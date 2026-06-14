Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για την τραγωδία στην άσφαλτο: Η σύζυγός του 61χρονου περνούσε από το σημείο χωρίς να γνωρίζει

«Ο 61χρονος ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έπεσε στην άσφαλτο και στη συνέχεια χτυπήθηκε από μοτοσικλέτα που ακολουθούσε», ανέφερε ο Κυριάκος Θεοδώρου, λειτουργός του Κλάδου επικοινωνίας της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, ο άτυχος μοτοσικλετιστής προσπαθώντας να αποφύγει σκύλο που βρισκόταν στο δρόμο και είχε ήδη παρασυρθεί από άλλο όχημα, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και κατέληξε να πέσει στο έδαφος.
Στην τροχαία Λάρνακας βρίσκονται φίλοι του θύματος που ήταν μαζί του τη στιγμή του δυστυχήματος, σε κατάσταση σοκ προσπαθούν να περιγράψουν όσα εκτυλίχθηκαν για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
Λόγω του δυστυχήματος, τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας–Λεμεσού, κοντά στη Σκαρίνου έκλεισε, προκαλώντας ουρές οχημάτων που εκτείνονταν για χιλιόμετρα. Γύρω στις 11:30 ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία.
Την ίδια ώρα, διερχόμενος οδηγός καταγγέλλει ότι είχε επικοινωνήσει προειδοποιώντας για τον κίνδυνο στον δρόμο, χωρίς να δοθεί η απαιτούμενη σημασία.
Μαρτυρία Διερχόμενου οδηγού
«Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε άλλο! Είχα πάρει τηλέφωνο στο 199 μόλις είχα δει το σκύλο σκοτωμένο στην μέση του αυτοκινητόδρομου από Λευκωσία προς Λεμεσό και είχα ενημερώσει για την επικινδυνότητα. Εάν είχε δοθεί η απαραίτητη προσοχή και γίνονταν οι ενέργειες που θα έπρεπε, πιθανόν να μην είχε συμβεί. Αξίζει να διερευνηθεί».
Αυτό είναι το δεύτερο θανατηφόρο με θύμα μοτοσικλετιστή σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο. Χθες το μεσημέρι ο ADEEL AKHTAR, 23 ετών, από το Πακιστάν ενώ εργαζόταν ως διανομέας, έχασε τη ζωή του στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στον Στρόβολο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα του χτύπησε στο πίσω μέρος οχήματος, το οποίο οδηγούσε 39χρονη με συνεπιβάτη το πεντάχρονο παιδί της. Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος.
Αύριο αναμένεται η νεκροτομή επί της σορού του θύματος.
Οι συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στο Κυπριακό αποτελούν το κλειδί της νέας προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής».