Καταγγελία-σοκ: Νηπιαγωγός φέρεται να ταπείνωσε φοιτήτρια με οπτική αναπηρία - Θύελλα αντιδράσεων

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην καταγγελία, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η φοιτήτρια φέρεται να δέχθηκε απαράδεκτη και μειωτική συμπεριφορά από την εκπαιδευτικό, με αφορμή τη δυσκολία της να διακρίνει συγκεκριμένα αντικείμενα και να τα υποδείξει σε παιδιά ηλικίας μόλις τριών έως τεσσάρων ετών.

Όπως τονίζεται στην ίδια καταγγελία, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί οφείλουν πρωτίστως να λειτουργούν ως παιδαγωγοί αξιών, μεταδίδοντας στα παιδιά μηνύματα σεβασμού, αποδοχής και ανθρωπιάς, πριν ακόμη από τη γνώση. «Μην ξεσπάτε την αυστηρότητά σας σε ένα παιδί που η ζωή έχει ήδη δοκιμάσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τον συντάκτη της ανάρτησης να καλεί την εκπαιδευτικό να αναλογιστεί πώς θα ένιωθε αν στη θέση της φοιτήτριας βρισκόταν το δικό της παιδί.

«Η ανθρωπιά δεν διδάσκεται με λόγια, αλλά φαίνεται μέσα από τις πράξεις μας», καταλήγει η καταγγελία, εκφράζοντας την απογοήτευση για συμπεριφορές που, όπως σημειώνεται, δεν συνάδουν με τον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών.