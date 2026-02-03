Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε επιστρέφουν οι βροχές και πού θα σημειωθεί παγετός

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, αλλά αρχικά στα προσήνεμα θα πνέουν μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια ενώ στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 9 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου στα υπήνεμα θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Πέμπτη τα οποία είναι πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Την Παρασκευή αναμένεται μικρή πτώση και το Σάββατο μικρή άνοδος.