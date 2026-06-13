Πέντε πράγματα που κάνουν τα ευτυχισμένα ζευγάρια κάθε Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο

Ο Mark Travers, PhD, ψυχολόγος που ειδικεύεται στις σχέσεις τις έχει βιώσει από πρώτο χέρι – όντας παράλληλα και σύζυγος- έχοντας όμως μέσα από την εργασιακή του εμπειρία τη γνώση του πόσο σημαντικός είναι ο ποιοτικός χρόνος ανάμεσα στο ζευγάρι, ειδικά τα Σαββατοκύριακα.

Έτσι, παρουσιάζει παρακάτω πώς περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους οι άνθρωποι στις πιο ευτυχισμένες και επιτυχημένες σχέσεις, για να πάρουμε πολύτιμα μαθήματα.

Ξεχνούν για λίγο το κινητό τους

Ένα ζευγάρι που περνάει πολύ χρόνο μαζί, αλλά αφήνει τις ειδοποιήσεις του κινητού να αποσπά την προσοχή του, πιθανότατα δεν πλέει σε πελάγη ευτυχίας, σύμφωνα με τον ειδικό, σε σύγκριση πάντα με τα ζευγάρια που μοιράζονται ποιοτικό χρόνο χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να είστε παρόντες, ανεξάρτητα από το πώς περνάτε αυτόν τον χρόνο» σημειώνει.

Γι’ αυτό, επιλέγουν έναν ήσυχο πρωινό καφέ που ενθαρρύνει τη συζήτηση, έναν περίπατο ή να δειπνήσουν παρέα, αρκεί να έχουν απομακρύνει τα τηλέφωνα και τους φορητούς υπολογιστές.

Επιλέγουν χρόνο μαζί αλλά χώρια

Μετά από μια εξαντλητική εβδομάδα, καθένας από εμάς χρειάζεται το χώρο και το χρόνο του για να ασχοληθεί με αυτά που τον ευχαριστούν. Τα χόμπι ενός ζευγαριού μπορεί να διαφέρουν και γι’ αυτό ενδεχομένως να είναι δύσκολο να επιλέξετε μεταξύ του «χρόνου μου» και του «χρόνου μας». Υπάρχει, όμως, τρόπος: το «παράλληλο παιχνίδι», μια έννοια που προέρχεται από την παιδική ψυχολογία, που επιτρέπει στον καθένα να κάνει αυτό που του αρέσει, στον ίδιο χρόνο παράλληλα, αλλά ξεχωριστά συνάμα.

Αυτό «επιτρέπει», για παράδειγμα, στον έναν να δει την αγαπημένη του σειρά ή να διαβάσει ένα βιβλίο και στον άλλον να παίξει το αγαπημένο του βιντεοπαιχνίδι δίπλα του. «Μπορεί να μην ασχολούνται άμεσα ο ένας με τον άλλον, αλλά εξακολουθούν να μοιράζονται σκόπιμα το χώρο και να εκτονώνονται με μια δραστηριότητα που απολαμβάνουν ο καθένας» εξηγεί.

Έχουν μικρές τελετουργίες

Τα τελετουργικά λειτουργούν σαν κόλλα που ευνοεί το δέσιμο των ζευγαριών. Η προσμονή και μόνο αυτής της ρουτίνας, μπορεί να σας προσφέρει ανακούφιση, ευνοώντας παράλληλα τη σταθερότητα και την κοινή ταυτότητα, μέσα στο χάος του εξωτερικού κόσμου. Δε χρειάζεται να είναι κάτι εξαιρετικά περίπλοκο, σύμφωνα με τον Δρα Travers: η προετοιμασία ενός πλούσιου πρωινού, η οργάνωση της εβδομάδας που έρχεται με ένα ποτήρι κρασί ή μια αγγαρεία που θα αντιμετωπίσετε μαζί αρκούν.

Προγραμματίζουν το σεξ

Μελέτες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που έχουν ικανοποιητική σεξουαλική ζωή είναι πιο πιθανό να νιώθουν πιο ευτυχισμένα στις σχέσεις τους. Τι γίνεται, όμως, όταν και το Σαββατοκύριακο γεμίζει υποχρεώσεις, χωρίς να μένει χώρος για ερωτικές περιπτύξεις; Το σεξ αρχίζει γρήγορα να μοιάζει λιγότερο με προτεραιότητα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σκόπιμο να προγραμματίσετε -μέχρι και- το σεξ. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορεί να μειώσει τον αυθορμητισμό, αλλά αν μη τι άλλο, στην πραγματικότητα απομακρύνει την ψυχική κόπωση της προσπάθειας να γίνει η οικειότητα πραγματικότητα, εξηγεί ο ειδικός.

Γελούν

Το παιχνίδι, σύμφωνα με έρευνες, είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ζευγάρια για να ενδυναμώσουν τη σχέση τους. Μπορεί να ενισχύσει την ικανοποίηση από τη σχέση, να απαλύνει τις συγκρούσεις και να σπάσει την αίσθηση της μονοτονίας.

Έτσι, τα ευτυχισμένα ζευγάρια αφήνουν τη σοβαρότητα των καθημερινών ημερών πίσω και επιλέγουν να είναι αστεία, ερχόμενα σε επαφή με το παιδί μέσα τους. «Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος για να είστε διασκεδαστικοί, και το πιθανότερο είναι ότι ήδη ξέρετε πώς να κάνετε τον σύντροφό σας να γελάσει. Αναζητήστε λοιπόν τη χαρά σκόπιμα. Ίσως να βγάλετε ένα παιχνίδι γνώσεων με ανόητους κανόνες ή να προκαλέσετε ο ένας τον άλλον σε μια χορευτική μάχη» καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr