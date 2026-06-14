Τοστ αβοκάντο ή βρόμη; Ποιο πρωινό οδηγεί σε μεγαλύτερη απώλεια βάρους τις γυναίκες και ποιο τους άνδρες

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Computers in Biology and Medicine, εξέτασε πώς οι άνδρες και οι γυναίκες μεταβολίζουν τα τρόφιμα διαφορετικά, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι άνδρες ανταποκρίνονται καλύτερα σε γεύματα υψηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, όπως το τοστ, ενώ οι γυναίκες αποδίδουν καλύτερα με γεύματα πλούσια σε λιπαρά, όπως το αβοκάντο και τα αυγά. Η Δρ Anita T. Layton, καθηγήτρια Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τόνισε: «οι άνδρες φαίνεται να βασίζονται περισσότερο στους υδατάνθρακες για ενέργεια, ενώ οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ικανότητα καύσης λίπους κατά τη διάρκεια της νηστείας». Αυτές οι διαφορές, υποστηρίζει, μπορεί να σχετίζονται με τις εξελικτικές ανάγκες των δύο φύλων.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προχωρημένα υπολογιστικά μοντέλα για να προσομοιώσουν τη διαδικασία μεταβολισμού ανδρών και γυναικών. Δημιούργησαν εικονικούς συμμετέχοντες βασισμένους σε συνήθη φυσιολογικά χαρακτηριστικά, παρακολουθώντας τη σύνθετη αλληλεπίδραση ορμονών, ενζύμων και θρεπτικών συστατικών. Σύμφωνα με την Δρα Abo, «η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες επεξεργάζονται τα τρόφιμα μπορεί να οδηγήσει σε πιο εξατομικευμένες και αποτελεσματικές διατροφικές συστάσεις».

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης είναι η διαφορά στην αποθήκευση και καύση του λίπους. Αν και οι γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο ποσοστό σωματικού λίπους, η ικανότητά τους να καίνε λίπος για ενέργεια είναι καλύτερη κατά τη διάρκεια της νηστείας: «Ενώ οι γυναίκες αποθηκεύουν περισσότερο λίπος αμέσως μετά το φαγητό, μπορούν επίσης να καίνε περισσότερο λίπος όταν νηστεύουν», σημειώνει η Layton.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το ήπαρ των γυναικών είναι πιο «συντηρητικό» στην απελευθέρωση γλυκόζης, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στη σταθερότητα των επιπέδων σακχάρου στο αίμα τους. Αντίθετα, το ήπαρ των ανδρών απελευθερώνει περισσότερη γλυκόζη στο αίμα, γεγονός που μπορεί να σχετίζεται με την υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 στους άνδρες.

Ο κύκλος TG-FFA

Μια άλλη σημαντική ανακάλυψη ήταν η παρουσία ενός πιο έντονου κύκλου TG-FFA (τριγλυκερίδια – ελεύθερα λιπαρά οξέα) μεταξύ του ήπατος και του λιπώδους ιστού στις γυναίκες. Αυτός ο κύκλος περιλαμβάνει την απελευθέρωση τριγλυκεριδίων από το ήπαρ, τα οποία στη συνέχεια διασπώνται από τον λιπώδη ιστό και επιστρέφουν στο ήπαρ ως ελεύθερα λιπαρά οξέα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η διαδικασία είναι πιο ενεργή στις γυναίκες, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους για καύση λίπους κατά τη διάρκεια της νηστείας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι κλασικές διατροφικές προτάσεις μπορεί να μην είναι οι ίδιες για όλους. Η επιλογή του πρωινού μπορεί να έχει διαφορετικές επιπτώσεις ανάλογα με το φύλο. Τα γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες όπως το τοστ ή η βρόμη μπορεί να είναι πιο ευεργετικά για τους άνδρες, ενώ οι γυναίκες μπορεί να επωφελούνται περισσότερο από γεύματα πλούσια σε υγιή λίπη. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι αυτά τα αποτελέσματα βασίζονται σε υπολογιστικές προσομοιώσεις και τα συνηθέστερα φυσιολογικά χαρακτηριστικά, και οι ατομικές διαφορές θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr