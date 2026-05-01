Με λευκά μπαλόνια το τελευταίο αντίο στον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε με πατίνι -Δείτε φωτογραφίες

 01.05.2026 - 13:18
αρύ είναι το πένθος σήμερα στα Μακρίσια, όπου οικογένεια, συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρετούν τον 13χρονο Κωνσταντίνο, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του έπειτα από τροχαίο με πατίνι.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί για να πει το τελευταίο «αντίο» στο άτυχο παιδί. Φίλοι και συμμαθητές έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λευκά μπαλόνια.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν το πατίνι που οδηγούσε ο Κωνσταντίνος συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα. Ο 13χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κρεστένων, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς έφερε σοβαρότατα τραύματα.

Δείτε φωτογραφίες:

Με λευκά μπαλόνια το τελευταίο αντίο στον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε με πατίνι
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι ο «Έλληνας Μέσι» – Μάχη με Μπάγερν και Τσέλσι για τον Καρέτσα

ΕΔΑΔ: Παραβίαση δικαιώματος περιουσίας 10 Κυπρίων από την Κυπριακή Δημοκρατία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

Ως την «πιο σημαντική πολιτική εξέλιξη» στη σύγχρονη Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ως ορθή στρατηγική επιλογή, χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

  •  01.05.2026 - 12:23

  •  01.05.2026 - 12:23
Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ μεταξύ ΔΗΚΟ, Άλμα και ΔΗΣΥ πριν την κάλπη - Επιδίδονται σε διαγωνισμό εντυπώσεων

  •  01.05.2026 - 07:23

  •  01.05.2026 - 07:23
Ν. Παπαδόπουλος για «Σάντυ» - «Κάποιοι θεωρούν ότι οι καταγγελίες μπορούν να προωθήσουν τις υποψηφιότητές τους»

  •  01.05.2026 - 10:23

  •  01.05.2026 - 10:23
Σε κινητοποίηση οι Αρχές - Έριξαν χειροβομβίδα σε αυλή ζευγαριού

  •  01.05.2026 - 11:57

  •  01.05.2026 - 11:57
Υπ. Εργασίας: Προτεραιότητες το συνταξιοδοτικό και βελτίωση όρων εργασίας

  •  01.05.2026 - 12:38

  •  01.05.2026 - 12:38
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 38χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με όχημα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος

  •  01.05.2026 - 07:26

  •  01.05.2026 - 07:26
Video: Άνδρας έγινε «ασπίδα» για το μωρό του και το τρένο πέρασε από πάνω τους

  •  01.05.2026 - 10:10

  •  01.05.2026 - 10:10
Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

  •  01.05.2026 - 11:35

  •  01.05.2026 - 11:35

