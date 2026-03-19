Αντιδράσεις κτηνοτρόφων σε Τίμη και Αναρίτα για νέα μέτρα κατά αφθώδους πυρετού

Οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι τα μέτρα δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του επαγγέλματός τους, καθώς οι ιδιοκτήτες των μονάδων θα έπρεπε να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Όπως δήλωσε η κτηνοτρόφος Αργυρώ Ιωάννου, αυτή την περίοδο πολλά ζώα γεννούν, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεχή παρουσία των ιδιοκτητών. Όπως είπε, με τα ισχύοντα μέτρα ενδέχεται να μην μπορούν να επιστρέψουν στις φάρμες τους πριν τις 11:00 ή ακόμη και τις 14:00, κάτι που συνεπάγεται σοβαρές απώλειες. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποιος θα καλύψει το οικονομικό κόστος αυτής της κατάστασης.

Η ίδια επεσήμανε ότι, παρά τις επαφές με το Τμήμα Γεωργίας, οι απαντήσεις που έλαβαν περιορίστηκαν στο ότι «αυτές είναι οι οδηγίες», κάνοντας λόγο για έλλειψη ευελιξίας. Τόνισε επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι δεν πρέπει να αφήνονται «στο έλεος του Θεού» και ζήτησε να μην υπάρχει αστυνόμευση κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφού, όπως υποστήριξε, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες είναι σε θέση να ελέγχουν ποιος εισέρχεται και εξέρχεται από τις μονάδες τους.

Σύμφωνα με την κ. Ιωάννου, η εφαρμογή των μέτρων αναγκάζει τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται προς τις μονάδες τους «σαν τους κλέφτες», κατά την έκφραση της, ενώ λέει ότι η αστυνόμευση θα έπρεπε να περιορίζεται στις νυχτερινές ώρες. Αναφέρει, τέλος, ότι οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι είναι από τους πρώτους που έλαβαν μέτρα προστασίας, καθώς δεν έχουν κανένα συμφέρον να εξαπλωθεί ο αφθώδης πυρετός.

Από την πλευρά της, η κτηνοτρόφος από την Αναρίτα, Κλεοπάτρα Κυπριανού, σημείωσε ότι τα μέτρα θα έπρεπε να στοχεύουν κυρίως σε εξωτερικούς επισκέπτες και όχι στους ίδιους τους ιδιοκτήτες των μονάδων. Όπως ανέφερε, η καθημερινότητά τους έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών τους δραστηριοτήτων. «Δεν μπορείς να περιορίζεις τον ιδιοκτήτη των κτηνοτροφικών μονάδων» κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ