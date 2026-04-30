Γιάννης Καρούσος: «Τα μεγάλα έργα δεν γίνονται με λόγια» – Παραδίδεται ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη – Ευρύχου
 30.04.2026 - 13:01
Παραδίδεται σήμερα ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη – Ευρύχου σηματοδοτώντας την υλοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος των τοπικών κοινωνιών.

Με μια ηχηρή παρέμβασή του, ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ και τέως Υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος, υπογραμμίζει πως η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου αποτελεί «κορυφαία στιγμή» που αποδεικνύει στην πράξη τι σημαίνει πολιτική συνέπεια και στρατηγικός σχεδιασμός.

​Ο κ. Καρούσος υπενθύμισε πως ο δρόμος αυτός δεν παρέμεινε στις προεκλογικές εξαγγελίες, αλλά προχώρησε με αποφασιστικότητα μέσα από συγκεκριμένα ορόσημα που έθεσε η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Νίκου Αναστασιάδη. Όπως σημείωσε, το έργο χαρακτηρίστηκε ως σημαντικού δημόσιου συμφέροντος τον Μάρτιο του 2021, προκηρύχθηκε στα τέλη του ίδιου έτους και μπήκε σε τροχιά υλοποίησης με την υπογραφή της σύμβασης τον Σεπτέμβριο του 2022.

​Σύμφωνα με τον τέως Υπουργό, η συγκεκριμένη υποδομή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από μεγάλα έργα, όπως ο περιμετρικός Λευκωσίας και ο αυτοκινητόδρομος Παλαιχωρίου – Λευκωσίας, που αλλάζουν τον συγκοινωνιακό χάρτη του νησιού. Στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ο Γιάννης Καρούσος κατέληξε πως η ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται με ευχολόγια, αλλά με πολιτική βούληση και σχέδιο, θέτοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στην ύπαιθρο.

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Στις 8 Μαϊου, στις 16.00, θα πραγματοποιηθει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

  •  30.04.2026 - 11:39
Υπόθεση «Σάντυ»: Στόχος να ολοκληρωθεί το συντομότερο η έρευνα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες με την συνδρομή του FBI

  •  30.04.2026 - 10:46
Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα - Δείτε βίντεο

  •  30.04.2026 - 11:08
Κυπριακό: Η πρόταση-κλειδί για τις συγκλίσεις και το στοίχημα της «νηφαλιότητας» από την άλλη πλευρά

  •  30.04.2026 - 12:25
Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

  •  30.04.2026 - 06:33
Μπούκαραν σε διαμέρισμα, επιτέθηκαν στους ενοίκους και απήγαγαν 22χρονο - Καταζητείται 20χρονος

  •  30.04.2026 - 11:41
ΒΙΝΤΕΟ: «Σώστε τα παχύουρα πρόβατα»: Κραυγή αγωνίας από Κύπριο κτηνοτρόφο – «Είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα όσους περιορισμούς και να βάλουν»

  •  30.04.2026 - 11:43
Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

  •  30.04.2026 - 09:29

