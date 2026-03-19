Ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν από ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία

Όπως αναφέρεται, τα συστήματα ενεργοποιήθηκαν μετά από συναγερμό για απειλή, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν δύο πύραυλοι για την αναχαίτιση του στόχου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό αναχαίτισης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι καταρρίφθηκε βαλλιστικός πύραυλος καταρρίφθηκε ενώ κατευθυνόταν προς την πόλη Γιανμπού.

Η πόλη Γιανμπού βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων, καθώς εκεί βρίσκεται το διυλιστήριο της Saudi Aramco–Exxon, ωστόσο πηγές σημείωσαν στο Reuters ότι οι επιπτώσεις από τις επιθέσεις ήταν ελάχιστες.

Πρόκειται για το λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα που καταλήγει ο αγωγός που αποτελεί την εναλλακτική της Σαουδικής Αραβίας για εξαγωγή πετρελαίου.