Πονοκέφαλος: Η απλή τεχνική ρεφλεξολογίας που ανακουφίζει – Δείτε βίντεο

Μία τέτοια πρακτική προτείνει η κυρία Κατερίνα Λαμπράκη, συμπληρωματική θεραπεύτρια και ρεφλεξολόγος, μέσα από βίντεο που έχει δημοσιεύσει στα social media. Συγκεκριμένα, δείχνει πώς βάζοντας μανταλάκια στις άκρες των δαχτύλων των χεριών για περίπου 10 λεπτά μπορεί, σύμφωνα με την ίδια, να μειωθούν τα συμπτώματα του πονοκεφάλου.

«Έχεις πονοκέφαλο; Βάλε μανταλάκια στα δάχτυλα των χεριών σου. Τα έχεις στο σπίτι σου. Τα αφήνεις δέκα λεπτά και αρχίζουν και μειώνονται τα συμπτώματα του πόνου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αν και τέτοιες τεχνικές ανήκουν στις συμπληρωματικές πρακτικές ευεξίας και δεν αντικαθιστούν την ιατρική διάγνωση ή θεραπεία, αρκετοί τις δοκιμάζουν ως έναν απλό τρόπο ανακούφισης στην καθημερινότητα. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι πονοκέφαλοι είναι συχνοί ή έντονοι, η συμβουλή ειδικού παραμένει απαραίτητη.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί πώς εφαρμόζεται η τεχνική:

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr