ΠΑΡΑ-THEMA
Θράσος χωρίς... όρια: Δεν φτάνει που πάρκαρε σε θέση για ΑμεΑ, απείλησε και μητέρα - Δείτε φωτογραφίες

 19.03.2026 - 09:08
Αναστάτωση προκλήθηκε σε χώρο στάθμευσης στην Αγλαντζιά, μετά από καταγγελία για προκλητική και επιθετική συμπεριφορά οδηγού, ο οποίος φέρεται να αγνόησε βασικούς κανόνες σεβασμού και νομιμότητας.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται σε ανάρτηση στην ομάδα «Ο Γάρος της Ημέρας», το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα υπεραγοράς, όταν άνδρας στάθμευσε την μοτοσικλέτα του σε θέση που προορίζεται αποκλειστικά για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών με αναπηρίες, του έκανε παρατήρηση για την παράνομη στάθμευση. Ο οδηγός αντέδρασε με έντονη επιθετικότητα, απειλώντας και εξυβρίζοντάς την, προκαλώντας της φόβο και αναστάτωση.

Η γυναίκα επικοινώνησε άμεσα με την Αστυνομία ζητώντας βοήθεια ωστόσο  δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση. Ανησυχώντας για την ασφάλειά της, μετέβη και στον τοπικό αστυνομικό σταθμό για να καταγγείλει το περιστατικό.

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με αιτήματα για διερεύνηση τόσο της συμπεριφοράς του οδηγού όσο και του τρόπου διαχείρισης της καταγγελίας από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

Δείτε φωτογραφίες:

Στον «αέρα» εκατομμύρια ευρώ του Σχεδίου Ανάκαμψης – «Καμπανάκι» από Ελεγκτική Υπηρεσία

Πέθανε ο «σοφέρ» του Ανδρέα Παπανδρέου: Ποιος ήταν ο Κώστας Μαρκάκης από το Ηράκλειο Κρήτης

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Κυπριακό: Προεργασία, συγκλίσεις και πολιτική βούληση στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες στις Βρυξέλλες

Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για τα όσα ανακοινώθηκαν, αλλά κυρίως για το πλαίσιο που επιχειρεί να διαμορφωθεί γύρω από την επανεκκίνηση του Κυπριακού. Σε μια περίοδο παρατεταμένης στασιμότητας, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην προεργασία, στις συγκλίσεις που έχουν ήδη καταγραφεί και κυρίως, στην πολιτική βούληση των εμπλεκομένων.

  19.03.2026 - 06:28
  19.03.2026 - 06:46
  19.03.2026 - 07:32
  19.03.2026 - 09:04
  19.03.2026 - 09:26
  19.03.2026 - 06:49
  19.03.2026 - 08:47
  19.03.2026 - 08:57

