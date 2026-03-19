ΥΠΟΙΚ: Βλέπει θετικά να ξανανοίξει για λίγους μήνες το Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης»

Ερωτηθείς αν προτίθεται να ανοίξει κάποιο σχέδιο για τους δανειολήπτες, πέραν των προτάσεων που θα καταθέσει, ο Υπουργός είπε ότι «είμαστε πρόθυμοι, βλέπουμε θετικά να ξανανοίξει το σχέδιο ‘Ενοίκιο έναντι Δόσης’ για σύντομο χρονικό διάστημα κάποιων μηνών, με ίδιους όρους, για να μην υπάρχει θέμα να πάμε ξανά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή», καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν χρονοβόρο και θα ενείχε τον κίνδυνο να απορριφθεί.

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι, καθώς πρόκειται για σχέδιο και όχι νομική ρύθμιση, «θα πρέπει να πείσουμε τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεως», προκειμένου να αμβλυνθούν πρόσθετα κοινωνικά προβλήματα.

Η Επιτροπή συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών, με τους Βουλευτές να συζητούν με τον Υπουργό και εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας τα νομοσχέδια που αναμένεται να καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών στη σημερινή Ολομέλεια, ενώ οι Βουλευτές συζήτησαν ποιες από τις 26 προτάσεις των κομμάτων για το θέμα των εκποιήσεων θα οδηγηθούν προς ψήφιση.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Μάκης Κεραυνός είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει την ευθύνη να διατηρήσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του τόπου και της οικονομίας, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα πολύπλοκη και δύσκολη, με πολέμους και αφθώδη πυρετό. «Να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας, τον ρυθμό ανάπτυξης, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές πληθωριστικές πιέσεις που δυνητικά μπορεί να προκύψουν, ιδίως από τον πόλεμο του Ιράν, αν δεν υπάρξει σύντομα τέλος», ανέφερε.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην προσθέσουμε επιπλέον μέτρα και ανησυχίες όσον αφορά την οικονομία.

Υπενθύμισε ότι οι προτάσεις της Κυβέρνησης αφορούν στην ενίσχυση των θεσμών που χειρίζονται σήμερα το θέμα των εκποιήσεων. «Συμπληρώνουμε με αυτά τα τρία μέτρα το πλαίσιο που κατέθεσε η κυβέρνηση το 2023», είπε.

Εξήγησε ότι οι προτάσεις της Κυβέρνησης αφορούν στη διάθεση περισσότερου χρόνου στη Χρηματοοικονομική Επίτροπο και στον οφειλέτη για να βρεθεί μία λύση, αρχίζοντας τη διαδικασία από την επιστολή Ι αντί ΙΑ, όπως ισχύει σήμερα.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην υιοθέτηση της δεσμευτικότητας των αποφάσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, όσον αφορά διαφορές που αφορούν χρηματικές ρήτρες, επιτόκια κ.λπ., για ποσό μέχρι €20.000. Όπως εξήγησε, το ποσό δεν είναι τυχαίο, καθώς από στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το 75% των περιπτώσεων διαφοράς κυμαίνεται από €10.000-€20.000.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην έλλειψη δυνατότητας συμφωνίας για τον τρόπο αποπληρωμής, τη στιγμή που υπάρχει κατάληξη του δανείου. Όπως είπε, το τρίτο σημείο της πρότασης της Κυβέρνησης αφορά τη δυνατότητα του οφειλέτη να αποταθεί στον σύμβουλο αφερεγγυότητας για να γίνει ένα υποχρεωτικό πλάνο αποπληρωμής, στο οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί ο οφειλέτης.

«Ακούσαμε πολλές απόψεις από τα κόμματα. Η θέση της Κυβέρνησης είναι ότι είμαστε θετικοί να ακούσουμε οποιαδήποτε άποψη, νοουμένου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία αντισυνταγματικότητας και να μη βάζουν σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική σταθερότητα», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν αναμένει ότι τα κυβερνητικά νομοσχέδια θα εγκριθούν πριν την αυτοδιάλυση της Βουλής, ο Υπουργός είπε [ως «θα θέλαμε. Δεν θα δώσω οδηγίες στη Βουλή. Θα ήταν καλό για όλους να περάσουν πριν κλείσει η Βουλή».

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, είπε ότι είδαν ξανά «μια Κυβέρνηση που για λόγους καλά γνωστούς θέλει να αποφύγει, όπως ο διάβολος το λιβάνι, την επαναφορά του δικαιώματος των δανειοληπτών και των εγγυητών να προσφεύγουν στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν αναστολή εκποίησης, με ισχυρισμό για καταχρηστικές ρήτρες ή για αμφισβήτηση υπολοίπων».

Σημείωσε ότι πρόκειται για «περίεργη αντίληψη» για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη «από μια Κυβέρνηση που, κατά τα άλλα, θα έφερνε την αλλαγή, και μία θέση την οποία υιοθετεί τουλάχιστον η πλειοψηφία των συμπολιτευόμενων κομμάτων».

Όπως είπε, η Κυβέρνηση θυμήθηκε έπειτα από 8 χρόνια να επαναφέρει μία συζήτηση για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. «Εμείς θα συζητήσουμε ασφαλώς, αλλά η συζήτηση ουδόλως αφαιρεί από την κατηγορηματική μας θέση, όπως οι δικές μας προτάσεις και προτάσεις που συνυπογράφουμε με άλλα κόμματα και διασφαλίζουν στοιχειώδη δικαιώματα εγγυητών και δανειοληπτών οδηγηθούν πριν από την αυτοδιάλυση στην Ολομέλεια της Βουλής», επεσήμανε.

Ανέφερε ότι «άλλα τεχνάσματα ή πολιτικοί εκβιασμοί ότι τάχατες εάν δεν αποσύρουμε, δεν θα επαναφέρουν ένα σχέδιο που ούτως ή άλλως αφορά πολύ λίγο κόσμο -και αναφέρομαι στο σχέδιο 'Ενοίκιο έναντι Δόσης', το οποίο θυμήθηκαν ξανά σήμερα- δεν πιάνουν στο ΑΚΕΛ».

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι πέραν από τη βασική πρόταση που αφορά το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη, για να διεκδικηθεί αναστολή εκποίησης μέσα από ενδιάμεσο διάταγμα δικαστηρίου, υπάρχουν και προτάσεις που αφορούν την απαγόρευση υπερδιπλασιασμού του κεφαλαίου του δανείου, την εξάλειψη οφειλών, που αφορά και ζητήματα προστασίας εγγυητών.

Ερωτηθείς, τέλος, πόσες από τις 26 προτάσεις των κομμάτων για το θέμα θα οδηγηθούν τελικά στην Ολομέλεια, είπε ότι οι Βουλευτές θα καταλήξουν τη Δευτέρα για αυτό το θέμα. «Έχω την εντύπωση ότι είναι γύρω στις 7-8 προτάσεις από το σύνολο των 26 προτάσεων, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτά που περιέγραψα προηγουμένως», είπε.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, είπε ότι τα νομοσχέδια που κατέθεσε σήμερα η Κυβέρνηση «μπορεί να κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση, όμως ουσιαστικά επιλύουν πολύ μικρό μέρος του σημαντικού και μεγάλου προβλήματος που αφορά τις εκποιήσεις, κυρίως πρώτης κατοικίας, αλλά και τις αδικίες που πολίτες βιώνουν σήμερα».

Σημείωσε ότι για αυτό το «στρεβλό σύστημα» τεράστιες ευθύνες έχουν και τα πολιτικά κόμματα, τα οποία διαχρονικά στήριξαν αντίθετες προτάσεις και έλαβαν συγκεκριμένες αποφάσεις.

«Οι περισσότερες από τις προτάσεις που συζητιούνται τώρα στην Επιτροπή Οικονομικών, κατατέθηκαν από την ΕΔΕΚ μετά το 2003, όπως το θέμα των επανατοκίων και καταψηφίστηκαν. Σήμερα συζητούμε προτάσεις που κατέθεσε η ΕΔΕΚ το 2015, που αφορούν θέματα της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, της προστασίας των εγγυητών, θέματα δυνατότητας προσφυγής στο δικαστήριο του πρωτοφειλέτη για να προστατευτεί από παράνομες ενδεχομένως και καταχρηστικές εκποιήσεις», ανέφερε.

Εξέφρασε, τέλος, την ευχή και την ελπίδα «τα υπόλοιπα κόμματα, συναισθανόμενα τις ευθύνες που έχουν ενώπιον των πολιτών, ότι αυτή τη στιγμή θα λειτουργήσουν με υπευθυνότητα».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι «με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών να παρουσιάζει την πρόταση που αφορά τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Επιτρόπου για το οφειλόμενο ποσό, η οποία είναι η πρόταση της ΔΗΠΑ, που παρουσιάσαμε πριν ένα μήνα», διευκρινίζοντας ότι η πρόταση της ΔΗΠΑ αφορούσε τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Επιτρόπου για ποσά μέχρι €50.000.

«Αξιολογούμε θετικά την πρόταση που έφερε το Υπουργείο και επιπρόσθετα αξιολογούμε ως θετικό το δεύτερο μέρος της πρότασης, που, μετά την απόφαση της Επιτρόπου, θα γίνεται με έναν οικονομικό σύμβουλο ένα πλαίσιο αποπληρωμής του δανείου», σε αντίθεση με σήμερα που είναι απαιτητό το υπόλοιπο ποσό την ίδια στιγμή, ανέφερε.

Εξάλλου, είπε, οι προτάσεις της ΔΗΠΑ δεν στέκονται μόνο σε αυτό, σημειώνοντας ότι υπάρχουν προτάσεις ώστε όταν διπλασιάζεται το δάνειο να τερματίζεται, όταν πωλείται το ενυπόθηκο να τερματίζεται το δάνειο και να μη ζητούν τα επιπρόσθετα ποσά από τους δανειολήπτες.

«Σημειώσαμε και θα διαπραγματευτούμε με την Κυβέρνηση, ότι η επαναφορά του Σχεδίου ‘Ενοίκιο έναντι Δόσης’, πρέπει να είναι σε συνεχή βάση. Ευάλωτοι δημιουργούνται συνεχώς», είπε, ενώ σημείωσε και την εισήγησή τους προς τον Υπουργό να λαμβάνεται υπόψη η αρχική αξία του σπιτιού και όχι η σημερινή αξία, χωρίς να αλλάζει το πλαίσιο του σχεδίου.

«Θα αρχίσουμε να τα συζητούμε από Δευτέρας και αισιοδοξώ ότι θα καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο για εκποιήσεις που να είναι πιο προσιτό στους δανειολήπτες», είπε, αναφέροντας ότι πρόθεση της ΔΗΠΑ είναι «να ψηφίσουμε και για το δικαίωμα των δανειοληπτών για να αποτείνονται στο δικαστήριο, σε σύντομο χρονικό διάστημα του ενός χρόνου, όπως αποδέκτηκαν οι εταιρείες διαχείρισης».

Υπενθύμισε, εξάλλου, την πρόταση της ΔΗΠΑ, για αναστολή εκποιήσεων μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι να γίνουν όλα αυτά. «Δεν αποσύρεται η πρόταση, αν μπορέσουμε θα τα κάνουμε όλα αυτά στις τρεις βδομάδες που έμειναν, διαφορετικά θα παραμείνει στο τραπέζι. Πρόθεσή μας ως ΔΗΠΑ είναι να διορθώσουμε στρεβλώσεις και να δώσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα στους δανειολήπτες, αλλά την ίδια ώρα να μην προστατεύσουμε τους κακοπληρωτές», είπε, σημειώνοντας τη σημασία, επίσης, της προστασίας των καταθετών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ