Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Αντιδράσεις κτηνοτρόφων σε Τίμη και Αναρίτα για νέα μέτρα κατά αφθώδους πυρετού
Αντιδράσεις κτηνοτρόφων σε Τίμη και Αναρίτα για νέα μέτρα κατά αφθώδους πυρετού

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στους κτηνοτρόφους των περιοχών Τίμης και Αναρίτας  της Επαρχίας Πάφου τα νέα μέτρα που εφαρμόζει το Υπουργείο Γεωργίας για την προστασία των ζώων από τον αφθώδη πυρετό. Συγκεκριμένα, η απόφαση για άνοιγμα των διαβάσεων από τις 05:00 και κλείσιμο τους μέχρι τις 07:00 το πρωί δημιουργεί, σύμφωνα με τους ίδιους, σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων.

Οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι τα μέτρα δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του επαγγέλματός τους, καθώς οι ιδιοκτήτες των μονάδων θα έπρεπε να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Όπως δήλωσε η κτηνοτρόφος Αργυρώ Ιωάννου, αυτή την περίοδο πολλά ζώα γεννούν, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεχή παρουσία των ιδιοκτητών. Όπως είπε, με τα ισχύοντα μέτρα ενδέχεται να μην μπορούν να επιστρέψουν στις φάρμες τους πριν τις 11:00 ή ακόμη και τις 14:00, κάτι που συνεπάγεται σοβαρές απώλειες. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποιος θα καλύψει το οικονομικό κόστος αυτής της κατάστασης.

Η ίδια επεσήμανε ότι, παρά τις επαφές με το Τμήμα Γεωργίας, οι απαντήσεις που έλαβαν περιορίστηκαν στο ότι «αυτές είναι οι οδηγίες», κάνοντας λόγο για έλλειψη ευελιξίας. Τόνισε επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι δεν πρέπει να αφήνονται «στο έλεος του Θεού» και ζήτησε να μην υπάρχει αστυνόμευση κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφού, όπως υποστήριξε, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες είναι σε θέση να ελέγχουν ποιος εισέρχεται και εξέρχεται από τις μονάδες τους.

Σύμφωνα με την κ. Ιωάννου, η εφαρμογή των μέτρων αναγκάζει τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται προς τις μονάδες τους «σαν τους κλέφτες», κατά την έκφραση της, ενώ λέει ότι η αστυνόμευση θα έπρεπε να περιορίζεται στις νυχτερινές ώρες. Αναφέρει, τέλος, ότι οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι είναι από τους πρώτους που έλαβαν μέτρα προστασίας, καθώς δεν έχουν κανένα συμφέρον να εξαπλωθεί ο αφθώδης πυρετός.

Από την πλευρά της, η κτηνοτρόφος από την Αναρίτα, Κλεοπάτρα Κυπριανού, σημείωσε ότι τα μέτρα θα έπρεπε να στοχεύουν κυρίως σε εξωτερικούς επισκέπτες και όχι στους ίδιους τους ιδιοκτήτες των μονάδων. Όπως ανέφερε, η καθημερινότητά τους έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών τους δραστηριοτήτων. «Δεν μπορείς να περιορίζεις τον ιδιοκτήτη των κτηνοτροφικών μονάδων» κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κρατική γη: Στο σφυρί για εμπορικούς σκοπούς, σε μειοδοτικό για φθηνότερο ρεύμα – Στην Ολομέλεια η πρόταση Χριστοφίδη

 19.03.2026 - 13:41
Επόμενο άρθρο

Υπόθεση Φαίδωνος: Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας νέο υλικό για τον ξυλοδαρμό - Πάει σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

 19.03.2026 - 13:51
Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για τα όσα ανακοινώθηκαν, αλλά κυρίως για το πλαίσιο που επιχειρεί να διαμορφωθεί γύρω από την επανεκκίνηση του Κυπριακού. Σε μια περίοδο παρατεταμένης στασιμότητας, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην προεργασία, στις συγκλίσεις που έχουν ήδη καταγραφεί και κυρίως, στην πολιτική βούληση των εμπλεκομένων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  19.03.2026 - 06:28
  •  19.03.2026 - 06:46
  •  19.03.2026 - 12:34
  •  19.03.2026 - 11:44
  •  19.03.2026 - 13:51
  •  19.03.2026 - 11:15
  •  19.03.2026 - 11:09
  •  19.03.2026 - 10:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα