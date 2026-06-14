Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για την τραγωδία στην άσφαλτο: Η σύζυγός του 61χρονου περνούσε από το σημείο χωρίς να γνωρίζει

Λίγο μετά τις 8:20 το πρωί μοτοσικλετιστές ξεκινούν με προορισμό τα ορεινά. Μαζί τους και ο Χριστάκης Σιάηλος, 61 ετών από το Γέρι. Τίποτα δεν προμήνυε το κακό που θα ακολουθούσε.

«Ο 61χρονος ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έπεσε στην άσφαλτο και στη συνέχεια χτυπήθηκε από μοτοσικλέτα που ακολουθούσε», ανέφερε ο Κυριάκος Θεοδώρου, λειτουργός του Κλάδου επικοινωνίας της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, ο άτυχος μοτοσικλετιστής προσπαθώντας να αποφύγει σκύλο που βρισκόταν στο δρόμο και είχε ήδη παρασυρθεί από άλλο όχημα, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και κατέληξε να πέσει στο έδαφος.

Το τι συνέβη στη συνέχεια, σοκάρει.

Φίλος του που ακολουθούσε σε κοντινή απόσταση, δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Τον χτύπησε, με αποτέλεσμα ο Χριστάκης να βρει τραγικό θάνατο, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τους φίλους του.

«Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 61χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του».

Συγκλονιστικό και το γεγονός ότι από τον ίδιο δρόμο περνούσε την τραγική εκείνη ώρα και η σύζυγός του η οποία ήταν καθοδόν προς Λεμεσό.

Στην τροχαία Λάρνακας βρίσκονται φίλοι του θύματος που ήταν μαζί του τη στιγμή του δυστυχήματος, σε κατάσταση σοκ προσπαθούν να περιγράψουν όσα εκτυλίχθηκαν για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Λόγω του δυστυχήματος, τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας–Λεμεσού, κοντά στη Σκαρίνου έκλεισε, προκαλώντας ουρές οχημάτων που εκτείνονταν για χιλιόμετρα. Γύρω στις 11:30 ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία.

Την ίδια ώρα, διερχόμενος οδηγός καταγγέλλει ότι είχε επικοινωνήσει προειδοποιώντας για τον κίνδυνο στον δρόμο, χωρίς να δοθεί η απαιτούμενη σημασία.

Μαρτυρία Διερχόμενου οδηγού

«Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε άλλο! Είχα πάρει τηλέφωνο στο 199 μόλις είχα δει το σκύλο σκοτωμένο στην μέση του αυτοκινητόδρομου από Λευκωσία προς Λεμεσό και είχα ενημερώσει για την επικινδυνότητα. Εάν είχε δοθεί η απαραίτητη προσοχή και γίνονταν οι ενέργειες που θα έπρεπε, πιθανόν να μην είχε συμβεί. Αξίζει να διερευνηθεί».

Αυτό είναι το δεύτερο θανατηφόρο με θύμα μοτοσικλετιστή σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο. Χθες το μεσημέρι ο ADEEL AKHTAR, 23 ετών, από το Πακιστάν ενώ εργαζόταν ως διανομέας, έχασε τη ζωή του στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στον Στρόβολο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα του χτύπησε στο πίσω μέρος οχήματος, το οποίο οδηγούσε 39χρονη με συνεπιβάτη το πεντάχρονο παιδί της. Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος.

Αύριο αναμένεται η νεκροτομή επί της σορού του θύματος.

Δείτε το ρεπορτάζ: