Θρίλερ στο Καλό Χωριό: Πώς έκαναν φτερά 13 κιλά εκρηκτικών την ώρα που το drone κατέγραφε;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha και του δημοσιογράφου Χριστόφορου Νέστορου, η κλοπή προσδιορίζεται χρονικά αμέσως μετά την αποτυχημένη απόπειρα πυροδότησης κατά τη διάρκεια άσκησης της Εθνικής Φρουράς. Ενώ η εικόνα από drone επιβεβαίωνε πως τα εκρηκτικά βρίσκονταν στη θέση τους, αυτά εξαφανίστηκαν κατά το διάστημα της μιας ώρας που μεσολάβησε μέχρι να επιτραπεί η πρόσβαση στο σημείο βάσει του πρωτοκόλλου ασφαλείας.

Το γεγονός ότι το σημείο ήταν ένα «τυφλό» βαθούλωμα, μη ορατό από επίγειες διόπτρες, ενισχύει τις υποψίες για προσχεδιασμένη ενέργεια με εσωτερική πληροφόρηση. Ήδη ο Ταξίαρχος Άλκης Αλκιβιάδης διενεργεί κατεπείγουσα πειθαρχική έρευνα για τις ευθύνες των αξιωματικών, την ώρα που η Αστυνομία επεκτείνει τις έρευνές της σε ολόκληρη την Κύπρο.

Με τις μνήμες από το ατύχημα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Λάρνακα να παραμένουν νωπές, οι αρχές προειδοποιούν για τον άμεσο κίνδυνο εγκληματικής ή τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς η ποσότητα των εκρηκτικών είναι ικανή να προκαλέσει ανυπολόγιστη ζημιά. Το ζήτημα αναμένεται να φτάσει μέχρι την Επιτροπή Άμυνας της Βουλής στις 19 Φεβρουαρίου για μια πρώτη επίσημη ενημέρωση.