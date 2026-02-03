Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε επιστρέφουν οι βροχές και πού θα σημειωθεί παγετός

 03.02.2026 - 20:37
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε επιστρέφουν οι βροχές και πού θα σημειωθεί παγετός

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, αλλά αρχικά στα προσήνεμα θα πνέουν μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια ενώ στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 9 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου στα υπήνεμα θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Πέμπτη τα οποία είναι πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Την Παρασκευή αναμένεται μικρή πτώση και το Σάββατο μικρή άνοδος.

Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται η νέα αστυνομική διερεύνηση εναντίον του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, καθώς οι Αρχές επικεντρώνονται πλέον στην ουσία της καταγγελίας που έφερε στο φως ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου.

