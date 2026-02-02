Δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλιάρδο

Ο μικρός «μάγος» από το Μάντσεστερ, που ξεκίνησε να παίζει πριν καν κλείσει τα δύο του χρόνια, αφού κατέκτησε το διαδίκτυο είναι πλέον και ο κάτοχος δύο παγκόσμιων ρεκόρ στο μπιλιάρδο έχοντας επιδείξει ένα απίστευτο ταλέντο στο άθλημα του σνούκερ.

Σε ηλικία μόλις 2 ετών και 261 ημερών, ο Τζουντ Όουενς από το Μάντσεστερ της Αγγλίας έγινε ο νεότερος άνθρωπος που πέτυχε διπλό ποτ στο μπιλιάρδο, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες (GWR).

Ένα διπλό ποτ ορίζεται ως η τοποθέτηση δύο μπαλών σε δύο διαφορετικές τσέπες με ένα μόνο χτύπημα της μπάλας, εξήγησε το GWR.

Στη συνέχεια, ο Τζουντ έγινε ο νεότερος άνθρωπος που πέτυχε ένα bank shot στο pool σε ηλικία 2 ετών και 302 ημερών.

Ο μπαμπάς του δίχρονου, Λιουκ Όουενς, δήλωσε στο GWR ότι το ταλέντο του γιου του ήταν προφανές από τη στιγμή που χτύπησε την πρώτη του μπάλα σε ηλικία 2,5 ετών.

«Νομίζω ότι το συνειδητοποίησα μόλις πέρασε τη στέκα μέσα από τα δάχτυλά του με έναν απόλυτα φυσικό για τον ίδιο τρόπο», είπε.

Παρά το απαγορευτικό ανάστημα του, το νήπιο-φαινόμενο έχει βρει δημιουργικούς τρόπους να παίζει σε τραπέζια ενηλίκων πλήρους μεγέθους.

«Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Χρησιμοποιούσαμε σκαμπό μπαρ οπουδήποτε πηγαίναμε», είπε ο πατέρας του μικρού Τζουντ.

«Τελικά βρήκαμε ένα σκαμπό που χρησιμοποιούσαμε κυρίως για μαγείρεμα στην αρχή, αλλά στη συνέχεια το χρησιμοποιήσαμε για να το χρησιμοποιήσει και αυτός για να παίζει μπιλιάρδο», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε ποιος θα κέρδιζε έναν αγώνα μεταξύ αυτού και του μπαμπά του, ο οποίος άρχισε να παίζει όταν ήταν 10 ετών, ο Τζουντ, χωρίς δισταγμό, απάντησε: «Εγώ!»

«Δεν με κερδίζει στο σνούκερ αυτή τη στιγμή», είπε ο Όουενς, «αλλά μου αρέσει να πιστεύω ότι θα το κάνει εύκολα τα επόμενα χρόνια».

Αφοσιωμένος οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με αδυναμία στον αρχηγό Μπρούνο Φερνάντες, ο Τζουντ ξέρει απέξω τους στίχους του τραγουδιού Take Me Home, Country Roads του Τζον Ντένβερ και η δημοφιλία του στο TikTok έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον για ένα άθλημα που πολλοί θεωρούσαν ότι αργοπεθαίνει.

Η δημοφιλία του μικρού Τζουντ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης προέκυψε όταν ο παππούς του έφυγε από τη ζωή. Μιλώντας στο BBC ο Λιουκ Όουενς είπε πως το τελευταίο βίντεο που έστειλε στον πατέρα του μια ημέρα πριν πεθάνει ήταν και το πρώτο που έφτασε το ένα εκατομμύριο προβολές.

«Έχω την αίσθηση ότι ίσως ο πατέρας μου προωθεί κάπως τα πράγματα από κάπου αλλού», εξομολογείται ο Λουκ, νιώθοντας πως η επιτυχία του μικρού είναι ένας μεταθανάτιος φόρος τιμής στον άνθρωπο που τον έβαλε αρχικά στο άθλημα.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής δύο ετών Τζουντ μετρά χιλιάδες ακολούθους στα SoMe και έχει ήδη την πρώτη του εμπορική συμφωνία, καθιστώντας τον τον νεότερο επαγγελματικά υποστηριζόμενο παίκτη στον κόσμο.

Παρά τη δημοφιλία του ωστόσο ο Λουκ Όουενς αναφέρθηκε σε δυσκολίες που περιορίζουν την εξέλιξη του Τζουντ όπως η απαγόρευση εισόδου τους σε χώρους με μπιλιάρδο.

«Το σνούκερ είναι ένα άθλημα που πεθαίνει και χρειάζεται μια σπίθα. Νομίζω ότι κάποιος σαν τον Τζουντ θα μπορούσε να αναλάβει αυτή την αποστολή» πρόσθεσε στο BBC για τους ηλικιακούς περιορισμούς που απειλούν το μέλλον των σνούκερ κλαμπ που κλείνουν το ένα μετά το άλλο.

Η περίπτωση του Τζουντ Όουενς είναι μοναδική. Η ικανότητά αυτού του δίχρονου πιτσιρικά να εκτελεί βολές που απαιτούν ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς καμία προηγούμενη καθοδήγηση, τον κατατάσσει στα σπάνια φαινόμενα της αθλητικής ιστορίας.

Η ευκολία με την οποία χειρίζεται το τεμπεσίρι και τη στέκα, όταν δεν παίζει με τα παιχνίδια του, τον έχουν κάνει ένα αναπάντεχο νήπιο-φαινόμενο των καιρών μας και ίσως η τελευταία ευκαιρία του μπιλιάρδου να διεκδικήσει νέο κοινό και να καλλιεργήσει τους αθλητές του αύριο.