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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για την επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο: Πήρα τον Νετανιάχου και του είπα τι στο διάολο κάνεις, ήμασταν μία ώρα πριν τις υπογραφές με το Ιράν

 14.06.2026 - 20:01
Τραμπ για την επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο: Πήρα τον Νετανιάχου και του είπα τι στο διάολο κάνεις, ήμασταν μία ώρα πριν τις υπογραφές με το Ιράν

Έντονη ενόχληση φέρεται να εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά το ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν το Fox News και το Axios.

Όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και του εξέφρασε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη: «Του είπα τι στο διάολο κάνεις;» τόνισε στο αμερικανικό μέσο ο Τραμπ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να απευθύνει έκκληση προς το Ιράν να μην προχωρήσει σε αντίποινα, επιδιώκοντας να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το Axios, επικαλούμενο δηλώσεις του Τραμπ, αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε εξοργισμένος με την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να προχωρήσει στην επίθεση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε: «Γιατί έπρεπε ο Μπίμπι να κάνει μια γ@@@@νη επίθεση; Ήμουν πολύ θυμωμένος. Του το έκανα σαφές».

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε κριτική στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι «δεν είχε σωστή κρίση» στη συγκεκριμένη περίπτωση και ότι του μετέφερε απευθείας τη δυσαρέσκειά του.

Ο ίδιος είπε ότι σοκαρίστηκε όταν οι σύμβουλοί του τον κάλεσαν για να τον ενημερώσουν σχετικά με την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό, και βγήκε εκτός εαυτού με τον Νετανιάχου: «Είναι τόσο άσχημο, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μια ώρα πριν υπογράψουμε τη συμφωνία. Υποτίθεται ότι θα υπογράφαμε τη συμφωνία σήμερα το πρωί, αλλά η ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό την καθυστέρησε» πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Πιστεύω ότι η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί τελικά σήμερα, μέσα στις επόμενες ώρες».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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