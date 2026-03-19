ΑρχικήΕλλάδαΠέθανε ο «σοφέρ» του Ανδρέα Παπανδρέου: Ποιος ήταν ο Κώστας Μαρκάκης από το Ηράκλειο Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο «σοφέρ» του Ανδρέα Παπανδρέου: Ποιος ήταν ο Κώστας Μαρκάκης από το Ηράκλειο Κρήτης

 19.03.2026 - 09:12
Πέθανε ο «σοφέρ» του Ανδρέα Παπανδρέου: Ποιος ήταν ο Κώστας Μαρκάκης από το Ηράκλειο Κρήτης

Ένας άνθρωπος, που έζησε για πολλά χρόνια ως έμπιστος του Ανδρέα Παπανδρέου από την εποχή του ΠΑΚ και μετέπειτα της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, έφυγε από τη ζωή!

Πρόκειται για τον Κώστα Μαρκάκη, ο οποίος, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr, άφησε την τελευταία του πνοή ξημερώματα Τετάρτης, περίπου στις 2:30, ύστερα από ένα πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε μετά από επέμβαση, στο σπίτι του, στο Ηράκλειο.

Ποιος ήταν ο Κώστας Μαρκάκης

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα, ο Κώστας Μαρκάκης ήταν ο «σοφέρ» του Παπανδρέου στο Λονδίνο, όχι επίσημα, αλλά έτσι τον έλεγαν ως παρατσούκλι, λόγω του γεγονότος ότι ο Ανδρέας τον εμπιστευόταν να τον μεταφέρει όταν βρισκόταν εκεί. Αλλά όχι μόνο εκεί! Και στην Ελλάδα, την Αθήνα τότε κυρίως. Τα χρόνια του ΠΑΚ στάθηκε δίπλα του και μετέπειτα υπηρέτησε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, στα γραφεία της εταιρείας στο Λονδίνο.

Ο Κώστας Μαρκάκης έζησε μια μυθιστορηματική ζωή, δημιούργησε την πρώτη οικογένεια, φεύγοντας στα 20 του από την Κρήτη, και επέστρεψε 50 χρόνια μετά, για να παντρευτεί τον εφηβικό του έρωτα, που έζησε ως το τέλος μαζί της!

Η κηδεία του Κώστα Μαρκάκη θα γίνει σήμερα, στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην Αυγενική.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για τα όσα ανακοινώθηκαν, αλλά κυρίως για το πλαίσιο που επιχειρεί να διαμορφωθεί γύρω από την επανεκκίνηση του Κυπριακού. Σε μια περίοδο παρατεταμένης στασιμότητας, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην προεργασία, στις συγκλίσεις που έχουν ήδη καταγραφεί και κυρίως, στην πολιτική βούληση των εμπλεκομένων.

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

  •  19.03.2026 - 06:28
LIVE: Το Ιράν χτύπησε ξανά τη μεγαλύτερη μονάδα LNG στον κόσμο, στο Κατάρ

LIVE: Το Ιράν χτύπησε ξανά τη μεγαλύτερη μονάδα LNG στον κόσμο, στο Κατάρ

  •  19.03.2026 - 06:46
Λεμεσός: Τον έπιασαν στην τουαλέτα να «ξεφορτώνεται» ναρκωτικά – Χειροπέδες σε 40χρονο

Λεμεσός: Τον έπιασαν στην τουαλέτα να «ξεφορτώνεται» ναρκωτικά – Χειροπέδες σε 40χρονο

  •  19.03.2026 - 07:32
Στον «αέρα» εκατομμύρια ευρώ του Σχεδίου Ανάκαμψης – «Καμπανάκι» από Ελεγκτική Υπηρεσία

Στον «αέρα» εκατομμύρια ευρώ του Σχεδίου Ανάκαμψης – «Καμπανάκι» από Ελεγκτική Υπηρεσία

  •  19.03.2026 - 09:04
Κραυγές απόγνωσης από τους ξενοδόχους στην Πέγεια – Άδειες οι επαύλεις

Κραυγές απόγνωσης από τους ξενοδόχους στην Πέγεια – Άδειες οι επαύλεις

  •  19.03.2026 - 09:26
Έρχονται οι «έξυπνες» πινακίδες στους δρόμους – Πότε θα ανάψουν - Ποιος ο λόγος καθυστέρησης

Έρχονται οι «έξυπνες» πινακίδες στους δρόμους – Πότε θα ανάψουν - Ποιος ο λόγος καθυστέρησης

  •  19.03.2026 - 06:49
Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο - Δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο - Προηγήθηκε λογομαχία και έφεραν «ενισχύσεις»

Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο - Δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο - Προηγήθηκε λογομαχία και έφεραν «ενισχύσεις»

  •  19.03.2026 - 08:47
Αλαλούμ με τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Τους άλλαξαν μήνες πριν και τώρα πήραν μήνυμα ότι ακυρώθηκε το ΜΟΤ

Αλαλούμ με τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ – Τους άλλαξαν μήνες πριν και τώρα πήραν μήνυμα ότι ακυρώθηκε το ΜΟΤ

  •  19.03.2026 - 08:57

