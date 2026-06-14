Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤοστ αβοκάντο ή βρόμη; Ποιο πρωινό οδηγεί σε μεγαλύτερη απώλεια βάρους τις γυναίκες και ποιο τους άνδρες
ΥΓΕΙΑ

Τοστ αβοκάντο ή βρόμη; Ποιο πρωινό οδηγεί σε μεγαλύτερη απώλεια βάρους τις γυναίκες και ποιο τους άνδρες

 14.06.2026 - 09:15
Τοστ αβοκάντο ή βρόμη; Ποιο πρωινό οδηγεί σε μεγαλύτερη απώλεια βάρους τις γυναίκες και ποιο τους άνδρες

Πολλές φορές, οι διατροφικές συστάσεις είναι γενικές και δεν λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ανάγκες των ανθρώπων. Ωστόσο, μια πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Waterloo στον Καναδά αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα πτυχή της διατροφής που σχετίζεται με το βιολογικό φύλο. Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Δρα Stéphanie M.C. Abo και την Δρα Anita T. Layton, ανακάλυψαν σημαντικές διαφορές στη μεταβολική αντίδραση ανδρών και γυναικών σε διάφορους τύπους γευμάτων, ιδίως μετά από περιόδους νηστείας, όπως είναι οι πρώτες ώρες της μέρας που έχει προηγηθεί πολύωρος ύπνος.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Computers in Biology and Medicine, εξέτασε πώς οι άνδρες και οι γυναίκες μεταβολίζουν τα τρόφιμα διαφορετικά, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι άνδρες ανταποκρίνονται καλύτερα σε γεύματα υψηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, όπως το τοστ, ενώ οι γυναίκες αποδίδουν καλύτερα με γεύματα πλούσια σε λιπαρά, όπως το αβοκάντο και τα αυγά. Η Δρ Anita T. Layton, καθηγήτρια Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, τόνισε: «οι άνδρες φαίνεται να βασίζονται περισσότερο στους υδατάνθρακες για ενέργεια, ενώ οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ικανότητα καύσης λίπους κατά τη διάρκεια της νηστείας». Αυτές οι διαφορές, υποστηρίζει, μπορεί να σχετίζονται με τις εξελικτικές ανάγκες των δύο φύλων.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προχωρημένα υπολογιστικά μοντέλα για να προσομοιώσουν τη διαδικασία μεταβολισμού ανδρών και γυναικών. Δημιούργησαν εικονικούς συμμετέχοντες βασισμένους σε συνήθη φυσιολογικά χαρακτηριστικά, παρακολουθώντας τη σύνθετη αλληλεπίδραση ορμονών, ενζύμων και θρεπτικών συστατικών. Σύμφωνα με την Δρα Abo, «η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες επεξεργάζονται τα τρόφιμα μπορεί να οδηγήσει σε πιο εξατομικευμένες και αποτελεσματικές διατροφικές συστάσεις».

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης είναι η διαφορά στην αποθήκευση και καύση του λίπους. Αν και οι γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο ποσοστό σωματικού λίπους, η ικανότητά τους να καίνε λίπος για ενέργεια είναι καλύτερη κατά τη διάρκεια της νηστείας: «Ενώ οι γυναίκες αποθηκεύουν περισσότερο λίπος αμέσως μετά το φαγητό, μπορούν επίσης να καίνε περισσότερο λίπος όταν νηστεύουν», σημειώνει η Layton.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το ήπαρ των γυναικών είναι πιο «συντηρητικό» στην απελευθέρωση γλυκόζης, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στη σταθερότητα των επιπέδων σακχάρου στο αίμα τους. Αντίθετα, το ήπαρ των ανδρών απελευθερώνει περισσότερη γλυκόζη στο αίμα, γεγονός που μπορεί να σχετίζεται με την υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 στους άνδρες.

Ο κύκλος TG-FFA

Μια άλλη σημαντική ανακάλυψη ήταν η παρουσία ενός πιο έντονου κύκλου TG-FFA (τριγλυκερίδια – ελεύθερα λιπαρά οξέα) μεταξύ του ήπατος και του λιπώδους ιστού στις γυναίκες. Αυτός ο κύκλος περιλαμβάνει την απελευθέρωση τριγλυκεριδίων από το ήπαρ, τα οποία στη συνέχεια διασπώνται από τον λιπώδη ιστό και επιστρέφουν στο ήπαρ ως ελεύθερα λιπαρά οξέα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η διαδικασία είναι πιο ενεργή στις γυναίκες, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους για καύση λίπους κατά τη διάρκεια της νηστείας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι κλασικές διατροφικές προτάσεις μπορεί να μην είναι οι ίδιες για όλους. Η επιλογή του πρωινού μπορεί να έχει διαφορετικές επιπτώσεις ανάλογα με το φύλο. Τα γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες όπως το τοστ ή η βρόμη μπορεί να είναι πιο ευεργετικά για τους άνδρες, ενώ οι γυναίκες μπορεί να επωφελούνται περισσότερο από γεύματα πλούσια σε υγιή λίπη. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι αυτά τα αποτελέσματα βασίζονται σε υπολογιστικές προσομοιώσεις και τα συνηθέστερα φυσιολογικά χαρακτηριστικά, και οι ατομικές διαφορές θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έσωσαν την τελευταία στιγμή κοπέλα που πήγε να πέσει στο κενό - Δείτε βίντεο
«Μπερδεμένος» ο καιρός με βροχές και ισχυρές καταιγίδες - Εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση, πότε τίθεται σε ισχύ
Προσοχή γονείς: Πότε ξεκινούν οι επιβεβαιώσεις εγγραφών στα Δημοτικά - Τι πρέπει να κάνετε
Κουνούπια: Θες να σε τσιμπάνε λιγότερο; Πώς η διατροφή και τα βότανα επηρεάζουν τα τσιμπήματα - Διατροφολόγος στο «Τ»
Απίθανος Βεζένκοφ στα μπουζούκια: «Κόουτς, ερχόμουν κρυφά όλη τη χρονιά, τώρα μπορώ να ανέβω στη σκηνή»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε κινητοποίηση Πυροσβεστική και Τμήμα Δασών - Με το... καλημέρα έβαλαν φωτιά κακόβουλα σε τρία σημεία ταυτόχρονα

 14.06.2026 - 09:05
Επόμενο άρθρο

Ήβη Αδάμου για Γιώργο Θεοφάνους: Μου είχε θυμώσει, μου έλεγε «ή θα μιλάς ελληνικά όπως πρέπει ή μόνο κυπριακά»

 14.06.2026 - 09:36
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποφάσισα αν θα είμαι υποψήφιος το 2028» - Η απάντησή του για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποφάσισα αν θα είμαι υποψήφιος το 2028» - Η απάντησή του για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού

Οι συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στο Κυπριακό αποτελούν το κλειδί της νέας προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποφάσισα αν θα είμαι υποψήφιος το 2028» - Η απάντησή του για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποφάσισα αν θα είμαι υποψήφιος το 2028» - Η απάντησή του για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού

  •  14.06.2026 - 10:01
Κυπριακό: Κρίσιμες επαφές Ολγκίν με φόντο Άγκυρα, Αθήνα και Βρυξέλλες- Η νέα προσπάθεια Γκουτέρες και ο παράγοντας ΕΕ

Κυπριακό: Κρίσιμες επαφές Ολγκίν με φόντο Άγκυρα, Αθήνα και Βρυξέλλες- Η νέα προσπάθεια Γκουτέρες και ο παράγοντας ΕΕ

  •  14.06.2026 - 07:21
Έρχεται παγκύπρια δοκιμαστική ειδοποίηση από το CY-Alert - Πότε θα γίνει και τι πρέπει να κάνετε

Έρχεται παγκύπρια δοκιμαστική ειδοποίηση από το CY-Alert - Πότε θα γίνει και τι πρέπει να κάνετε

  •  14.06.2026 - 09:41
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Υπογραφές «βλέπει» ο Τραμπ, αντιδράσεις σε Ιράν και Ισραήλ

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Υπογραφές «βλέπει» ο Τραμπ, αντιδράσεις σε Ιράν και Ισραήλ

  •  14.06.2026 - 07:51
Σε κινητοποίηση Πυροσβεστική και Τμήμα Δασών - Με το... καλημέρα έβαλαν φωτιά κακόβουλα σε τρία σημεία ταυτόχρονα

Σε κινητοποίηση Πυροσβεστική και Τμήμα Δασών - Με το... καλημέρα έβαλαν φωτιά κακόβουλα σε τρία σημεία ταυτόχρονα

  •  14.06.2026 - 09:05
Κουνούπια: Θες να σε τσιμπάνε λιγότερο; Πώς η διατροφή και τα βότανα επηρεάζουν τα τσιμπήματα - Διατροφολόγος στο «Τ»

Κουνούπια: Θες να σε τσιμπάνε λιγότερο; Πώς η διατροφή και τα βότανα επηρεάζουν τα τσιμπήματα - Διατροφολόγος στο «Τ»

  •  14.06.2026 - 07:26
Προσοχή γονείς: Πότε ξεκινούν οι επιβεβαιώσεις εγγραφών στα Δημοτικά - Τι πρέπει να κάνετε

Προσοχή γονείς: Πότε ξεκινούν οι επιβεβαιώσεις εγγραφών στα Δημοτικά - Τι πρέπει να κάνετε

  •  14.06.2026 - 07:24
Video: Την έριξαν στο κενό χωρίς σχοινί ασφαλείας - Τραγικός θάνατος 24χρονης

Video: Την έριξαν στο κενό χωρίς σχοινί ασφαλείας - Τραγικός θάνατος 24χρονης

  •  14.06.2026 - 08:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα