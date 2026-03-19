Tώρα η Κριστίν Κάμποτ της viral απιστίας στους Coldplay στρέφεται κατά του CEO: «Μου είπε ψέματα ότι ετοιμαζόταν να χωρίσει»

 19.03.2026 - 09:28
Σύμφωνα με όσα είπε την Τρίτη η 53χρονη, οι ευθύνες για ό,τι συνέβη στη συναυλία πέφτουν στον CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι της είπε ψέματα για την οικογενειακή του κατάσταση.

Όπως είπε, πίστευε ότι πως ο 51χρονος Μπάιρον, βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού από τη σύζυγό του όταν τους είδαν να φλερτάρουν στη συναυλία.

«Δεν ήταν το άτομο που παρουσίαζε τον εαυτό του σε μένα — και το ψέμα είναι κάτι που δεν διαπραγματεύομαι», δήλωσε η Κάμποτ στη Γουίνφρεϊ. «Υπήρξε σοβαρή έλλειψη ειλικρίνειας και ακεραιότητας».

Υπενθυμίζεται ότι η Κάμποτ ήταν παντρεμένη και σε διαδικασία διαζυγίου όταν το παράνομο ζευγάρι πιάστηκε να προσπαθεί να κρυφτεί από την κάμερα τον Ιούλιο του 2025. Όπως είπε στην Όπρα, πίστευε πως ο Μπάιρον βρισκόταν σε παρόμοια οικογενειακή κατάσταση — αφήνοντας να εννοηθεί ότι της είχε πει ψέματα σχετικά με τα σχέδιά του να αφήσει τη σύζυγό του.

Όταν η Γουίνφρεϊ πίεσε την Κάμποτ να γίνει πιο συγκεκριμένη σχετικά με το φερόμενο «ψέμα», εκείνη απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες.

«Θέλω να είμαι πολύ προσεκτική, γιατί ο κόσμος μίλησε για μένα και εκ μέρους μου, και δεν θέλω να κάνω το ίδιο σε κάποιον άλλον και στην οικογένειά του», είπε.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Κάμποτ κατηγορεί τον πρώην ισχυρό άνδρα της τεχνολογίας για ψέματα, καθώς δεν είχε αναφέρει κάτι τέτοιο σε συνέντευξή της στους New York Times τον Δεκέμβριο.

Στο ίδιο podcast η Κάμποτ υποσρτήριξε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «επωφελήθηκαν» από τον πόνο της.

«Όσο περισσότερο πόνο βιώνει κάποιος σαν εμένα, τόσο περισσότερα χρήματα βγάζουν. Και αυτό το ενισχύει και το τροφοδοτεί. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ευθύνη εκεί που πρέπει να εξεταστεί» είπε χαρακτηριστικά.

Εικόνες ντροπής σε κοιμητήριο στη Λάρνακα: Σκουπίδια παντού - Οργισμένη ανάρτηση πολίτη «Αίσχος, αηδία...ας σεβαστούμε τους νεκρούς» - Φωτογραφίες

 19.03.2026 - 09:36
Η Dua Lipa είναι το νέο πρόσωπο της Nespresso

 19.03.2026 - 09:52
Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για τα όσα ανακοινώθηκαν, αλλά κυρίως για το πλαίσιο που επιχειρεί να διαμορφωθεί γύρω από την επανεκκίνηση του Κυπριακού. Σε μια περίοδο παρατεταμένης στασιμότητας, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην προεργασία, στις συγκλίσεις που έχουν ήδη καταγραφεί και κυρίως, στην πολιτική βούληση των εμπλεκομένων.

