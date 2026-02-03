«Βράζει» η Λάρνακα για το Λιμάνι: Τελεσίγραφο 15 ημερών και προειδοποιούν για δυναμικές κινητοποιήσεις

Themasports lifenewscy
 03.02.2026 - 19:39
Δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις σε λιμάνι και μαρίνα εκφράζει η Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, η οποία σε χθεσινή συνεδρίασή της ζητά να παρουσιαστούν ενώπιον της σαφή χρονοδιαγράμματα εντός 15 ημερών, σε σχέση με την υλοποίηση της ανάπτυξης, ενώ δεν αποκλείει και δυναμικές κινητοποιήσεις.

Η Επιτροπή στη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας, εξέφρασε «έντονη δυσαρέσκειά για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται τόσο στην παράδοση της μελέτης από το Υπερταμείο και τους ξένους εμπειρογνώμονες, όσο και στον καθορισμό σαφών χρονοδιαγραμμάτων για τα επόμενα ουσιαστικά βήματα, ώστε να προχωρήσει πραγματικά η Ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας, η Επιτροπή εκφράζει επίσης τη λύπη της για τις καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν στην προκήρυξη του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού «και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση των Έργων που υποσχέθηκε η Κυβέρνηση στον Δήμο Λάρνακας, χωρίς οι καθυστερήσεις αυτές να αποτελούν ευθύνη του Δήμου».

Αναφέρεται πως «έντονος προβληματισμός επικρατεί και για την καθυστέρηση εξέτασης και ενημέρωσης της Επιτροπής εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφορικά με την πρόταση αναβίωσης του Έργου από μετόχους της Κοινοπραξίας Κίτιον».

Ως εκ τούτου, προστίθεται, η Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας κατά τη συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα όπως εντός 15 ημερών εξεταστούν και παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής όλες οι παράμετροι της πρότασης αναβίωσης του Έργου από μετόχους της Κοινοπραξίας Κίτιον, «καθώς και ποια είναι η τεκμηριωμένη θέση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων».

Η Επιτροπή, προστίθεται «επιθυμεί να έχει πλήρη και ξεκάθαρη θέση» την οποία η Κυβέρνηση να λάβει υπόψη για την τελική της απόφαση.

Ζητά επίσης «εντός 15 ημερών να παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής σαφή και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τόσο για την ολοκλήρωση της μελέτης του Υπερταμείου και των ξένων εμπειρογνωμόνων, όσο και για την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, καθώς επίσης και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα – οδικός χάρτης, για το πώς θα φτάσουμε το συντομότερο στην υλοποίηση  της επιθυμητής Ανάπτυξης τόσο του Λιμανιού όσο και της Μαρίνας Λάρνακας».

Ακόμη αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδας εργασίας, με τη συμμετοχή και εκπροσώπου του Δήμου Λάρνακας και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, η οποία θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης «και θα παρεμβαίνει σε τυχόν αποκλίσεις από τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα».

Σημειώνεται πως «η Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας αναμένει το συντομότερο την ανταπόκριση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τον καθορισμό της επόμενης συνεδρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός 15 ημερών, με σκοπό τη συζήτηση των πιο πάνω και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων της Επιτροπής».

«Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και μη ξεκάθαρων και ολοκληρωμένων απαντήσεων στα πιο πάνω τότε οι δυναμικές κινητοποιήσεις τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου είναι μονόδρομος» καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

