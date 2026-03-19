Έρχεται νέα προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες
Έρχεται νέα προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες

 19.03.2026 - 17:18
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εξασθενούν για σήμερα, ωστόσο αναμένεται να εκδοθεί νέα προειδοποίηση για την Παρασκευή, κυρίως για ισχυρές και παρατεταμένες καταιγίδες στα νότια και δυτικά παράλια, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Αντρέας Χατζηγεωργίου.

Ο κ. Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι η σημερινή προειδοποίηση λήγει γύρω στις έξι το απόγευμα και δεν θα ανανεωθεί για σήμερα, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό κινείται ανατολικά-βορειοανατολικά και δεν θα επηρεάζει την Κύπρο στον ίδιο βαθμό.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα παρουσιάζονται κάποιες βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένη καταιγίδα αργότερα, κυρίως σε παράλιες περιοχές αλλά και ορεινές περιοχές.

Όπως είπε, νωρίτερα είχε σημειωθεί βροχόπτωση της έντασης που αναμενόταν, καθώς και χαλαζόπτωση σε κάποιους σταθμούς, ενώ τα φαινόμενα αναμενόταν να συνεχιστούν και να κινηθούν ανατολικότερα από τα ορεινά μέχρι τη λήξη της σημερινής προειδοποίησης.

Σε ό,τι αφορά την Παρασκευή, ο λειτουργός μετεωρολογίας είπε ότι θα εκδοθεί προειδοποίηση που θα είναι σε ισχύ από το μεσημέρι και πιθανόν μέχρι τα μεσάνυχτα, με τις ακριβείς ώρες να μην έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Ωστόσο η έναρξη τοποθετείται γύρω στις 11 με 12 το μεσημέρι, επεσήμανε.

Σημείωσε ότι η προειδοποίηση θα αφορά κυρίως τα νότια και δυτικά παράλια, όπου τα φαινόμενα αναμένονται έντονα και παρατεταμένα, προσθέτοντας πως υπάρχει πιθανότητα η προειδοποίηση να επεκταθεί και για το Σάββατο.

Νωρίτερα, η Αστυνομία ενημέρωσε για έντονη χαλαζόπτωση και κατολισθήσεις στην περιοχή Λουβαρά–Γεράσας, καλώντας τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας.

Σε νεότερη ανακοίνωση, ανέφερε ότι λόγω χαλαζόπτωσης οι δρόμοι Αγίου Ιωάννη Αγρού–Αγίου Θεοδώρου και Αγίου Θεοδώρου–Παπούτσας έκλεισαν για την τροχαία κίνηση, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες καθαρισμού τους, ώστε να αποδοθούν ξανά στην κυκλοφορία.

ΥΠΟΙΚ: Βλέπει θετικά να ξανανοίξει για λίγους μήνες το Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης»

Έβρεξε... προβλήματα ξανά στη Λάρνακα - Έκλεισε λωρίδα κυκλοφορίας, στο σημείο Αστυνομία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

ΠτΔ στην Corriere della Sera: «Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική βάση - Η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση»

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προωθήσει μια πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης, μαζί με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους εταίρους: είναι η προσδοκία των ηγετών της περιοχής», δήλωσε σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

LIVE: Πόλεμος νεύρων στον Κόλπο – Μπαράζ πυραύλων προς το Ισραήλ, αναχαιτίζονται από το Iron Dome

Λετυμπιώτης: Αξιολογούνται μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης – Προσήλωση Γκουτέρες για επανέναρξη διαλόγου στο Κυπριακό

ΥΠΟΙΚ: Βλέπει θετικά να ξανανοίξει για λίγους μήνες το Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης»

Έβρεξε... προβλήματα ξανά στη Λάρνακα - Έκλεισε λωρίδα κυκλοφορίας, στο σημείο Αστυνομία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Υπόθεση Φαίδωνος: Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας νέο υλικό για τον ξυλοδαρμό - Πάει σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

Αναβλήθηκε η δίκη των τεσσάρων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Πότε ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αύξηση στην τιμή από τον Μάϊο - Αβεβαιότητα για τις διακυμάνσεις εκφράζει ο Πρόεδρος της ΑΗΚ

