Αγρότες στο χείλος του γκρεμού: Φρένο στο περιβαλλοντικό τέλος για γεωτρήσεις ζητά η Βουλή

Ο κ. Γαβριήλ σημείωσε ότι η γεωργοί διανύουν τη δυσκολότερη περίοδο για τον κλάδο εδώ και δεκαετίες, με τα αυξημένα κόστη στον ηλεκτρισμό, στις πρώτες ύλες, στα λιπάσματα και στα φυτοφάρμακα, στα οποία έρχεται να προστεθεί και το υδατικό πρόβλημα, που απειλεί να τους καταστρέψει πλήρως, όπως είπε.

Λόγω των περικοπών νερού, συνέχισε ο κ. Γαρβριήλ, προοιωνίζουν μεγάλη μείωση παραγωγής και εισοδημάτων για τους γεωργούς. «Τις δυσκολίες τις αναγνωρίζουν όλοι, μαζί και η κυβέρνηση», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι αντί να παρέχει στήριξη η κυβέρνηση, προσθέτει νέα επιβάρυνση με το περιβαλλοντικό τέλος.

«Σε μια ακατανόητη απόφαση, στην πιο δύσκολη στιγμή της κυπριακής γεωργίας, η κυβέρνηση αποφάσισε να σταλούν επιστολές ζητώντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τους γεωργούς για περιβαλλοντικό τέλος και μάλιστα αναδρομικά για τα τελευταία εννέα χρόνια, σημείωσε.

Κλείνοντας, κάλεσε να ανασταλεί η επιβολή του τέλους, μέχρι να βελτιωθούν τα δεδομένα για τη γεωργική παραγωγή, υπογραμμίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση η επιβολή του τέλους δε θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ.

Σε δηλώσεις του ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέας Γρηγορίου, σημείωσε ότι οι επιστολές για καταβολή περιβαλλοντικού τέλους στάλθηκαν στη βάση νομοθεσίας που ψηφίστηκε το 2004 και κανονισμών του 2017 και προβλέπει την πληρωμή ενός σεντ του ευρώ ανά τόνο νερού που αντλείται από γεώτρηση για την οποία έχει παραχωρήσει άδεια το ΤΑΥ. Πρόσθεσε ότι οι επιστολές αφορούν «οφειλόμενα τέλη, από όσους χρησιμοποίησαν νερό από το 2017».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου πως υπολογίζεται το τέλος σε περίπτωση που δεν αντλήσει κάποιος το σύνολο της ποσότητας νερού για την οποία έχει λάβει άδεια, ο κ. Γρηγορίου διευκρίνισε ότι με την εξασφάλιση άδειας υδροληψίας κάθε ιδιώτης αναλάμβανε και την υποχρέωση να βάλει μετρητή και στην περίπτωση που η ένδειξη του μετρητή είναι διαφορετική από το δικαίωμα άντλησης, μπορεί να το υποβάλει για να υπολογιστεί αναλόγως.

Σε ερώτηση αν έχει ελέγξει το ΤΑΥ κατά πόσο έχουν τοποθετηθεί μετρητές σε όσες περιπτώσεις παραχωρήθηκε άδεια άντλησης, ο κ. Γρηγορίου απάντησε ότι στο σύνολο των γεωτρήσεων, που είναι πέραν των 16.000 και έχουν πάνω από 500 κυβικά μέτρα νερού αδειοδοτημένα το χρόνο, όπως είπε, «εξ αντικειμένου το διοικητικό κόστος και ο φόρτος εργασίας δεν επιτρέπει να γίνει έλεγχος».

Δεδομένου ότι τα ποσά που κοινοποιήθηκαν σε γεωργούς μέσω των επιστολών ειδοποίησης για την καταβολή του τέλους σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν τις 100.000 ευρώ, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι στη συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις την Παρασκευή θα εξεταστεί η δυνατότητα αποπληρωμής του σε δόσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις γεωτρήσεις σε άλλου είδους αναπτύξεις, είτε οικιστικές είτε τουριστικές, ο κ. Γρηγορίου είπε ότι για γεωτρήσεις σε οικιστικές αναπτύξεις, με κατανάλωση μικρότερη από 500 τόνους ανά έτος, δεν υπάρχει τέλος.

«Για άλλες δραστηριότητες, υπάρχει το τέλος στη βάση της ποσότητας που θα καταναλώνει, αλλά και στη βάση της χρήσης», συνέχισε, διευκρινίζοντας ότι για τις εμφιαλώσεις νερού το τέλος περιβάλλοντος και πόλεων είναι 12 σεντ ανά κυβικό μέτρο νερού, για τα συμβούλια υδατοπρομήθειας στους ΕΟΑ το τέλος είναι πέντε σεντ ανά κυβικό μέτρο νερού, για τους αγρότες, γεωργούς και κτηνοτρόφους που λαμβάνουν νερό από τα κυβερνητικά υδατικά έργα, υπάρχει ενσωματωμένο τέλος δύο σεντ ανά κυβικό μέτρο.

Σε δηλώσεις του ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη, ανέφερε ότι «άφησαν την Κύπρο χωρίς νερό» και ότι «σήμερα αφήνουν τους γεωργούς χωρίς επάγγελμα, αφήνουν τη χώρα χωρίς ικανότητα να λειτουργήσει, είτε αυτό αφορά τον τουριστικό τομέα, είτε αφορά τον γεωργικό τομέα». Συνέχισε λέγοντας ότι «δηλώνουν ευθαρσώς και ξεκάθαρα ότι αδυνατούν να ετοιμάσουν στρατηγική αξιοποιώντας την τεχνολογία, δηλαδή τις αφαλατώσεις, για να λύσουν το πρόβλημα».

Σημείωσε, επίσης, ότι είναι απαράδεκτο να επιβάλουν στους γεωργούς πρόσθετες απαιτήσεις για την καταβολή του περιβαλλοντικού τέλους. «Αν αυτά τα πράγματα έχουν λογική σε ένα κράτος ώριμο, τότε εγώ αδυνατώ να το καταλάβω», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ