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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παραλίγο τραγωδία: Νεαρός πήγε στους κυματοθραύστες και κινδύνεψε να πνιγεί - Τον διέσωσαν ναυαγοσώστες

 14.06.2026 - 21:46
Παραλίγο τραγωδία: Νεαρός πήγε στους κυματοθραύστες και κινδύνεψε να πνιγεί - Τον διέσωσαν ναυαγοσώστες

Διάσωση νεαρού προσώπου από πνιγμό πραγματοποίησε η ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού το απόγευμα του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Ναυαγοσωστικη Μοναδα Λεμεσου, το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, στις 13:40, ένας 21χρονος άνδρας πήγε στους βραχίονες (κυματοθραύστες) στην περιοχή του ΛΕΜ0 (πλησίον δημοτικού κήπου Λεμεσού) και εκεί κινδύνεψε να πνιγεί. Χάρη στην άμεση επέμβαση των ναυαγοσωστών απετράπησαν τα μοιραία.
 
Μετά την παροχή των κατάλληλων πρώτων βοηθειών, η κατάσταση της υγείας του 21χρονου είναι καλή.
 
Πρόκειται για την δεύτερη διάσωση που γίνεται σε διάστημα μίας βδομάδας αφού, η Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού ήρθε σε επικοινωνία με το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για τον 25χρονο λουόμενο που διασώθηκε την περασμένη Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, επίσης στο ΛΕΜ0. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, ο νεαρός είναι πολύ καλά στην υγεία του.
 

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