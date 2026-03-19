Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιβεβαιώνουν τη στενή σχέση Κύπρου - ΗΒ μετά τη συνάντηση ΥΠΕΞ

 19.03.2026 - 16:25
Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν μια ισχυρή σχέση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδιος για θέματα Ευρώπης, Στίβεν Ντάουτι.

Σε δηλώσεις έπειτα από συνάντηση που είχε την Πέμπτη στη Λευκωσία με τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο κ. Ντάουτι σημείωσε ότι είχαν "σημαντική συζήτηση" σχετικά με τη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-Κύπρου, τη σημασία της ασφάλειας, "τη στενή συνεργασία μας δεδομένης της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή" αλλά και για θέματα συνεργασίας σε διάφορους τομείς. 

Οι δύο χώρες, πρόσθεσε, έχουν έναν "ισχυρό διάλογο" σε θέματα εμπορίου, σε ό,τι αφορά στους δεσμούς μεταξύ των λαών και την ασφάλεια και τη σταθερότητα, επεσήμανε, και πρόσθεσε ότι με τον κ. Κόμπο συζήτησαν μια σειρά θεμάτων εξωτερικής πολιτικής.

Επιπλέον, ο κ. Ντάουτι ανέφερε ότι συζήτησαν για "τη σημαντική Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ  και την αυξημένη και πολύ θετική συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ ως αποτέλεσμα της Διάσκεψης Κορυφής που είχαμε πέρυσι και της προόδου που σημειώνουμε σε πολλούς τομείς".

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κυπριακή Δημοκρατία "έχουν μια ισχυρή φιλία και μια ισχυρή εταιρική σχέση που βασίζεται σε μακρά ιστορία", επεσήμανε.

Ο κ. Ντάουτι ανέφερε, ακόμη, ότι "ήταν υπέροχο που ήρθα στην Πάφο με πολλούς Βρετανούς τουρίστες", προσθέτοντας ότι θα "απολαύσουν και το ποδόσφαιρο εδώ".

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Μην πατήσετε στον σύνδεσμο του SMS - Δείτε φωτογραφίες
Ηλεκτρικό ρεύμα: Αύξηση στην τιμή από τον Μάϊο - Αβεβαιότητα για τις διακυμάνσεις εκφράζει ο Πρόεδρος της ΑΗΚ
Ρίψη πυροβολισμών κατά οικιών τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα - Οι πρώτες πληροφορίες
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Στέλιος Στυλιανίδης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Συμφέρει να ενοικιάζεις ή να αγοράσεις σπίτι στην Κύπρο το 2026; -  Η απάντηση θα σε εκπλήξει
Στα λευκά τα ορεινά… όχι από χιόνι! Το χαλάζι «έπνιξε» Πιτσιλιά και Άγιο Θεόδωρο - Βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Πάγωσε» το Άνφιλντ από τον ανατριχιαστικό τραυματισμό του Νόα Λανγκ - Κόπηκε το δάκτυλο του!

 19.03.2026 - 16:08
Επόμενο άρθρο

Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο 59χρονος Πανίκος - Πότε θα γίνει η κηδεία του -Δείτε φωτογραφία

 19.03.2026 - 16:53
ΠτΔ στην Corriere della Sera: «Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική βάση - Η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση»

ΠτΔ στην Corriere della Sera: «Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική βάση - Η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση»

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προωθήσει μια πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης, μαζί με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους εταίρους: είναι η προσδοκία των ηγετών της περιοχής», δήλωσε σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ στην Corriere della Sera: «Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική βάση - Η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση»

LIVE: Πόλεμος νεύρων στον Κόλπο – Μπαράζ πυραύλων προς το Ισραήλ, αναχαιτίζονται από το Iron Dome

Λετυμπιώτης: Αξιολογούνται μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης – Προσήλωση Γκουτέρες για επανέναρξη διαλόγου στο Κυπριακό

ΥΠΟΙΚ: Βλέπει θετικά να ξανανοίξει για λίγους μήνες το Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης»

Έβρεξε... προβλήματα ξανά στη Λάρνακα - Έκλεισε λωρίδα κυκλοφορίας, στο σημείο Αστυνομία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Υπόθεση Φαίδωνος: Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας νέο υλικό για τον ξυλοδαρμό - Πάει σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

Αναβλήθηκε η δίκη των τεσσάρων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Πότε ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αύξηση στην τιμή από τον Μάϊο - Αβεβαιότητα για τις διακυμάνσεις εκφράζει ο Πρόεδρος της ΑΗΚ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα