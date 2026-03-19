Η Μαρίνα Αγίας Νάπας υποδέχεται την άνοιξη με ένα ανθισμένο Spring Festival!

καλωσορίζει την πιο όμορφη εποχή του χρόνου και σας προσκαλεί σε μια γιορτή γεμάτη χρώματα, αρώματα και δημιουργικότητα. Το, από τις 14:00 έως τις 19:00, η Μαρίνα μεταμορφώνεται στον απόλυτο ανοιξιάτικο προορισμό για μικρούς και μεγάλους.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει:

Flower Market: Ανακαλύψτε φρέσκα λουλούδια, χειροποίητες floral δημιουργίες, φυσικά καλλυντικά και αρωματικά κεριά (14:00 – 19:00).

Workshops: Για όλα τα workshops είναι απαραίτητη η προκράτηση στο 99 521829 ή στο στο [email protected] μέσω email, λόγω περιορισμένων θέσεων:

Workshop για ενήλικες – Καλάθι με αθάνατα: 15:00 – 15:45 | €23

Workshop για ενήλικες – Στεφάνι με αποξηραμένα λουλούδια: 16:15 – 17:00 | €20

Παιδικό Εργαστήρι – Ζωγραφίζουμε γλάστρες και φυτεύουμε λουλούδια (1η συνάντηση): 15:30 – 16:15 | €8 & 2η συνάντηση: 16:45 – 17:30 | €8

Flower Bar: Απολαύστε μοναδικά κοκτέιλ και mocktails εμπνευσμένα από τον κόσμο των λουλουδιών στο mobile bar μας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διατίθεται επίσης φαγητό και παγωτό.

Δραστηριότητες για παιδιά: Face painting (15:00 – 19:00) και δημιουργική απασχόληση με ανοιξιάτικη ζωγραφική (14:00 – 19:00).

Photo Spots: Εντυπωσιακά σημεία για να απαθανατίσετε τις πιο όμορφες ανοιξιάτικες στιγμές σας.

Σας περιμένουμε για να υποδεχτούμε μαζί την άνοιξη στην πιο εντυπωσιακή μαρίνα του νησιού. Για περισσότερες πληροφορίες: marinaayianapa.com/, www.facebook.com/ayianapamarina/ & www.instagram.com/ayianapamarina/