3 πρόσωπα - Εντόπισαν από όπλα μέχρι ναρκωτικά σε οικίες

Επιχείρηση Αστυνομίας: Χειροπέδες σε 3 πρόσωπα - Εντόπισαν από όπλα μέχρι ναρκωτικά σε οικίες

  •  02.02.2026 - 17:25
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στην Ανόρθωση - ΤΕΛΟΣ ο Τιμούρ Κετσπάγια!

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στην Ανόρθωση - ΤΕΛΟΣ ο Τιμούρ Κετσπάγια!

  •  02.02.2026 - 14:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα