Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Disney: Πότε αναμένονται οι πρεμιέρες για «Lilo & Stitch 2» και «Incredibles 3»
LIKE ONLINE

Disney: Πότε αναμένονται οι πρεμιέρες για «Lilo & Stitch 2» και «Incredibles 3»

 19.03.2026 - 16:00
Ον έος διευθύνων σύμβουλος της Disney, Τζος Ντ' Αμάρο, ανακοίνωσε στη συνέλευση των μετόχων ότι το «Lilo & Stitch 2» θα κυκλοφορήσει στις 26 Μαΐου 2028, το Σαββατοκύριακο του Memorial Day για τις ΗΠΑ.

Παράλληλα το «Incredibles 3» της Pixar προγραμματίστηκε για τις 16 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς. Προς το παρόν, δεν υπάρχει ανταγωνισμός από ταινίες άλλων στούντιο για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Σύμφωνα με το Deadline, η live-action μεταφορά του Lilo & Stitch σημείωσε ιστορικό ρεκόρ πρεμιέρας κατά το τετραήμερο του Memorial Day τον προηγούμενο χρόνο, με εισπράξεις ύψους 182 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας το «Top Gun: Maverick» του 2023 (160,5 εκατ. δολάρια).

Στη συνέχεια, έγινε η πρώτη ταινία του 2025 που ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις συγκεντρώνοντας 423,7 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 614,2 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο.

Όσον αφορά το franchise των «Incredibles», οι δύο προηγούμενες ταινίες έχουν συγκεντρώσει συνολικά 1,87 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2004 και η δεύτερη το 2018. Στο τρίτο μέρος, ο αρχικός δημιουργός του franchise Μπραντ Μπερντ θα συμμετέχει ως σεναριογράφος και παραγωγός, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Πίτερ Σον.

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο λόγος που κανένας δεν έχει δει ποτέ μωρό περιστέρι - Οι θεωρίες συνωμοσίας και η πραγματικότητα

 19.03.2026 - 15:48
Επόμενο άρθρο

Άνδρας στα Φάρσαλα κατήγγειλε ότι ο αδερφός του τον πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο από κοντά, χωρίς να τον τραυματίσει

 19.03.2026 - 16:00
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα