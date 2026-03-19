Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΓιατί γερνούν πιο γρήγορα οι επιθετικοί έφηβοι – Τι δείχνει νέα μελέτη για φλεγμονή, άμυνα και καρδιά
ΥΓΕΙΑ

Γιατί γερνούν πιο γρήγορα οι επιθετικοί έφηβοι – Τι δείχνει νέα μελέτη για φλεγμονή, άμυνα και καρδιά

 19.03.2026 - 15:47
Μια νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο Health Psychology φέρνει στο φως μια άγνωστη σχέση: Ένας έφηβος με επιθετική συμπεριφορά είναι πιθανό να εξελιχθεί σε έναν ενήλικα με ταχύτερη βιολογική γήρανση και υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος (BMI). Οι συχνές συγκρούσεις και η επιθετικότητα στην εφηβεία, δηλαδή, φαίνεται να σχετίζεται με χειρότερους δείκτες σωματικής υγείας αρκετά χρόνια αργότερα.

H βιολογική γήρανση υπολογίζει την «ηλικία» που φαίνεται να έχει το σώμα ενός ατόμου με βάση φυσιολογικούς δείκτες. Η επιταχυνόμενη βιολογική γήρανση δεν είναι κάτι αθώο, αφού, σύμφωνα με τον Joseph Allen, Ph.D., από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, «έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, διαβήτη, υψηλής αρτηριακής πίεσης, φλεγμονής, ακόμη και πρόωρου θανάτου».

Πώς έγινε η μελέτη

Στην έρευνα συμμετείχαν 121 έφηβοι (46 αγόρια και 75 κορίτσια) από αστικές περιοχές και προάστια των ΗΠΑ. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες από την ηλικία των 13 έως τα 30 έτη. Στην αρχή της μελέτης, οι ίδιοι οι έφηβοι ανέφεραν πόσο επιθετικοί θεωρούσαν ότι είναι. Οι γονείς μίλησαν για τις οικογενειακές συγκρούσεις και οι συνομήλικοι αξιολόγησαν τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων στις φιλικές σχέσεις.

Όταν οι συμμετέχοντες έφτασαν τα 30, οι επιστήμονες πήραν δείγματα αίματος για να μετρήσουν τη βιολογική ηλικία τους. Οι ερευνητές εξέτασαν 12 δείκτες στο αίμα, όπως φλεγμονή, σάκχαρο, αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων, αρτηριακή πίεση, χοληστερόλη και λειτουργία του ανοσοποιητικού. «Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε έναν αλγόριθμο που αναπτύχθηκε πρόσφατα και συνδυάζει αυτούς τους δείκτες για να εκτιμήσουμε τη βιολογική ηλικία, η οποία αποδεικνύεται καλύτερος προγνωστικός παράγοντας υγείας και θνησιμότητας από τη χρονολογική ηλικία», εξήγησε ο δρ. Allen.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Οι έφηβοι που ήταν πιο επιθετικοί στα 13 τους χρόνια, στα 30 εμφάνιζαν σημάδια που μαρτυρούσαν ότι το σώμα τους είχε «γεράσει» πιο γρήγορα. Αυτό ίσχυε ακόμη κι όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη άλλους παράγοντες, όπως το φύλο, η σωματική διάπλαση, το οικογενειακό εισόδημα, καθώς και σοβαρές ασθένειες στην παιδική ηλικία.

Δεν φταίει μόνο η επιθετικότητα

Ωστόσο, η εικόνα είναι πιο σύνθετη.

Η επιθετικότητα από μόνη της δεν φάνηκε να οδηγεί απευθείας σε ταχύτερη γήρανση. Αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο ήταν το αν η επιθετική συμπεριφορά εξελίχθηκε σε μακροχρόνια προβλήματα στις σχέσεις. Οι πιο επιθετικοί έφηβοι είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν συνεχείς συγκρούσεις με τους γονείς τους, αλλά και να συμπεριφέρονται σκληρά ή τιμωρητικά στους φίλους τους. Αυτές οι σταθερές διαπροσωπικές συγκρούσεις ήταν εκείνες που συνδέθηκαν με ταχύτερη βιολογική γήρανση.

Πώς το άγχος επηρεάζει το σώμα

Οι συνεχείς συγκρούσεις στις σχέσεις δημιουργούν χρόνιο άγχος, το οποίο, με τη σειρά του, ενισχύει τη φλεγμονή, αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό και επιβαρύνει καρδιά και αιμοφόρα αγγεία. Όλες αυτές οι διαδικασίες επιταχύνουν τη γήρανση του οργανισμού.

Γιατί έχει σημασία η έγκαιρη παρέμβαση

Η εφηβεία είναι μια κρίσιμη περίοδος ανάπτυξης. Οι σχέσεις που διαμορφώνονται τότε -και ο τρόπος διαχείρισης των συγκρούσεων- μπορεί να έχουν συνέπειες που φτάνουν μέχρι την ενήλικη ζωή.

Η υποστήριξη των εφήβων, ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους, να λύνουν τις διαφορές τους χωρίς επιθετικότητα και να χτίζουν υγιείς σχέσεις, μπορεί να ωφελήσει όχι μόνο την ψυχική, αλλά και τη σωματική τους υγεία μακροπρόθεσμα.

Πηγή: ygeiamou.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πιάστηκε με 200 λίτρα καυσίμων στο πορτμπαγκάζ: 80χρονος στο «στόχαστρο» των Τελωνείων στον Άγιο Δομέτιο - Φωτογραφίες

 19.03.2026 - 15:45
Επόμενο άρθρο

Ο λόγος που κανένας δεν έχει δει ποτέ μωρό περιστέρι - Οι θεωρίες συνωμοσίας και η πραγματικότητα

 19.03.2026 - 15:48
ΠτΔ στην Corriere della Sera: «Είχαμε ένα μόνο συμβάν σε βρετανική βάση - Η Κύπρος δεν δέχθηκε ποτέ επίθεση»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα