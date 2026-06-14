Εγκληματική οργάνωση: Συνελήφθη 49χρονος για εκβιασμούς και απάτες

Η αστυνομική έρευνα αφορά σε υπόθεση που διερευνάται από το ΤΑΕ Λάρνακας, σχετικά με αδικήματα συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, απειλής, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για την υπόθεση συνελήφθησαν στις 10/06/2026 και τελούν υπό κράτηση δυνάμει δικαστικών διαταγμάτων, τρεις άντρες ηλικίας 48, 44 και 42 ετών, καθώς και μία γυναίκα ηλικίας 45 ετών.

Ο 49χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, γύρω στις 5:00 το απόγευμα σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά την υπόθεση.