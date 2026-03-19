Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
Ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν από ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία

 19.03.2026 - 11:31
Ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατέρριψαν τα ελληνικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot που βρίσκονται ανεπτυγμένα στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως αναφέρεται, τα συστήματα ενεργοποιήθηκαν μετά από συναγερμό για απειλή, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν δύο πύραυλοι για την αναχαίτιση του στόχου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό αναχαίτισης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι καταρρίφθηκε βαλλιστικός πύραυλος καταρρίφθηκε ενώ κατευθυνόταν προς την πόλη Γιανμπού.

Η πόλη Γιανμπού βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων, καθώς εκεί βρίσκεται το διυλιστήριο της Saudi Aramco–Exxon, ωστόσο πηγές σημείωσαν στο Reuters ότι οι επιπτώσεις από τις επιθέσεις ήταν ελάχιστες.

Πρόκειται για το λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα που καταλήγει ο αγωγός που αποτελεί την εναλλακτική της Σαουδικής Αραβίας για εξαγωγή πετρελαίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για τα όσα ανακοινώθηκαν, αλλά κυρίως για το πλαίσιο που επιχειρεί να διαμορφωθεί γύρω από την επανεκκίνηση του Κυπριακού. Σε μια περίοδο παρατεταμένης στασιμότητας, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην προεργασία, στις συγκλίσεις που έχουν ήδη καταγραφεί και κυρίως, στην πολιτική βούληση των εμπλεκομένων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα