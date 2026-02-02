Με στόχο τη μείωση των τιμών η επέκταση της Cyta σε ενέργεια - Οι προϋποθέσεις από ΑΗΚ

Η Πρόεδρος της Cyta, Μαρία Τσιάκκα, ξεκαθάρισε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση του νόμου δεν αφορά μόνο τον Οργανισμό αλλά «το κόστος ζωής, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και το αν οι πολίτες θα έχουν πραγματικές επιλογές». Όπως ανέφερε, η Cyta μπορεί να αξιοποιήσει τις υποδομές και την τεχνογνωσία της ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού, ιδιαίτερα για πολίτες που σήμερα δεν έχουν πρακτική πρόσβαση σε λύσεις πράσινης ενέργειας.

Η κ. Τσιάκκα στάθηκε ιδιαίτερα σε ενοικιαστές, κατοίκους παλαιών πολυκατοικιών και μικρές επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι η είσοδος της Cyta στην αγορά ενέργειας μπορεί να δημιουργήσει νέες επιλογές και να ενισχύσει την αξιοποίηση των ΑΠΕ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Cyta δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση αλλά ισονομία, επισημαίνοντας πως ιδιωτικοί πάροχοι τηλεπικοινωνιών έχουν ήδη δικαίωμα δραστηριοποίησης στην ενέργεια.

Το Υπουργείο Οικονομικών υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί στο να επιτρέψει στη Cyta να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ως προμηθευτής ενέργειας από ΑΠΕ, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες. Το Υπουργείο Ενέργειας δήλωσε επίσης θετικό στη λειτουργία ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού και πράσινης ενέργειας, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα ήταν διαδικαστικά ορθότερο να είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση.

ΑΗΚ: Ναι σε ενέργεια από Cyta, αλλά με συνεργασία

Θετική αλλά με σαφείς προϋποθέσεις ήταν η τοποθέτηση του Προέδρου της ΑΗΚ, Γιώργου Πέτρου. Όπως ανέφερε, η ΑΗΚ χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Cyta για μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών. Τόνισε ότι ΑΗΚ και Cyta αποτελούν βραχίονες του κράτους και ότι μόνο μέσα από συνέργειες μπορεί να διασφαλιστεί ανταγωνιστικό κόστος ηλεκτρισμού προς όφελος καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος οι δύο δημόσιοι οργανισμοί να καταλήξουν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, με πιθανές αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες. Κάλεσε τον Υπουργό Ενέργειας και την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία και ανταγωνιστικότητα στην ΑΗΚ, ώστε να μπορεί να συνεργάζεται με την CYTA αλλά και με άλλους δημόσιους οργανισμούς. Μεταξύ άλλων, ζήτησε την άρση περιορισμών στη σύναψη διμερών συμβολαίων προμήθειας ενέργειας από παραγωγούς ΑΠΕ, την απομάκρυνση ρυθμιστικών περιορισμών στην αγορά ενέργειας από ιδιώτες παραγωγούς, καθώς και την εξαίρεση της ΑΗΚ από τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων για δραστηριότητες εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό.

Από πλευράς ΡΑΕΚ, αναφέρθηκε ότι χαιρετίζεται κάθε πρωτοβουλία που οδηγεί σε μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές. Όπως αναφέρθηκε, οι δραστηριότητες του δικτύου παραμένουν μονοπωλιακές στην ΑΗΚ, ενώ η Cyta, εφόσον δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρισμού, θα υπόκειται στο ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει για όλους τους παρόχους. Διευκρινίστηκε ότι η Cyta μπορεί να δραστηριοποιηθεί νοουμένου ότι εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες από τη ΡΑΕΚ, οι οποίες θα εξεταστούν στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Τη στήριξή τους στο νομοσχέδιο εξέφρασαν και οι συντεχνίες της Cyta, οι οποίες χαιρέτισαν την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι αναμένουν την υλοποίησή της πριν από τη λήξη της θητείας του παρόντος Κοινοβουλίου. Υπογράμμισαν την ανάγκη για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση της Cyta, σημειώνοντας ότι ήδη υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που προσφέρουν συνδυαστικά πακέτα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η μη ψήφιση του νόμου θα οδηγούσε σε αρνητικές εξελίξεις για τον οργανισμό.

Τσιάκκα: Δύσκολη η αποκλειστική συνεργασία με την ΑΗΚ

Σε δηλώσεις της μετά το πέρας της Επιτροπής, η κα. Τσιάκκα εξέφρασε την ελπίδα ότι η προτεινόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας, η οποία θα θέτει τον οργανισμό σε ισότιμη βάση με άλλους ημικρατικούς οργανισμούς αλλά και με ιδιώτες, θα εγκριθεί από τη Βουλή, σημειώνοντας ότι οι θέσεις της CYTA θα παρουσιαστούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα.

Αναφερόμενη στον ενεργειακό σχεδιασμό, τόνισε τη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας και είπε ότι οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες της Cyta στην αγορά ενέργειας αποσκοπούν ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, με την αποθήκευση να αποτελεί μέρος των πλάνων του οργανισμού.

Η κ. Τσιάκκα ανέφερε ότι η CYTA προτίθεται να παρέχει ενέργεια από ΑΠΕ, αναπτύσσοντας σε βάθος χρόνου δικά της πάρκα, ενώ στο άμεσο μέλλον θα προμηθεύεται ενέργεια και από τρίτους παρόχους. Μεταξύ των πιθανών συνεργατών, όπως είπε, μπορεί να είναι και η ΑΗΚ, διευκρινίζοντας ότι ακόμη και με τη χρήση αποθήκευσης, δεν είναι εφικτή η κάλυψη των αναγκών των πελατών κατά 100% από ΑΠΕ, γεγονός που καθιστά αναγκαία και την αγορά συμβατικής ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την ΑΗΚ, η Πρόεδρος της CYTA τόνισε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο οργανισμών είναι πολύ καλές και εκτείνονται ήδη σε πολλούς τομείς. Παράλληλα, σημείωσε ότι μια αποκλειστική συνεργασία θα ήταν δύσκολη, καθώς ενδέχεται να δημιουργούσε ρυθμιστικά ζητήματα, επισημαίνοντας ότι η Cyta απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο και στοχευμένο τμήμα της αγοράς.

Όπως ανέφερε, πρόκειται κυρίως για καταναλωτές που δεν έχουν ιδιόκτητη στέγη ή τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, και ως εκ τούτου ο οργανισμός επιδιώκει να προμηθεύεται ενέργεια «όσο πιο φτηνά γίνεται», με δεδομένη αλλά όχι αποκλειστική συνεργασία με την ΑΗΚ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, τέλος, στα συνδυαστικά πακέτα που σχεδιάζει η Cyta, τα οποία θα περιλαμβάνουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, όπως διαδίκτυο και κινητή τηλεφωνία για ολόκληρη την οικογένεια, καθώς και υπηρεσίες τεχνολογίας. Όπως είπε, η μετάβαση σε «έξυπνα σπίτια» και έξυπνες τεχνολογίες αποτελεί σημαντικό βήμα για τη χώρα, σε συνδυασμό με την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

Στήριξη από βουλευτές

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε ότι η συζήτηση εντάσσεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της Cyta, επισημαίνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο παρελθόν επέτρεψαν στον Οργανισμό να λειτουργεί σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όπως είπε, το κόμμα του θα μελετήσει το νομοσχέδιο, υπενθυμίζοντας ότι τόσο ιδιωτικοί πάροχοι τηλεπικοινωνιών όσο και η ΑΗΚ έχουν ήδη δικαίωμα δραστηριοποίησης σε περισσότερους τομείς.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, τόνισε ότι οποιαδήποτε ενέργεια για μείωση του κόστους ηλεκτρισμού είναι όχι μόνο καλοδεχούμενη αλλά και επιβεβλημένη, επισημαίνοντας όμως ότι το θέμα αφορά συνολικά τις κρατικές πολιτικές στον τομέα της ενέργειας και ότι απαιτείται ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Cyta για επέκταση στον τομέα της ενέργειας, καθώς και την εποικοδομητική στάση της ΑΗΚ, κάνοντας λόγο για θετική προοπτική προς όφελος των καταναλωτών.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, εξέφρασε στήριξη στην προσπάθεια της Cyta να επεκταθεί στον τομέα της ενέργειας, σημειώνοντας ότι οι ανταγωνιστές της ήδη προσφέρουν συνδυαστικά πακέτα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας και η Cyta δεν πρέπει να μείνει πίσω. Υποστήριξε επίσης την ανάγκη συνεργασία και με την ΑΗΚ προς όφελος των πολιτών.

