Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤραγωδία στην Κοφίνου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 55χρονου - Τι κατέδειξε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στην Κοφίνου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 55χρονου - Τι κατέδειξε

 02.02.2026 - 16:58
Τραγωδία στην Κοφίνου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 55χρονου - Τι κατέδειξε

Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 55χρονου Fins Alexandru από την Ρουμανία, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην περιοχή της Κοφίνου την περασμένη Παρασκευή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Το χρονικό του θανατηφόρου στην Κοφίνου: Πώς έχασε τη ζωή του ο 55χρονος – Χειροπέδες σε 51χρονο

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, που διενήργησε η Δρ. Αγγελική Παπέττα, ο θάνατος του 55χρονου επήλθε από πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ήρθαν τα «πάνω – κάτω» σε χωριό της Κύπρου: Παραιτήθηκε Κοινοτάρχης – Ποιος ο λόγος
Νικόλας Παπαδόπουλος: Τα Τασσάκια του έκλεισαν 18 - «Είμαστε πάντα δίπλα σας» - Το συγκινητικό βίντεο
«Βιώσιμη κινητικότητα»… στην Κύπρο: Πάρκαρε την καρότσα του στο πεζοδρόμιο εδώ και δύο χρόνια - Δείτε φωτογραφία
Πέθανε ο Παναγιώτης Χριστού: «Στυλοβάτης και ευεργέτης» - Πότε θα γίνει η κηδεία
Ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό της Κύπρου: Το φεγγάρι «φόρεσε» φωτοστέφανο και μάγεψε το νησί - Φωτογραφίες
Έλενα Λυσάνδρου: Έκανε αυξητική στήθους και μας έδειξε ενθουσιασμένη το αποτέλεσμα -Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Με στόχο τη μείωση των τιμών η επέκταση της Cyta σε ενέργεια - Οι προϋποθέσεις από ΑΗΚ

 02.02.2026 - 16:43
Επόμενο άρθρο

Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών η νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν

 02.02.2026 - 17:10
Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών η νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν

Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών η νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, στις έντεκα το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών η νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν

Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών η νέα συνάντηση Προέδρου Χριστοδουλίδη με Έρχιουρμαν

  •  02.02.2026 - 17:10
Φ. Φαίδωνος: Με πολλές απουσίες η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου

Φ. Φαίδωνος: Με πολλές απουσίες η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου

  •  02.02.2026 - 18:51
Έστειλαν επιστολή στον ΠτΔ οι μοναχοί Αββακούμ – «Μας πέταξαν έξω από το μοναστήρι και κανείς δεν λογοδοτεί»

Έστειλαν επιστολή στον ΠτΔ οι μοναχοί Αββακούμ – «Μας πέταξαν έξω από το μοναστήρι και κανείς δεν λογοδοτεί»

  •  02.02.2026 - 13:49
«Σαρώνει» η γρίπη Α με τον RSV στην Κύπρο - Νοσηλεύονται βρέφη στο Μακάρειο

«Σαρώνει» η γρίπη Α με τον RSV στην Κύπρο - Νοσηλεύονται βρέφη στο Μακάρειο

  •  02.02.2026 - 14:40
Κίνημα Οικολόγων: Επιστολή σε Εισαγγελέα, Φυτιρή και Αρχηγό - Ζητούν διερεύνηση των ισχυρισμών της Annie Alexui

Κίνημα Οικολόγων: Επιστολή σε Εισαγγελέα, Φυτιρή και Αρχηγό - Ζητούν διερεύνηση των ισχυρισμών της Annie Alexui

  •  02.02.2026 - 13:47
Τραγωδία στην Κοφίνου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 55χρονου - Τι κατέδειξε

Τραγωδία στην Κοφίνου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 55χρονου - Τι κατέδειξε

  •  02.02.2026 - 16:58
Επιχείρηση Αστυνομίας: Χειροπέδες σε 3 πρόσωπα - Εντόπισαν από όπλα μέχρι ναρκωτικά σε οικίες

Επιχείρηση Αστυνομίας: Χειροπέδες σε 3 πρόσωπα - Εντόπισαν από όπλα μέχρι ναρκωτικά σε οικίες

  •  02.02.2026 - 17:25
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στην Ανόρθωση - ΤΕΛΟΣ ο Τιμούρ Κετσπάγια!

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στην Ανόρθωση - ΤΕΛΟΣ ο Τιμούρ Κετσπάγια!

  •  02.02.2026 - 14:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα