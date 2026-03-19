Θράσος χωρίς... όρια: Δεν φτάνει που πάρκαρε σε θέση για ΑμεΑ, απείλησε και μητέρα - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται σε ανάρτηση στην ομάδα «Ο Γάρος της Ημέρας», το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα υπεραγοράς, όταν άνδρας στάθμευσε την μοτοσικλέτα του σε θέση που προορίζεται αποκλειστικά για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών με αναπηρίες, του έκανε παρατήρηση για την παράνομη στάθμευση. Ο οδηγός αντέδρασε με έντονη επιθετικότητα, απειλώντας και εξυβρίζοντάς την, προκαλώντας της φόβο και αναστάτωση.

Η γυναίκα επικοινώνησε άμεσα με την Αστυνομία ζητώντας βοήθεια ωστόσο δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση. Ανησυχώντας για την ασφάλειά της, μετέβη και στον τοπικό αστυνομικό σταθμό για να καταγγείλει το περιστατικό.

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με αιτήματα για διερεύνηση τόσο της συμπεριφοράς του οδηγού όσο και του τρόπου διαχείρισης της καταγγελίας από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

