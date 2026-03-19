«Γιατί εξαφανίστηκες;» - Έξαλλη η Annie Alexui κατά Φυτιρή: «Εξαντλείται η υπομονή μου» - Βίντεο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Γιατί εξαφανίστηκες;» - Έξαλλη η Annie Alexui κατά Φυτιρή: «Εξαντλείται η υπομονή μου» - Βίντεο

 19.03.2026 - 11:09
«Γιατί εξαφανίστηκες;» - Έξαλλη η Annie Alexui κατά Φυτιρή: «Εξαντλείται η υπομονή μου» - Βίντεο

Νέο βίντεο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Annie Alexui (γνωστή και ως Άννι Φωτίου), εξαπολύοντας αιχμές κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή.

Στο βίντεο, η ίδια αναφέρεται σε επιστολές που, όπως υποστηρίζει, απέστειλε μέσω του δικηγόρου της προς τον Υπουργό, ζητώντας την έναρξη διαλόγου, ενώ θέτει ερωτήματα σχετικά με τα εντάλματα που φέρονται να εκκρεμούν εναντίον της.

«Σου έστειλε ο δικηγόρος μου κάποιες επιστολές για να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ μας. Νομίζω αρχικά ήταν ερωτήματα για τα εντάλματα. Περιμένεις κάποιες καταθέσεις από εμένα; Γιατί εξαφανίστηκες; Γιατί δεν απαντάς στον δικηγόρο μου; Εξαντλείται η υπομονή μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι επικοινώνησε με το Υπουργείο Εσωτερικών στη Ρωσία, όπου βρίσκεται, σε σχέση με το καθεστώς ασύλου της, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε αίτημα από την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Κανένας δεν με ζήτησε. Πήρα τηλέφωνο στο Υπουργείο Εσωτερικών εδώ και ρώτησα αν με ζήτησαν από την Κυπριακή Δημοκρατία» λόγω εντάλματος που εκκρεμεί εναντίον της «και μου είπαν ότι δεν με ζήτησε κανένας. Μα τελικά ποιος είναι fake news; Εγώ ή η κυπριακή κυβέρνηση;», καταλήγει.

Δείτε το βίντεο:

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλαλούμ με τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Τους άλλαξαν μήνες πριν και τώρα πήραν μήνυμα ότι ακυρώθηκε το ΜΟΤ
Εντυπωσιακό φαινόμενο: «Εκρηκτικός» κεραυνός φώτισε τη Λάρνακα τα ξημερώματα - Δείτε καρέ καρέ τη στιγμή σε βίντεο
Τα 3 ζώδια που θα δουν τις μεγαλύτερες αλλαγές στις 20 Μαρτίου
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Στέλιος Στυλιανίδης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Συνελήφθη γνωστός τράπερ σε καταδίωξη - Κουβαλούσε μαχαίρι 20 εκατοστών
Εσύ το ήξερες; Γιατί πρέπει να κλείνεις το Android σου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

 

 

 

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για τα όσα ανακοινώθηκαν, αλλά κυρίως για το πλαίσιο που επιχειρεί να διαμορφωθεί γύρω από την επανεκκίνηση του Κυπριακού. Σε μια περίοδο παρατεταμένης στασιμότητας, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην προεργασία, στις συγκλίσεις που έχουν ήδη καταγραφεί και κυρίως, στην πολιτική βούληση των εμπλεκομένων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

  •  19.03.2026 - 06:28
LIVE: Πόλεμος νεύρων στον Κόλπο – Το Ιράν χτύπησε διυλιστήρια – Απειλεί με «ολική καταστροφή» ο Τραμπ

LIVE: Πόλεμος νεύρων στον Κόλπο – Το Ιράν χτύπησε διυλιστήρια – Απειλεί με «ολική καταστροφή» ο Τραμπ

  •  19.03.2026 - 06:46
«Σοκ» στα πρατήρια: Άλμα 10 σεντς σε δέκα ημέρες – Πού θα βρείτε τη φθηνότερη βενζίνη και πού «καίει» η τσέπη σας

«Σοκ» στα πρατήρια: Άλμα 10 σεντς σε δέκα ημέρες – Πού θα βρείτε τη φθηνότερη βενζίνη και πού «καίει» η τσέπη σας

  •  19.03.2026 - 10:58
Αλαλούμ με τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Τους άλλαξαν μήνες πριν και τώρα πήραν μήνυμα ότι ακυρώθηκε το ΜΟΤ

Αλαλούμ με τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Τους άλλαξαν μήνες πριν και τώρα πήραν μήνυμα ότι ακυρώθηκε το ΜΟΤ

  •  19.03.2026 - 08:57
Καταγγελία-σοκ: Νηπιαγωγός φέρεται να ταπείνωσε φοιτήτρια με οπτική αναπηρία - Θύελλα αντιδράσεων

Καταγγελία-σοκ: Νηπιαγωγός φέρεται να ταπείνωσε φοιτήτρια με οπτική αναπηρία - Θύελλα αντιδράσεων

  •  19.03.2026 - 11:15
«Γιατί εξαφανίστηκες;» - Έξαλλη η Annie Alexui κατά Φυτιρή: «Εξαντλείται η υπομονή μου» - Βίντεο

«Γιατί εξαφανίστηκες;» - Έξαλλη η Annie Alexui κατά Φυτιρή: «Εξαντλείται η υπομονή μου» - Βίντεο

  •  19.03.2026 - 11:09
Σάλος με σοβαρή καταγγελία κατά καθηγητή λυκείου - Προσβλητικά σχόλια σε μαθητές για υγιεινή και εμφάνιση

Σάλος με σοβαρή καταγγελία κατά καθηγητή λυκείου - Προσβλητικά σχόλια σε μαθητές για υγιεινή και εμφάνιση

  •  19.03.2026 - 10:05
Δωρεάν διακοπές εντός και εκτός Κύπρου; Κι όμως γίνεται - Δες πώς μπορείς να ταξιδεύεις χωρίς να πληρώνεις… διαμονή

Δωρεάν διακοπές εντός και εκτός Κύπρου; Κι όμως γίνεται - Δες πώς μπορείς να ταξιδεύεις χωρίς να πληρώνεις… διαμονή

  •  19.03.2026 - 09:59

