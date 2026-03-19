«Σοκ» στα πρατήρια: Άλμα 10 σεντς σε δέκα ημέρες – Πού θα βρείτε τη φθηνότερη βενζίνη και πού «καίει» η τσέπη σας
 19.03.2026 - 10:58
Αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ακρίβειας βρίσκονται οι Κύπριοι οδηγοί, καθώς οι τιμές στα πρατήρια ακολουθούν την ανιούσα, προκαλώντας έντονο πονοκέφαλο στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

​Η κατάσταση στην αγορά των καυσίμων παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση το τελευταίο δεκαήμερο, με την τιμή της Αμόλυβδης 95 να καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως των 10 σεντς. Σήμερα, η μέση τιμή πώλησης παγκυπρίως έχει σκαρφαλώσει στα 1,457 ευρώ, ωστόσο το χάσμα μεταξύ της φθηνότερης και της ακριβότερης τιμής στην αγορά προκαλεί αίσθηση.

​Το παράδοξο της Λεμεσού

​Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο των τελευταίων καταγραφών εντοπίζεται στην Επαρχία Λεμεσού, η οποία παρουσιάζει ένα μοναδικό παράδοξο: εκεί συναντάμε τόσο τη φθηνότερη τιμή στην Κύπρο (1,339 ευρώ) όσο και την ακριβότερη (1,546 ευρώ), με τη μέση τιμή της επαρχίας να διαμορφώνεται στα 1,462 ευρώ.

​Στην υπόλοιπη Κύπρο, η Λευκωσία παραμένει ελαφρώς πιο οικονομική με μέση τιμή τα 1,441 ευρώ, παρά το γεγονός ότι η ακριβότερη αντλία στην πρωτεύουσα αγγίζει τα 1,529 ευρώ. Στην Επαρχία Αμμοχώστου η μέση τιμή κλειδώνει στα 1,457 ευρώ, ενώ στη Λάρνακα βρίσκεται στα 1,455 ευρώ. Τον τίτλο της πιο ακριβής επαρχίας για την αμόλυβδη κατέχει η Πάφος, με τη μέση τιμή να εκτοξεύεται στα 1,478 ευρώ και τη χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή να μην πέφτει κάτω από τα 1,449 ευρώ.

​«Φωτιά» και στο πετρέλαιο κίνησης

​Δεν είναι όμως μόνο η βενζίνη που πιέζει τους καταναλωτές. Το Πετρέλαιο Κίνησης συνεχίζει την ανοδική του πορεία, με τη μέση παγκύπρια τιμή να διαμορφώνεται στα 1,634 ευρώ. Οι αποκλίσεις εδώ είναι ακόμη πιο χαοτικές, αφού η ψαλίδα ανοίγει από τα 1,419 ευρώ (στη Λεμεσό) μέχρι και τα 1,719 ευρώ, τιμή που εντοπίστηκε στην Πάφο.

​Στη Λευκωσία η μέση τιμή του ντίζελ βρίσκεται στα 1,624 ευρώ, στη Λάρνακα στα 1,633 ευρώ, ενώ στην Αμμόχωστο και τη Λεμεσό οι τιμές κινούνται ελαφρώς υψηλότερα, στα 1,638 και 1,636 ευρώ αντίστοιχα. Για άλλη μια φορά, η Πάφος αναδεικνύεται η πιο «τσουχτερή» περιοχή για τους κατόχους πετρελαιοκίνητων οχημάτων, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 1,664 ευρώ.

