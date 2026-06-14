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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εγκληματική οργάνωση: Συνελήφθη 49χρονος για εκβιασμούς και απάτες

 14.06.2026 - 21:07
Εγκληματική οργάνωση: Συνελήφθη 49χρονος για εκβιασμούς και απάτες

Η Αστυνομία προχώρησε σήμερα στη σύλληψη άντρα ηλικίας 49 ετών, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνομωσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, και παρεμπόδισης σε αστυνομική έρευνα που διεξάγεται με σκοπό έναρξης δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν στις 10/06/2026 στις επαρχίες Αμμοχώστου και Λάρνακας.

Η αστυνομική έρευνα αφορά σε υπόθεση που διερευνάται από το ΤΑΕ Λάρνακας, σχετικά με αδικήματα συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, απειλής, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για την υπόθεση συνελήφθησαν στις 10/06/2026 και τελούν υπό κράτηση δυνάμει δικαστικών διαταγμάτων, τρεις άντρες ηλικίας 48, 44 και 42 ετών, καθώς και μία γυναίκα ηλικίας 45 ετών.

Ο 49χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, γύρω στις 5:00 το απόγευμα σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά την υπόθεση.

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