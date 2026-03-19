ΑρχικήLike OnlineΟ λόγος που κανένας δεν έχει δει ποτέ μωρό περιστέρι - Οι θεωρίες συνωμοσίας και η πραγματικότητα
Ο λόγος που κανένας δεν έχει δει ποτέ μωρό περιστέρι - Οι θεωρίες συνωμοσίας και η πραγματικότητα

 19.03.2026 - 15:48
Ο λόγος που κανένας δεν έχει δει ποτέ μωρό περιστέρι - Οι θεωρίες συνωμοσίας και η πραγματικότητα

Τα περιστέρια αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας, ειδικά για όσους ζούμε σε πόλεις όπου τείνουν να συγκεντρώνονται σε δημόσιους χώρους και να μαζεύουν ό,τι ψίχουλα μπορεί να αφήνει ο κόσμος.

Τα περιστέρια συνήθως έχουν το ίδιο σχήμα και μέγεθος, γεγονός που δημιουργεί την απορία: «Που είναι τα μωρά τους;». Αν κάποιος περιπλανηθεί στο κέντρο μιας πόλης θα συναντήσει δεκάδες ακόμα και εκατοντάδες, ωστόσο δύσκολα θα βρει ένα μωρό περιστέρι.

Ο λόγος που τα μωρά περιστέρια δεν εμφανίζονται

Όπως εξηγεί το Birds and Blooms, αυτό συμβαίνει επειδή τα μωρά περνούν αρκετό χρόνο στη φωλιά και την εγκαταλείπουν μόνο όταν έχουν αναπτυχθεί πλήρως.

Όλα ξεκινούν όταν ένα αρσενικό (γούτος) και θηλυκό (περιστέρα) περιστέρι ενωθούν. Στη συνέχεια το θηλυκό φέρνει τα κλαδιά, τα οποία το αρσενικό χρησιμοποιεί για να χτίσει τη φωλιά. Μία ή δύο εβδομάδες μετά τη ζευγάρωσή τους, η περιστέρα θα γεννήσει κάποια αυγά, τα οποία συνήθως χρειάζονται μεταξύ 16 και 19 ημερών για εκκόλαψη.

Τα μωρά είναι ανήμπορα όταν εκκολάπτονται και χρειάζονται τους γονείς τους για φροντίδα, αλλά μεγαλώνουν πολύ γρήγορα και μετά από περίπου τέσσερις έως πέντε εβδομάδες είναι έτοιμα να εγκαταλείψουν τη φωλιά.

Ο λόγος που ποτέ δεν βλέπεις μωρό περιστέρι είναι επειδή παραμένει στη φωλιά μέχρι αυτή τη στιγμή και όταν είναι έτοιμο να φύγει, μοιάζει πια με ενήλικο πουλί. Με τα «παιδιά» να βγαίνουν στον κόσμο για να τα καταφέρουν μόνα τους, το αρσενικό και το θηλυκό περιστέρι ξεκινούν ξανά όλη τη διαδικασία.

Η θεωρία συνωμοσίας

Φυσικά, η εναλλακτική και λανθασμένη απάντηση είναι ότι τα πουλιά δεν είναι αληθινά και πως αποτελούν μέρος μιας «κυβερνητικής συνωμοσίας» για να μας παρακολουθούν με τις κάμερες που βρίσκονται μέσα στα ενήλικα περιστέρια.

Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας συνωμοσίας ισχυρίζονται ότι τα περιστέρια είναι ψεύτικα ζώα, πιο συγκεκριμένα κατασκοπευτικά drones. Στην πραγματικότητα ισχυρίζονται ότι είναι κάμερες που παρακολουθούν κάθε μας κίνηση.

Αυτή η ιδέα έγινε δημοφιλής από το κίνημα Birds Aren't Real, το οποίο υποστηρίζει (σατιρικά) ότι:

Τα πουλιά εξαφανίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από ρομπότ.

Τα περιστέρια είναι κάμερες παρακολούθησης.

Κάθονται σε καλώδια για να φορτίζουν.

Το κίνημα δημιουργήθηκε από τον Peter McIndoe γύρω στο 2017. Στην πραγματικότητα είναι ένα χιουμοριστικό/σατιρικό project που κοροϊδεύει τον τρόπο που διαδίδονται οι θεωρίες συνωμοσίας.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

ΠτΔ στην Corriere della Sera: «Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική βάση - Η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση»

ΠτΔ στην Corriere della Sera: «Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική βάση - Η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση»

LIVE: Πόλεμος νεύρων στον Κόλπο – Μπαράζ πυραύλων προς το Ισραήλ, αναχαιτίζονται από το Iron Dome

Λετυμπιώτης: Αξιολογούνται μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης – Προσήλωση Γκουτέρες για επανέναρξη διαλόγου στο Κυπριακό

Υπόθεση Φαίδωνος: Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας νέο υλικό για τον ξυλοδαρμό - Πάει σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

Ρίψη πυροβολισμών κατά οικιών τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα - Οι πρώτες πληροφορίες

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αύξηση στην τιμή από τον Μάϊο - Αβεβαιότητα για τις διακυμάνσεις εκφράζει ο Πρόεδρος της ΑΗΚ

Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Μην πατήσετε στον σύνδεσμο του SMS - Δείτε φωτογραφίες

Unboxing Φειδία: Ο κυπριακός δυόσμος και το χαρουπόμελο έφτασε στους ευρωβουλευτές – Δείτε βίντεο

