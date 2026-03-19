ΕΛΑΜ υπό πίεση: Η «διπλή απειλή» που αναδεικνύει η δημοσκόπηση του ΑΝΤ1

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19.03.2026 - 11:44
Η δημοσκόπηση που παρουσίασε το βράδυ της Τετάρτης ο ΑΝΤ1 έρχεται να φωτίσει όχι μόνο τη μάχη κορυφής, αλλά και μια πιο σύνθετη εξέλιξη στο πολιτικό σκηνικό: την αυξανόμενη πίεση που δέχεται το ΕΛΑΜ από δύο διαφορετικά μέτωπα.

Παρότι τα βλέμματα στρέφονται κυρίως στην ισοπαλία των δύο μεγάλων κομμάτων ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, η εικόνα που προκύπτει στη μεσαία ζώνη είναι εξίσου καθοριστική. Το ΕΛΑΜ, που το προηγούμενο διάστημα επιδίωκε να παγιωθεί ως τρίτη πολιτική δύναμη, φαίνεται πλέον να βρίσκεται αντιμέτωπο με μια διπλή πρόκληση που περιορίζει τη δυναμική του.

Αφενός, το Δημοκρατικό Κόμμα καταγράφει αισθητή άνοδο, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής. Η ενίσχυση αυτή υποδηλώνει μια τάση επιστροφής ψηφοφόρων σε πιο παραδοσιακές επιλογές, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου η πολιτική σταθερότητα επανέρχεται στο προσκήνιο ως ζητούμενο. Το ΔΗΚΟ δείχνει να ανασυντάσσεται και να διεκδικεί πιο ενεργό ρόλο, ασκώντας πίεση προς τα πάνω στο ΕΛΑΜ.

Ταυτόχρονα, από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, το ΑΛΜΑ εμφανίζει αξιοσημείωτη δυναμική, αγγίζοντας διψήφια ποσοστά. Η παρουσία του ενισχύει την εικόνα ενός εκλογικού σώματος που αναζητά εναλλακτικές επιλογές, χωρίς απαραίτητα να στρέφεται προς το ΕΛΑΜ. Αντιθέτως, απορροφά μέρος της δυσαρέσκειας και της διάθεσης για αλλαγή, περιορίζοντας έτσι τα περιθώρια επέκτασης του κόμματος.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο για το ΕΛΑΜ. Από τη μία, ένα κόμμα όπως το ΔΗΚΟ με βαθιές ρίζες που επανακάμπτει. Από την άλλη, μια νεότερη πολιτική δύναμη-το ΑΛΜΑ- που κερδίζει έδαφος. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο τάσεις, το ΕΛΑΜ καλείται να διατηρήσει τη θέση του σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σε ένα εκλογικό σύστημα με συγκεκριμένο όριο εισόδου στη Βουλή, ακόμη και μικρές μεταβολές στα ποσοστά, μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την τελική κατανομή των εδρών. Η ενίσχυση των ανταγωνιστών του ΕΛΑΜ, ενδέχεται να έχει συνέπειες όχι μόνο για τη σειρά κατάταξης, αλλά και για τη συνολική του κοινοβουλευτική παρουσία.

Η δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 δεν αποτυπώνει απλώς μια στιγμιαία εικόνα, αλλά καταγράφει μια τάση που ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες μέχρι την κάλπη. Το ΕΛΑΜ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με μια πιο απαιτητική πραγματικότητα, όπου η διατήρηση των δυνάμεών του περνά μέσα από την αντιμετώπιση πιέσεων που προέρχονται ταυτόχρονα από διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις.

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για τα όσα ανακοινώθηκαν, αλλά κυρίως για το πλαίσιο που επιχειρεί να διαμορφωθεί γύρω από την επανεκκίνηση του Κυπριακού. Σε μια περίοδο παρατεταμένης στασιμότητας, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην προεργασία, στις συγκλίσεις που έχουν ήδη καταγραφεί και κυρίως, στην πολιτική βούληση των εμπλεκομένων.

