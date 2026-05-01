Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΘλίψη στο πανελλήνιο: Έφυγε από την ζωή κορυφαίος ποδοσφαιριστής
ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο πανελλήνιο: Έφυγε από την ζωή κορυφαίος ποδοσφαιριστής

 01.05.2026 - 18:21
Θλίψη στο πανελλήνιο: Έφυγε από την ζωή κορυφαίος ποδοσφαιριστής

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού και αργότερα άσος της ΑΕΚ, Διονύσης Τσάμης.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, που αγωνιζόταν ως μέσος, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημαντικότερους παίκτες που ανέδειξε ο Παναιτωλικός, πραγματοποιώντας τα πρώτα του βήματα στα μέσα της δεκαετίας του ’60 όπου αγωνίσθηκε μέχρι το 1972.

Με τον Παναιτωλικό κατέγραψε 160 συμμετοχές και ξεχώρισε για τη δεξιοτεχνία του, προτού πάρει τη μεταγραφή στην ΑΕΚ.

Στη συνέχεια διακρίθηκε με τα χρώματα της ΑΕΚ, στην οποία μεταγράφηκε το 1972 αγωνίστηκε όμως από την επόμενη χρονιά (λόγω μη έκδοσης δελτίου) και συνολικά επί μία επταετία (1973-1980).

Κορυφαία στιγμή στην καριέρα του με τη φανέλα των κιτρινόμαυρων, ήταν η συμμετοχή του στα ημιτελικά του κυπέλλου ΟΥΕΦΑ της περιόδου 1976-77 όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, καθώς και η κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων (1977-78, 1978-79) και ενός κυπέλλου (1977-78).

Με την Ελλάδα είχε συνολικά δύο συμμετοχές. Αν και τον Απρίλιο του 1974 υπήρξε μέλος της αποστολής τελικά δεν αγωνίστηκε με την ομάδα που αντιμετώπισε τη Βραζιλία στο στάδιο Μαρακανά (0-0) και το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο αργότερα, την 1η Απριλίου 1975 στην εκτός έδρας νικηφόρα με 2-1 φιλική αναμέτρηση εναντίον της Κύπρου, ενώ στις 10 Νοεμβρίου 1976 πραγματοποίησε τη δεύτερη του συμμετοχή στον εντός έδρας φιλικό αγώνα με αντίπαλο την Αυστρία. Υπήρξε επίσης διεθνής με την εθνική Νέων.

Η ΠΑΕ Παναιτωλικός εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια προς τους οικείους του.

«Η οικογένεια του Παναιτωλικού θρηνεί την απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που ανέδειξε η ομάδα μας, στην οποία έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στα μέσα της δεκαετίας του ‘60» αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

«Διακρίθηκε για το ταλέντο του και μετά από 160 συμμετοχές με τα κυανοκίτρινα μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε με επιτυχία από το 1972 έως το 1980, κατακτώντας τίτλους. Την περίοδο αυτή αποτέλεσε μέλος της Εθνικής ομάδας. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κόρινθο και την Αναγέννηση Άρτας, ενώ μετά το τέλος της καριέρας του υπηρέτησε τον Παναιτωλικό και ως προπονητής» σημειώνει μεταξύ άλλων.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο στη Λεμεσό – Ένας τραυματίας - Βίντεο από το σημείο

 01.05.2026 - 17:35
Επόμενο άρθρο

Ο Τραμπ αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ

 01.05.2026 - 19:33
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα