Γιάννης Καρούσος: «Τα μεγάλα έργα δεν γίνονται με λόγια» – Παραδίδεται ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη – Ευρύχου

Με μια ηχηρή παρέμβασή του, ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ και τέως Υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος, υπογραμμίζει πως η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου αποτελεί «κορυφαία στιγμή» που αποδεικνύει στην πράξη τι σημαίνει πολιτική συνέπεια και στρατηγικός σχεδιασμός.

​Ο κ. Καρούσος υπενθύμισε πως ο δρόμος αυτός δεν παρέμεινε στις προεκλογικές εξαγγελίες, αλλά προχώρησε με αποφασιστικότητα μέσα από συγκεκριμένα ορόσημα που έθεσε η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Νίκου Αναστασιάδη. Όπως σημείωσε, το έργο χαρακτηρίστηκε ως σημαντικού δημόσιου συμφέροντος τον Μάρτιο του 2021, προκηρύχθηκε στα τέλη του ίδιου έτους και μπήκε σε τροχιά υλοποίησης με την υπογραφή της σύμβασης τον Σεπτέμβριο του 2022.

​Σύμφωνα με τον τέως Υπουργό, η συγκεκριμένη υποδομή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από μεγάλα έργα, όπως ο περιμετρικός Λευκωσίας και ο αυτοκινητόδρομος Παλαιχωρίου – Λευκωσίας, που αλλάζουν τον συγκοινωνιακό χάρτη του νησιού. Στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ο Γιάννης Καρούσος κατέληξε πως η ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται με ευχολόγια, αλλά με πολιτική βούληση και σχέδιο, θέτοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στην ύπαιθρο.