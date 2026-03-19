Επανεξελέγη στην πρωθυπουργία της Ταϊλάνδης ο συντηρητικός ηγέτης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ

«Θα είμαι ένας πρωθυπουργός που θα εργασθεί με κάθε έναν βουλευτή για το καλό της χώρας και των Ταϊλανδών», δήλωσε ενώπιον του κοινοβουλίου και πριν από την ψηφοφορία των βουλευτών ο 59χρονος Ανουτίν, ο οποίος έλαβε 294 ψήφους επί συνόλου 498.

Η κυβέρνησή του θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς και να διαχειρισθεί μια χώρα η οποία καταγράφει αναιμική οικονομική ανάπτυξη, και τις επίμονες μεθοριακές εντάσεις με τη γείτονα Καμπότζη.

Το κόμμα Μπουμτζαϊτάι του Αντουτίν Τσαρνβιρακούλ, το οποίο τάσσεται υπέρ των ενόπλων δυνάμεων και υπέρ της μοναρχίας, κατέγραψε το Φεβρουάριο το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα στην ιστορία του, αναπτύσσοντας μια εθνικιστική επιχειρηματολογία έπειτα από δύο επεισόδια φονικών συγκρούσεων με την Καμπότζη το 2025.

Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του να κατασκευάσει ένα τείχος στα σύνορα με την Καμπότζη, να κρατήσει κλειστά όλα τα μεθοριακά σημεία διέλευσης και να στρατολογήσει 100.000 εθελοντές στρατιώτες.

Πρώτο, αλλά χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία, το κόμμα του σχημάτισε ένα συνασπισμό με το Φέου Τάι, το λαϊκιστικό κόμμα του φυλακισμένου πρώην ηγέτη Τακσίν Σιναουάτρα, καθώς και με μικρούς σχηματισμούς.

Το μεταρρυθμιστικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο ήρθε δεύτερο στις εκλογες, τέθηκε επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Ωστόσο δέκα από τους νεοεκλεγέντες βουλευτές του, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός του κόμματος, κατηγορούνται για παραβίαση της δεοντολογίας επειδή επιχείρησαν να μεταρρυθμίσουν το νόμο περί εγκλημάτων καθοσιώσεως κατά της μοναρχίας, κάτι που μπορεί να τους στοιχίσει τον αποκλεισμό τους από την πολιτική ζωή.

Ο Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, πολυεκατομμυριούχος κληρονόμος μιας οικογένειας που έκανε περιουσία στον κατασκευαστικό τομέα, είχε εκλεγεί για πρώτη φορά στη θέση του πρωθυπουργού το Σεπτέμβριο 2025, μετά την καθαίρεση της προκατόχου του, της Παετονγκτάρν Σιναουάτρα.

Θα πρέπει να βρει λύσεις για να τονώσει την ανάπτυξη, η οποία επιβραδύνθηκε πέρυσι. Ο σημαντικός για την Ταϊλάνδη τουριστικός τομεάς αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα, ενώ το Βιετνάμ προσελκύει πλέον περισσότερες ξένες επενδύσεις.

Την επομένη των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, τα οποία προκάλεσαν το ξέσπασμα ενός πολέμου που ανησυχεί τις παγκόσμιες αγορές, ο Ανουτίν Τσαρνβιρακουλ δεσμεύθηκε να «μετατρέψει αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή σε ευκαιρία για την Ταϊλάνδη».

Πάντως η χώρα αντιμετωπίζει πλέον αύξηση των τιμών των καυσίμων και προβλήματα στον εφοδιασμό της.

Η μεθοριακή σύγκρουση με την Καμπότζη παραμένει επίσης σε πρώτο πλάνο και δημιουργεί ανησυχίες, παρόλο που εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

ΑΠΕ-ΜΠΕ