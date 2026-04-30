Πονοκέφαλος: Η απλή τεχνική ρεφλεξολογίας που ανακουφίζει – Δείτε βίντεο

ΑρχικήΥγείαΠονοκέφαλος: Η απλή τεχνική ρεφλεξολογίας που ανακουφίζει – Δείτε βίντεο
 30.04.2026 - 13:07
Πονοκέφαλος που επιμένει και δεν λέει να φύγει; Έχετε δοκιμάσει ξεκούραση, νερό, ακόμη και παυσίπονα, αλλά η ενόχληση παραμένει… Σε τέτοιες στιγμές, πολλοί αναζητούν απλές και άμεσες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στο σπίτι.

Μία τέτοια πρακτική προτείνει η κυρία Κατερίνα Λαμπράκη, συμπληρωματική θεραπεύτρια και ρεφλεξολόγος, μέσα από βίντεο που έχει δημοσιεύσει στα social media. Συγκεκριμένα, δείχνει πώς βάζοντας μανταλάκια στις άκρες των δαχτύλων των χεριών για περίπου 10 λεπτά μπορεί, σύμφωνα με την ίδια, να μειωθούν τα συμπτώματα του πονοκεφάλου.

«Έχεις πονοκέφαλο; Βάλε μανταλάκια στα δάχτυλα των χεριών σου. Τα έχεις στο σπίτι σου. Τα αφήνεις δέκα λεπτά και αρχίζουν και μειώνονται τα συμπτώματα του πόνου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αν και τέτοιες τεχνικές ανήκουν στις συμπληρωματικές πρακτικές ευεξίας και δεν αντικαθιστούν την ιατρική διάγνωση ή θεραπεία, αρκετοί τις δοκιμάζουν ως έναν απλό τρόπο ανακούφισης στην καθημερινότητα. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι πονοκέφαλοι είναι συχνοί ή έντονοι, η συμβουλή ειδικού παραμένει απαραίτητη. 

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί πώς εφαρμόζεται η τεχνική:

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Γιάννης Καρούσος: «Τα μεγάλα έργα δεν γίνονται με λόγια» – Παραδίδεται ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη – Ευρύχου

Στην Ευελπίδων για την απολογία του ο 89χρονος πιστολέρο: Κατηγορείται για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Στις 8 Μαϊου, στις 16.00, θα πραγματοποιηθει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Υπόθεση «Σάντυ»: Στόχος να ολοκληρωθεί το συντομότερο η έρευνα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες με την συνδρομή του FBI

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα - Δείτε βίντεο

Κυπριακό: Η πρόταση-κλειδί για τις συγκλίσεις και το στοίχημα της «νηφαλιότητας» από την άλλη πλευρά

Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

Μπούκαραν σε διαμέρισμα, επιτέθηκαν στους ενοίκους και απήγαγαν 22χρονο - Καταζητείται 20χρονος

ΒΙΝΤΕΟ: «Σώστε τα παχύουρα πρόβατα»: Κραυγή αγωνίας από Κύπριο κτηνοτρόφο – «Είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα όσους περιορισμούς και να βάλουν»

Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

