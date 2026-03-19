«Γιατί εξαφανίστηκες;» - Έξαλλη η Annie Alexui κατά Φυτιρή: «Εξαντλείται η υπομονή μου» - Βίντεο

Στο βίντεο, η ίδια αναφέρεται σε επιστολές που, όπως υποστηρίζει, απέστειλε μέσω του δικηγόρου της προς τον Υπουργό, ζητώντας την έναρξη διαλόγου, ενώ θέτει ερωτήματα σχετικά με τα εντάλματα που φέρονται να εκκρεμούν εναντίον της.

«Σου έστειλε ο δικηγόρος μου κάποιες επιστολές για να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ μας. Νομίζω αρχικά ήταν ερωτήματα για τα εντάλματα. Περιμένεις κάποιες καταθέσεις από εμένα; Γιατί εξαφανίστηκες; Γιατί δεν απαντάς στον δικηγόρο μου; Εξαντλείται η υπομονή μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι επικοινώνησε με το Υπουργείο Εσωτερικών στη Ρωσία, όπου βρίσκεται, σε σχέση με το καθεστώς ασύλου της, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε αίτημα από την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Κανένας δεν με ζήτησε. Πήρα τηλέφωνο στο Υπουργείο Εσωτερικών εδώ και ρώτησα αν με ζήτησαν από την Κυπριακή Δημοκρατία» λόγω εντάλματος που εκκρεμεί εναντίον της «και μου είπαν ότι δεν με ζήτησε κανένας. Μα τελικά ποιος είναι fake news; Εγώ ή η κυπριακή κυβέρνηση;», καταλήγει.

