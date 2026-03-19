Tώρα η Κριστίν Κάμποτ της viral απιστίας στους Coldplay στρέφεται κατά του CEO: «Μου είπε ψέματα ότι ετοιμαζόταν να χωρίσει»

Όπως είπε, πίστευε ότι πως ο 51χρονος Μπάιρον, βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού από τη σύζυγό του όταν τους είδαν να φλερτάρουν στη συναυλία.

«Δεν ήταν το άτομο που παρουσίαζε τον εαυτό του σε μένα — και το ψέμα είναι κάτι που δεν διαπραγματεύομαι», δήλωσε η Κάμποτ στη Γουίνφρεϊ. «Υπήρξε σοβαρή έλλειψη ειλικρίνειας και ακεραιότητας».

NEW: Kristin Cabot, from the Coldplay kiss cam, rips her former boss, says she can't be with him because he lacks "integrity."



Cabot is accusing her former boss, Andy Byron, of lying to her and says she hasn't communicated with him since the fall.



Υπενθυμίζεται ότι η Κάμποτ ήταν παντρεμένη και σε διαδικασία διαζυγίου όταν το παράνομο ζευγάρι πιάστηκε να προσπαθεί να κρυφτεί από την κάμερα τον Ιούλιο του 2025. Όπως είπε στην Όπρα, πίστευε πως ο Μπάιρον βρισκόταν σε παρόμοια οικογενειακή κατάσταση — αφήνοντας να εννοηθεί ότι της είχε πει ψέματα σχετικά με τα σχέδιά του να αφήσει τη σύζυγό του.

Όταν η Γουίνφρεϊ πίεσε την Κάμποτ να γίνει πιο συγκεκριμένη σχετικά με το φερόμενο «ψέμα», εκείνη απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες.

«Θέλω να είμαι πολύ προσεκτική, γιατί ο κόσμος μίλησε για μένα και εκ μέρους μου, και δεν θέλω να κάνω το ίδιο σε κάποιον άλλον και στην οικογένειά του», είπε.

In a stunning twist to the viral "Coldplay KissCam" saga, the husband of the HR exec caught cuddling with her CEO boss was reportedly at the same concert—with his own date.



Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Κάμποτ κατηγορεί τον πρώην ισχυρό άνδρα της τεχνολογίας για ψέματα, καθώς δεν είχε αναφέρει κάτι τέτοιο σε συνέντευξή της στους New York Times τον Δεκέμβριο.

Στο ίδιο podcast η Κάμποτ υποσρτήριξε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «επωφελήθηκαν» από τον πόνο της.

«Όσο περισσότερο πόνο βιώνει κάποιος σαν εμένα, τόσο περισσότερα χρήματα βγάζουν. Και αυτό το ενισχύει και το τροφοδοτεί. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ευθύνη εκεί που πρέπει να εξεταστεί» είπε χαρακτηριστικά.