Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΕΕ στο επίκεντρο Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών - Οι βασικές προτεραιότητες

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η σύνοδος, στην οποία θα συμμετάσχουν Υπουργοί της ΕΕ και των κρατών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αποτελέσει βήμα ανταλλαγής απόψεων για την προώθηση της οικονομικής ανθεκτικότητας, της στρατηγικής αυτονομίας και της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς.

Όπως αναφέρεται, οι αφίξεις στο Συνεδριακό θα αρχίσουν η ώρα 8:45 π.μ. και οι εργασίες του Συμβουλίου θα ξεκινήσουν στις 9:15 π.μ. Η πρώτη συνεδρία της ολομέλειας θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Βάσης, όπου θα εξεταστούν διαχρονικές διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η ανεπαρκής κλίμακα, και υπογραμμίζοντας την ανάγκη μεγαλύτερης σύγκλισης των πολιτικών άμυνας και βιομηχανίας, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού στρατηγικού σχεδιασμού.

Προστίθεται ότι η δεύτερη συνεδρία θα εξετάσει την Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας, ένα έτος μετά την έναρξή της και κατά τη διάρκειά της θα γίνει αποτίμηση της προόδου που έχει επιτευχθεί, εντοπίζοντας βασικές προκλήσεις και διερευνώντας τρόπους επιτάχυνσης της εφαρμογής και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς της.

Συμπληρώνεται ότι η σύνοδος θα ολοκληρωθεί με γεύμα εργασίας, κατά το οποίο θα συζητηθεί το Θεματολόγιο Καταναλωτών 2030, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις 3 μ.μ.

Οι Υπουργοί το απόγευμα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου θα λάβουν μέρος σε οργανωμένη περιήγηση στη Λευκωσία και ακολούθως θα παρακαθίσουν σε επίσημο δείπνο, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ