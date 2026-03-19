Κρατική γη: Στο σφυρί για εμπορικούς σκοπούς, σε μειοδοτικό για φθηνότερο ρεύμα – Στην Ολομέλεια η πρόταση Χριστοφίδη

Η πρόταση νόμου θα οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στις 2 Απριλίου.

Σε δήλωσή του μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι η πρόταση νόμου προνοεί τη διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνισμού για παραχώρηση κρατικής γης για εμπορικούς σκοπούς, προσθέτοντας ότι για σκοπούς ΑΠΕ θα γίνεται μειοδοτικός διαγωνισμός, «δηλαδή η κρατική γη θα δίνεται σε εκείνους που δεσμεύονται να πουλούν το ρεύμα στη χαμηλότερη τιμή για τον Κύπριο πολίτη».

«Εδώ για δύο χρόνια είμαστε ενώπιον της δέσμευσης αυτής της Κυβέρνησης ότι θα φέρει κανονισμούς για να ρυθμίσει το θέμα», είπε, προσθέτοντας ότι «κανονισμοί δεν έχουν έρθει».

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προωθηθεί αυτή η πρόταση νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής και εκεί ο καθένας ενώπιον της συνείδησής του να τοποθετηθεί κατά πόσον εγκρίνει την διαφάνεια, την αξιοκρατία, τη λογοδοσία ή θα συνεχίσει να στηρίζει διαδικασίες γκρίζες, οι οποίες ενίοτε φωτογραφίζουν διαπλοκή και αδιαφάνεια», είπε.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι η πρόταση νόμου θα οδηγηθεί στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας, στις 2 Απριλίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ