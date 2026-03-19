Η Μαρίνα Αγίας Νάπας υποδέχεται την άνοιξη με ένα ανθισμένο Spring Festival!
Η Μαρίνα Αγίας Νάπας υποδέχεται την άνοιξη με ένα ανθισμένο Spring Festival!

 19.03.2026 - 10:06
Η Μαρίνα Αγίας Νάπας υποδέχεται την άνοιξη με ένα ανθισμένο Spring Festival!

Μαρίνα Αγίας Νάπας καλωσορίζει την πιο όμορφη εποχή του χρόνου και σας προσκαλεί σε μια γιορτή γεμάτη χρώματα, αρώματα και δημιουργικότητα. Το Σάββατο, 4 Απριλίου 2026, από τις 14:00 έως τις 19:00, η Μαρίνα μεταμορφώνεται στον απόλυτο ανοιξιάτικο προορισμό για μικρούς και μεγάλους.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει:

Flower Market: Ανακαλύψτε φρέσκα λουλούδια, χειροποίητες floral δημιουργίες, φυσικά καλλυντικά και αρωματικά κεριά (14:00 – 19:00).

Workshops: Για όλα τα workshops είναι απαραίτητη η προκράτηση στο 99 521829 ή στο στο [email protected] μέσω email, λόγω περιορισμένων θέσεων:

Workshop για ενήλικες – Καλάθι με αθάνατα: 15:00 – 15:45 | €23

Workshop για ενήλικες – Στεφάνι με αποξηραμένα λουλούδια: 16:15 – 17:00 | €20

Παιδικό Εργαστήρι – Ζωγραφίζουμε γλάστρες και φυτεύουμε λουλούδια (1η συνάντηση): 15:30 – 16:15 | €8 & 2η συνάντηση: 16:45 – 17:30 | €8

Flower Bar: Απολαύστε μοναδικά κοκτέιλ και mocktails εμπνευσμένα από τον κόσμο των λουλουδιών στο mobile bar μας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διατίθεται επίσης φαγητό και παγωτό.

Δραστηριότητες για παιδιά: Face painting (15:00 – 19:00) και δημιουργική απασχόληση με ανοιξιάτικη ζωγραφική (14:00 – 19:00).

Photo Spots: Εντυπωσιακά σημεία για να απαθανατίσετε τις πιο όμορφες ανοιξιάτικες στιγμές σας.

Σας περιμένουμε για να υποδεχτούμε μαζί την άνοιξη στην πιο εντυπωσιακή μαρίνα του νησιού. Για περισσότερες πληροφορίες: marinaayianapa.com/, www.facebook.com/ayianapamarina/ & www.instagram.com/ayianapamarina/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλαλούμ με τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Τους άλλαξαν μήνες πριν και τώρα πήραν μήνυμα ότι ακυρώθηκε το ΜΟΤ
Εντυπωσιακό φαινόμενο: «Εκρηκτικός» κεραυνός φώτισε τη Λάρνακα τα ξημερώματα - Δείτε καρέ καρέ τη στιγμή σε βίντεο
Τα 3 ζώδια που θα δουν τις μεγαλύτερες αλλαγές στις 20 Μαρτίου
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Στέλιος Στυλιανίδης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Συνελήφθη γνωστός τράπερ σε καταδίωξη - Κουβαλούσε μαχαίρι 20 εκατοστών
Εσύ το ήξερες; Γιατί πρέπει να κλείνεις το Android σου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

 

 

 

Σάλος με σοβαρή καταγγελία κατά καθηγητή λυκείου - Προσβλητικά σχόλια σε μαθητές για υγιεινή και εμφάνιση

Επανεξελέγη στην πρωθυπουργία της Ταϊλάνδης ο συντηρητικός ηγέτης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για τα όσα ανακοινώθηκαν, αλλά κυρίως για το πλαίσιο που επιχειρεί να διαμορφωθεί γύρω από την επανεκκίνηση του Κυπριακού. Σε μια περίοδο παρατεταμένης στασιμότητας, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην προεργασία, στις συγκλίσεις που έχουν ήδη καταγραφεί και κυρίως, στην πολιτική βούληση των εμπλεκομένων.

